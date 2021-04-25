Каким будет "Оскар"-2021? Фавориты, вокзал и малюсенький красный ковер
25 апреля в Лос-Анджелесе состоится 93-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Устроители мероприятия решили, что основная церемония вручения "Оскаров" пройдет в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса "Юнион Стэйшн", построенного в 1930-х годах и известного своим испанским колониальным стилем и интерьером арт-деко. Начало церемонии - в 3:00 с 25 на 26 апреля по Москве.
Номинантов попросили присутствовать на церемонии лично. Включений по видеосвязи, как обещают организаторы, практически не будет. Но не будет и обычного на таких церемониях парада блестящих нарядов. В этом году, как ожидается, все будет скромнее. Однако организаторы все-таки пообещали "малюсенькую красную ковровую дорожку".
Для номинантов, которые не смогут приехать в США, было организовано несколько площадок в Европе: в Лондоне (в Британском институте кино) и в Париже. В Лондоне на церемонии вручения, как ожидается, будут присутствовать актрисы Ванесса Кирби, Оливия Колман и Кэри Маллиган , в Париже - режиссеры Дариус Мардер и Флориан Зеллер.
Фавориты
В этом году основным кандидатом на "Оскар" в категории "лучший фильм" считают кинокартину режиссера Хлои Чжао "Земля кочевников" об американке, потерявшей мужа и решившей жить в фургоне - в странствиях по Америке. По пути она встречает таких же кочевников на колесах, у каждого из которых есть своя история жизни.
Американка китайского происхождения Хлоя Чжао может стать первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей "Оскара" за лучшую режиссуру. А вообще первой среди женщин обладательницей "Оскара" за лучшую режиссуру стала Кэтрин Бигелоу, получившая в 2009 году эту награду за фильм "Повелитель бури".
Фильмы-фавориты по числу номинаций на "Оскар":
- 10 номинаций - "Манк" Дэвида Финчера
- 6 - "Отец" Флориана Зеллера
- 6 - "Иуда и черный мессия" Шаки Кинга
- 6 - "Минари" Ли Айзека Чана
- 6 - "Земля кочевников" Хлои Чжао
- 6 - "Звук металла" Дариуса Мардера
- 6 - "Суд над чикагской семёркой" Аарона Соркина
Свой первый полнометражный фильм - "Песни, которым научили меня мои братья" - Хлоя Чжао сняла в 2015 году. "Земля кочевников" - второй полнометражный фильм Чжао - уже получил два "Золотых глобуса" как лучший драматический фильм и за лучшую режиссуру.
В числе претендентов на получение "Оскара" в номинации "лучший режиссер" есть еще одна женщина - Эмералд Феннелл (фильм "Девушка, подающая надежды").
Сразу две женщины среди номинантов на получение "Оскара" за режиссуру - такое на "Оскаре" тоже впервые.
"Оскар" в номинации "лучшая мужская роль", как считают кинокритики, может быть посмертно присужден скончавшемуся прошлым летом от онкологического заболевания Чедвику Боузману (за роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза"). Среди кандидатов - и Энтони Хопкинс, сыгравший страдающего деменцией героя в фильме "Отец", а также британский актер Риз Ахмед (Звук металла")
Одна из самых неочевидных ситуаций сложилась с номинацией "лучшая женская роль". Нередко наличие какой-либо престижной кинонаграды говорит в пользу того, что ее обладатель или обладательница получит и "Оскар".
В этот раз фактически все претендентки на получение награды "лучшая актриса" уже добились признания на других конкурсах и кинофестивалях в этом сезоне. Андра Дей получила "Золотой глобус" за роль в фильме "Соединённые Штаты против Билли Холлидей".
Ванесса Кирби была признана лучшей актрисой на Венецианском кинофестивале (за роль в фильме "Фрагменты женщины"). А Виола Дэвис получила премию Гильдии киноактёров за фильм "Ма Рейни: Мать блюза". У Кэри Маллиган есть уже две награды за роль в фильме "Девушка, подающая надежды" - "Независимый дух" и "Выбор критиков". Фрэнсис Макдорманд была признана лучшей актрисой (за роль в фильме "Земля кочевников") Британской академией кино (Bafta).
"Оскар" после коронавируса
В этом году церемония вручения "Оскаров" проходит в апреле, а не как обычно в конце февраля - перенести церемонию пришлось из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Перенеся церемонию и продлив срок подачи заявок, Американская киноакадемия надеялась дать кинопроизводителям достаточно времени на завершение работы над фильмами, производство которых было приостановлено из-за пандемии.
"Оскар" станет первой с начала пандемии церемонией вручения кинонаград, организаторы которой попросили всех номинантов присутствовать лично на церемонии, а не присоединяться по видеосвязи.
Церемония вручения "Оскаров" в этот раз пройдет не в кинотеатре Dolby, как это было раньше, а здании вокзала Лос-Анджелеса. Пространство для гостей будет разделено на несколько зон, благодаря чему участники мероприятия смогут соблюдать социальную дистанцию.
Список гостей при этом жестко ограничен. На церемонию вручения призов в этом году не попадут даже влиятельные члены руководства киностудий. Не будет в зале и многих журналистов Ассоциации голливудской прессы.
Организаторы подчеркивают, что постарались обеспечить все возможные меры для того, чтобы офлайн церемония была безопасной для всех участников.
Все посетители будут в масках, однако перед камерами для произнесения речи номинантам разрешено появляться без маски. Также без масок будут ведущие церемонии и приглашенные для вручения наград звезды - в их числе Хоакин Феникс, Брэд Питт, Риз Уизерспун, Харрисон Форд и другие.
Немного изменится формат речей для победителей - они смогут выступать дольше и говорить о личном. Раньше победителям давали меньше минуты на выступление после вручения награды. Обычно за это время обладатели "Оскара" успевали выразить благодарность всем, кто помогал им в работе над фильмом и достижении цели.
Тем не менее условиях продолжающейся пандемии атмосфера перед церемонией слегка напряженная.
"Присутствующие окажутся в неловком положении. В какой степени уместно радоваться и выражать восторг? Нам обниматься или не обниматься?" - так представил атмосферу кинопраздника агентству Франс пресс журналист издания Variete Марк Малкин.
Хлоя Чжао тем не менее говорит, что очень рада возможности встретиться с друзьями и коллегами.
"Мы хотим встретиться со своими друзьями! У нас много друзей, которые в этом году номинированы, и мы будем очень рады их увидеть", - сказала она.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды