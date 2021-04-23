Путин объявил 1-10 мая нерабочими днями из-за коронавируса

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Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS

Президент России Владимир Путин распорядился сделать 1-10 мая нерабочими днями. С просьбой сделать майские праздники непрерывными к нему обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном, и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о Covid-19. Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу", - ответил Путин на предложение главы Роспотребнадзора (цитата по РИА Новости).

Анна Попова предложила сделать майские праздники непрерывными на встрече с президентом 23 апреля.

"Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих - нужно вернуться (с дачи), также потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. И вот здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации - мы видим определенные риски", - цитирует ее Интерфакс.

По словам Поповой, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.

В ходе встречи она предупредила, что ситуация с коронавирусом в России может осложниться.