Лицо в маске, новые эмодзи и меньше рекламы: Apple представила новую ОС для айфонов

21 минуту назад

Подпись к фото, Глава Apple Тим Кук явно доволен работой своей команды

Компания Apple представила новую операционную систему для смартфонов и iPad - iOS 14,5. Она предлагает пользователям ряд совершенно новых функций, а также улучшенные версии уже существующих. Например, айфоны теперь смогут узнавать своих хозяев даже в масках.

Мы собрали несколько самых интересных обновлений.

Разблокировка iPhone, не снимая маски

До сих пор функция Face ID реагировала только на открытое лицо, и предлагаемое обновление в условиях пандемии разработчики считают крайне важным. Однако есть одно условие - функция бутет работать только при наличии у пользователя Apple Watch.

Автор фото, Apple Подпись к фото, Для некоторых функций телефонов понадобится наличие Apple Watch

"Apple Watch должен быть на запястье в разблокированном состоянии и в непосредственной близости от айфона. Тогда достаточно одного взгляда пользователя на свой телефон, и с часов придет придет уведомление о разблокировке", - объясняют в Apple.

Прозрачность при выборе приложений

Эта опция дает более широкие возможности для контроля за тем, как отслеживаются ваши предпочтения и используются личные данные.

Автор фото, Apple Подпись к фото, Приложение, ограничивающее сбор данных о пользователях, вызвал ярость компаний, существующих за счет рекламы

Теперь при загрузке новых приложений будет появляться окно, спрашивающее вашего разрешения на отслеживание вашей онлайн-активности.

В настоящий момент такие данные используются компаниями, как Facebook, например, для подбора целевой рекламы. Facebook уже выступил публично против изменений, так как для него это означает финансовые потери: чем меньше он о вас знает, тем меньше денег может брать с рекламодателей.

Кроме того, мотивы Apple тоже поставлены под сомнения. Если разработчики приложений не смогут достаточно зарабатывать на рекламе, им придется повысить стоимость своих услуг, а для Apple это прямая выгода.

Новые эмодзи

В последнем обновлении операционной системы Apple представил ряд новых эмодзи - женщину с бородой, мордочку в облаках, выдыхающий эмодзи, горящее сердце, забинтованное сердце, мордочку со спиралями вместо глаз.

Автор фото, Apple Подпись к фото, Теперь можно выбирать цвет кожи на романтических эмодзи

Также станет возможно выбирать цвет кожи персонажей в уже существующих эмодзи целующейся пары и пары, держащей сердце.

Автор фото, Apple

Многоголосая Siri

До сих пор голосовая помощница Siri "говорила" одним единственным голосом, заложенным в нее разработчиками. Теперь пользователи смогут выбирать наиболее приятный им тембр.

"В английском варианте Siri теперь будет гораздо больше опций. В новом варианте мы используем технологию Neural Text to Speech, которая позволяет добиться абсолютно естественного звучания голоса", - говорят в компании Apple.

По мнению компании, это еще один шаг в направлении инклюзивности и многообразия, соблюдение которых Apple считает одним из необходимых условий своей работы.

Однако, компанию критикуют за то, что она осуществляет часть производства айфонов в Китае и недостаточно резко высказывается в отношении травли уйгуров со стороны правительства. Критики Apple считают, что компания должна одинаково осуществлять свои декларации дома и за рубежом.

Трекер личных вещей

Apple предлагает пользователям дополнительный контроль за личными вещами через так называемые теги (AirTags), которые можно повесить на кошельки, ключи и другие небольшие предметы, которые должны всегда быть с собой.

Автор фото, APPLE Подпись к фото, Так выглядит тег, который Apple предлагает для отслеживания своих личных вещей

Тег представляет собой небольшой диск с датчиком и сменяемой батарейкой. С его помощью приложение сможет уведомлять вас о том, что вы отдаляетесь от своих личных вещей.

В случае потери их можно будет обнаружить через приложение Find My app.

Однако Apple снова попал под огонь критики, так как идея с тегами очень похожа на уже существующий на рынке продукт Tile. На прошлой неделе в сенате США прошли слушания по этому вопросу.

"Мы приветствуем конкуренцию, но это должна быть честная конкуренция, а Apple демонстрирует явно другие убеждения", - заявила представительница руководства разработчиков Tile Кирстен Дару.

Она также обвинила Apple в том, что компания не позволяет Tile воспользоваться технологией, лежащей в основе функции Find My, давая таким образом несправедливое преимущество собственной разработке.