"Медузу" признали "иностранным агентом"
Минюст России включил издание "Медуза" в список "иностранных агентов". Издание обжалует это решение.
В реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в пятницу внесены компания SIA "Medusa Project", зарегистрированная в Латвии, а также "Первое антикоррупционное СМИ" (ПАСМИ).
Такое решение принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации", говорится в сообщении министерства.
Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко заявила Би-би-си: "Сказать, что это неожиданно, не могу. Сказать, что это приятно, тоже не могу". Издание обжалует включение в список "иностранных агентов", сказала она "МБХ медиа"
Главный редактор ПАСМИ Дмитрий Вербицкий сообщил Би-би-си, что для него решение Минюста стало сюрпризом. "Считаем, что решение ошибочное и необоснованное. В ближайшее время, думаю, разберемся и, естественно, будем обжаловать. Мы не финансируемся из-за рубежа. Изучаем сейчас как раз пожертвования с бухгалтерией и разовые контракты, может, что-то незначительное и было, но никакого финансирования постоянного из-за рубежа у нас точно не было", - сказал он.
У основателей "Медузы" есть юрлицо в России - московская рекламная компания "Редакция", в которой 50% принадлежат Тимченко и 35% - главному редактору издания Ивану Колпакову.
Судя по отчетности, через "Редакцию" проходит часть рекламных контрактов "Медузы". Например, в 2019 году Музей изобразительных искусств имени Пушкина заключил с этой фирмой контракт на рекламу выставки Френсиса Бэкона и Люсьена Фрейда на страницах издания.
В 2019 году, по данным "СПАРК-Интерфакс", выручка "Редакции" составила 160 млн рублей, в 2020 - 210 млн рублей. Выручка латвийского юрлица Medusa Project в 2019 году составила 2 млн евро (около 145 млн рублей по среднему курсу того года), следует из латвийского бизнес-реестра.
СМИ-иноагенты
Теперь в реест средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента", входят 14 СМИ, в том числе "Голос Америки", "Радио Свобода" и телеканал "Настоящее время", а также пять физических лиц.
Физлица были впервые включены в реестр СМИ-иноагентов в конце прошлого года - в него вошли художница и фемактивистка Дарья Апахончич, правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, а также главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин.
СМИ-иноагенты обязаны предоставлять властям данные о персональном составе руководства, расходовании средств и аудиторских проверках. Кроме того, материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.
Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющая информацию, могут быть признаны СМИ-иноагентами независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства или иное имущество из-за рубежа.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды