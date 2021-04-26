Экс-главред газеты "Новгород" получил четыре года по обвинению в сексуальном насилии над журналисткой

час назад

Автор фото, YouTube/NovgorodTVnews Подпись к фото, Михаил Боголюбов своей вины не признал и в последнем слове назвал обвинения в свой адрес политическим заказом

Новгородский суд приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего главного редактора муниципальной газеты "Новгород" Михаила Боголюбова по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении его коллеги, журналистки Алины Щегловой.

Именно такой срок для Боголюбова запросила сторона обвинения.

"Я смогла добиться того, чтобы насильник получил реальный срок. Да, теперь я могу сказать официально: бывший главный редактор газеты "Новгород" - насильник. То, что он сделал - это преступление. Я счастлива, что смогла это доказать", - написала Щеглова у себя в "Фейсбуке".

Боголюбова взяли под стражу в зале суда. До оглашения приговора он находился на свободе - суд не избирал в отношении него никакую меру пресечения, пояснил Би-би-си адвокат Щегловой Константин Маркин.

"На приговор он пришел с сумкой, причем по его поведению непосредственно перед оглашением приговора было понятно, что он в принципе понимает [что получит реальный срок]", - рассказал Маркин.

Свою вину Боголюбов не признал.

Инцидент в редакции

События, ставшие поводом для уголовного дела в отношении Боголюбова, произошли 27 сентября 2019 года. В тот вечер в редакции муниципальной газеты "Новгород" проходила вечеринка, на которой были главред издания Михаил Боголюбов, сотрудница интернет-издания "Новгород.ру" Алина Щеглова и другие новгородские журналисты.

Как рассказала Щеглова "Медузе" (в России издание признано СМИ, выполняющим функции "иностранного агента"), под конец вечера журналисты стали расходиться, а она осталась в редакции, потому что Боголюбов еще в начале вечеринки пообещал отвезти ее домой на такси. По ее словам, она сама была давно знакома с Боголюбовым, а ее муж и Боголюбов дружили с детства.

Щеглова была пьяна и в какой-то момент отключилась, а когда пришла в себя, обнаружила, что ее платье разорвано, а Боголюбов насилует ее, рассказала она изданию. По словам журналистки, Боголюбов изнасиловал ее дважды - в кабинете и туалете редакции.

Об инциденте она публично рассказала 12 октября, не указывая фамилии Боголюбова, но их коллеги быстро поняли, о ком идет речь.

По словам Щегловой, на следующий день после вечеринки, в субботу, она пошла в травмпункт, чтобы зафиксировать полученные травмы. Но сделать это она смогла только в понедельник, так как судмедэксперты принимали только по будням.

Уголовное дело

17 октября стало известно, что в отношении Боголюбова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 132 Уголовного кодекса, ему грозило лишение свободы на срок от трех до шести лет.

По версии следствия, 27 сентября Боголюбов распивал с заявительницей алкоголь, а затем совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

В конце 2019 года Боголюбов уволился из муниципальной газеты "Новгород" по собственному желанию.

Судебный процесс

Судебный процесс по этому делу начался в сентябре 2020 года и проходил в закрытом режиме.

Сам Боголюбов своей вины не признал.

"Ни о частичном, ни тем более о полном признании вины речи идти не может. Никакой уголовной составляющей в деле нет. Ничего преступного я не совершал", - заявил он журналистам в день первого заседания по делу.

"Обвинение построено только на показаниях заявительницы Щегловой. Орган предварительного расследования проигнорировал результаты полиграфа - детектора лжи. Кроме того, не учли представленных стороной защиты психолого-лингвистических исследований", - говорила адвокат Боголюбова Марина Кулагина.

Автор фото, YouTube/NovgorodTVnews Подпись к фото, Алина Щеглова

Адвокат потерпевшей Константин Маркин рассказал Би-би-си, что во время процесса суд рассмотрел показания коллег, которые в день инцидента были на вечеринке в редакции, а также вещественные доказательства.

"Дело строилось на доказательствах по следам - большое количество свидетелей было допрошено, которые в тот день были [в редакции] и ушли за час до событий, осмотрах врачей, которые зафиксировали у Щегловой травмы, биологические следы на ее одежде. С нашей стороны еще дополнительно была предоставлена психологическая характеристика. Алина после этих событий долгое время посещала психолога, и психолог составила ее психологический портрет", - рассказал Маркин.

"Сторона Боголюбова строила свою позицию на том, что Щеглова все врет, что она должна была активно сопротивляться, иначе она не жертва. И что если жертва молчит, значит она согласна. Вины он не признал, а в последнем слове заявил, что это [дело] - политический заказ", - добавил Маркин.