"Медузу" признали "иностранным агентом"

59 минут назад

Автор фото, Sergei Karpov/TASS

Минюст России включил издание "Медуза" в список "иностранных агентов". Издание обжалует это решение.

В реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в пятницу внесены компания SIA "Medusa Project", зарегистрированная в Латвии, а также "Первое антикоррупционное СМИ" (ПАСМИ).

Такое решение принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации", говорится в сообщении министерства.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко заявила Би-би-си: "Сказать, что это неожиданно, не могу. Сказать, что это приятно, тоже не могу". Издание обжалует включение в список "иностранных агентов", сказала она "МБХ медиа"

Главный редактор ПАСМИ Дмитрий Вербицкий сообщил Би-би-си, что для него решение Минюста стало сюрпризом. "Считаем, что решение ошибочное и необоснованное. В ближайшее время, думаю, разберемся и, естественно, будем обжаловать. Мы не финансируемся из-за рубежа. Изучаем сейчас как раз пожертвования с бухгалтерией и разовые контракты, может, что-то незначительное и было, но никакого финансирования постоянного из-за рубежа у нас точно не было", - сказал он.

У основателей "Медузы" есть юрлицо в России - московская рекламная компания "Редакция", в которой 50% принадлежат Тимченко и 35% - главному редактору издания Ивану Колпакову.

Судя по отчетности, через "Редакцию" проходит часть рекламных контрактов "Медузы". Например, в 2019 году Музей изобразительных искусств имени Пушкина заключил с этой фирмой контракт на рекламу выставки Френсиса Бэкона и Люсьена Фрейда на страницах издания.

В 2019 году, по данным "СПАРК-Интерфакс", выручка "Редакции" составила 160 млн рублей, в 2020 - 210 млн рублей. Выручка латвийского юрлица Medusa Project в 2019 году составила 2 млн евро (около 145 млн рублей по среднему курсу того года), следует из латвийского бизнес-реестра.

СМИ-иноагенты

Теперь в реест средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента", входят 14 СМИ, в том числе "Голос Америки", "Радио Свобода" и телеканал "Настоящее время", а также пять физических лиц.

Физлица были впервые включены в реестр СМИ-иноагентов в конце прошлого года - в него вошли художница и фемактивистка Дарья Апахончич, правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, а также главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин.

СМИ-иноагенты обязаны предоставлять властям данные о персональном составе руководства, расходовании средств и аудиторских проверках. Кроме того, материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.