Каким будет "Оскар"-2021? Фавориты, вокзал и малюсенький красный ковер

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пространство для гостей церемонии будет разделено на несколько зон, благодаря чему участники мероприятия смогут соблюдать социальную дистанцию

25 апреля в Лос-Анджелесе состоится 93-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Устроители мероприятия решили, что основная церемония вручения "Оскаров" пройдет в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса "Юнион Стэйшн", построенного в 1930-х годах и известного своим испанским колониальным стилем и интерьером арт-деко. Начало церемонии - в 3:00 с 25 на 26 апреля по Москве.

Номинантов попросили присутствовать на церемонии лично. Включений по видеосвязи, как обещают организаторы, практически не будет. Но не будет и обычного на таких церемониях парада блестящих нарядов. В этом году, как ожидается, все будет скромнее. Однако организаторы все-таки пообещали "малюсенькую красную ковровую дорожку".

Для номинантов, которые не смогут приехать в США, было организовано несколько площадок в Европе: в Лондоне (в Британском институте кино) и в Париже. В Лондоне на церемонии вручения, как ожидается, будут присутствовать актрисы Ванесса Кирби, Оливия Колман и Кэри Маллиган , в Париже - режиссеры Дариус Мардер и Флориан Зеллер.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе, в Европе будут доступны несколько студий для номинантов, которые не могут приехать в США

Фавориты

В этом году основным кандидатом на "Оскар" в категории "лучший фильм" считают кинокартину режиссера Хлои Чжао "Земля кочевников" об американке, потерявшей мужа и решившей жить в фургоне - в странствиях по Америке. По пути она встречает таких же кочевников на колесах, у каждого из которых есть своя история жизни.

Американка китайского происхождения Хлоя Чжао может стать первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей "Оскара" за лучшую режиссуру. А вообще первой среди женщин обладательницей "Оскара" за лучшую режиссуру стала Кэтрин Бигелоу, получившая в 2009 году эту награду за фильм "Повелитель бури".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Хлоя Чжао может стать второй женщиной в истории "Оскара", получившей награду в номинации "лучший режиссер"

Фильмы-фавориты по числу номинаций на "Оскар":

10 номинаций - "Манк" Дэвида Финчера

Дэвида Финчера 6 - "Отец" Флориана Зеллера

Флориана Зеллера 6 - "Иуда и черный мессия" Шаки Кинга

Шаки Кинга 6 - "Минари" Ли Айзека Чана

Ли Айзека Чана 6 - "Земля кочевников" Хлои Чжао

Хлои Чжао 6 - "Звук металла" Дариуса Мардера

Дариуса Мардера 6 - "Суд над чикагской семёркой" Аарона Соркина

Автор фото, Josh Ethan Johnson Подпись к фото, Один из лидеров по числу номинаций - фильм "Минари"

Свой первый полнометражный фильм - "Песни, которым научили меня мои братья" - Хлоя Чжао сняла в 2015 году. "Земля кочевников" - второй полнометражный фильм Чжао - уже получил два "Золотых глобуса" как лучший драматический фильм и за лучшую режиссуру.

В числе претендентов на получение "Оскара" в номинации "лучший режиссер" есть еще одна женщина - Эмералд Феннелл (фильм "Девушка, подающая надежды").

Сразу две женщины среди номинантов на получение "Оскара" за режиссуру - такое на "Оскаре" тоже впервые.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Carey Mulligan, Daniel Kaluuya and Frances McDormand are among the acting nominees

"Оскар" в номинации "лучшая мужская роль", как считают кинокритики, может быть посмертно присужден скончавшемуся прошлым летом от онкологического заболевания Чедвику Боузману (за роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза"). Среди кандидатов - и Энтони Хопкинс, сыгравший страдающего деменцией героя в фильме "Отец", а также британский актер Риз Ахмед (Звук металла")

Одна из самых неочевидных ситуаций сложилась с номинацией "лучшая женская роль". Нередко наличие какой-либо престижной кинонаграды говорит в пользу того, что ее обладатель или обладательница получит и "Оскар".

В этот раз фактически все претендентки на получение награды "лучшая актриса" уже добились признания на других конкурсах и кинофестивалях в этом сезоне. Андра Дей получила "Золотой глобус" за роль в фильме "Соединённые Штаты против Билли Холлидей".

Ванесса Кирби была признана лучшей актрисой на Венецианском кинофестивале (за роль в фильме "Фрагменты женщины"). А Виола Дэвис получила премию Гильдии киноактёров за фильм "Ма Рейни: Мать блюза". У Кэри Маллиган есть уже две награды за роль в фильме "Девушка, подающая надежды" - "Независимый дух" и "Выбор критиков". Фрэнсис Макдорманд была признана лучшей актрисой (за роль в фильме "Земля кочевников") Британской академией кино (Bafta).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Виола Дэвис (на фото - вместе с мужем) уже получила премию Гильдии киноактёров за фильм "Ма Рейни: Мать блюза"

"Оскар" после коронавируса

В этом году церемония вручения "Оскаров" проходит в апреле, а не как обычно в конце февраля - перенести церемонию пришлось из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Перенеся церемонию и продлив срок подачи заявок, Американская киноакадемия надеялась дать кинопроизводителям достаточно времени на завершение работы над фильмами, производство которых было приостановлено из-за пандемии.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Новые правила рассмотрения фильмов, претендующих на "Оскар" в категории "Лучший фильм"

"Оскар" станет первой с начала пандемии церемонией вручения кинонаград, организаторы которой попросили всех номинантов присутствовать лично на церемонии, а не присоединяться по видеосвязи.

Церемония вручения "Оскаров" в этот раз пройдет не в кинотеатре Dolby, как это было раньше, а здании вокзала Лос-Анджелеса. Пространство для гостей будет разделено на несколько зон, благодаря чему участники мероприятия смогут соблюдать социальную дистанцию.

Список гостей при этом жестко ограничен. На церемонию вручения призов в этом году не попадут даже влиятельные члены руководства киностудий. Не будет в зале и многих журналистов Ассоциации голливудской прессы.

Организаторы подчеркивают, что постарались обеспечить все возможные меры для того, чтобы офлайн церемония была безопасной для всех участников.

Все посетители будут в масках, однако перед камерами для произнесения речи номинантам разрешено появляться без маски. Также без масок будут ведущие церемонии и приглашенные для вручения наград звезды - в их числе Хоакин Феникс, Брэд Питт, Риз Уизерспун, Харрисон Форд и другие.

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Немного изменится формат речей для победителей - они смогут выступать дольше и говорить о личном. Раньше победителям давали меньше минуты на выступление после вручения награды. Обычно за это время обладатели "Оскара" успевали выразить благодарность всем, кто помогал им в работе над фильмом и достижении цели.

Тем не менее условиях продолжающейся пандемии атмосфера перед церемонией слегка напряженная.

"Присутствующие окажутся в неловком положении. В какой степени уместно радоваться и выражать восторг? Нам обниматься или не обниматься?" - так представил атмосферу кинопраздника агентству Франс пресс журналист издания Variete Марк Малкин.

Хлоя Чжао тем не менее говорит, что очень рада возможности встретиться с друзьями и коллегами.