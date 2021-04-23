Комбинезон вместо трико. Гимнастки выступили против сексуализации в спорте

50 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сара Восс во время выступления на чемпионате Европы

На этой неделе член сборной Германии по спортивной гимнастике Сара Восс решила отойти от принятых в этом виде спорта традиций и выступить на чемпионате Европы не в обычном гимнастическом трико, а в комбинезоне, закрывающем ноги. Немецкая спортсменка говорит, что таким образом она решила выступить против излишней сексуализации женщин в спорте. Правилами это не запрещается, но до настоящего времени более закрытую спортивную форму гимнастки надевали во время турниров только по религиозным соображениям.

Решение Восс поддержала федерация спортивной гимнастики Германии, и в пятницу, во время финала ее примеру последовали еще две спортсменки.

В среду член сборной Германии Ким Буи выступала в традиционном гимнастическом трико, но после этого заявила, что хочет показать пример всей команде. Другая гимнастка, Элизабет Зайц, отметила, что более закрытая форма означает, что у спортсменок станет одной проблемой меньше: им не придется беспокоиться, что в одежде что-то случайно расстроится.

Согласно заявлению немецкой гимнастической федерации (DTB), спортсменки на турнире в швейцарском Базеле выступили против "сексуализации в гимнастике". DTB считает, что этот вопрос стал особенно актуальным для предотвращения сексуальных домогательств. "Мы надеемся, что гимнастки, которые чувствуют себя некомфортно в обычных костюмах, наберутся смелости последовать нашему примеру", - сказала Восс.

"Как женщины мы хотим быть самими собой и чувствовать себя комфортно. А в таком спорте, как гимнастика, это делать все сложнее и сложнее по мере взросления и перемен в теле, - объяснила Восс в интервью телеканалу ZDF. - Когда я была маленькой, то не видела каких-то проблем в обтягивающих костюмах. Но когда пришло время полового созревания и у меня начались месячные, я стала себя чувствовать все менее комфортно".

"Элегантное оформление"

Немецкая гимнастическая федерация заявила, что в спорте в целом - и в гимнастике в частности - женщины не должны испытывать дискомфорт в любой одежде.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В пятницу Ким Буи решила последовать примеру Сары Восс

В четверг Восс опубликовала в "Инстаграме" сообщение, в котором рассказала, что ее решение "пришлось команде по душе". Она отметила, что ее выступление на бревне прошло не так хорошо как ей хотелось бы, но форма всем понравилась. "Чувствуете себя хорошо и выглядите элегантно? Почему бы и нет?" - написала гимнастка.

Согласно правилам ФИЖ (Международной федерации гимнастики), "гимнастка должна надевать спортивный непрозрачный купальник или гимнастический комбинезон (купальник с плотно прилегающими штанинами от бедра до голеностопа), который должен быть элегантно оформлен".

Элизабет Зайц говорит, что все гимнастки обычно тренируются в комбинезонах - и часто задают себе вопрос, почему они не могут носить такую же спортивную форму во время турниров.

Главное - комфорт

Решение немецких спортсменок также поддержала гимнастическая федерация Нидерландов. Ее официальный представитель заявил общественной телекомпании NOS, что судьи часто отбирали очки у спортсменок, которые пытались использовать во время соревнований более комфортную форму.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Элизабет Зайц во время финала чемпионата Европы

Восс сообщила, что она сама никогда не подвергалась сексуальным домогательствам, но призывает коллег не давать себя в обиду, в случае если подобное начнет происходить.

Несколько лет назад в спортивной гимнастике произошел громкий скандал, во время которого выяснилось, что врач национальной сборной США Ларри Нассар в течение многих лет приставал к гимнасткам. Два года назад Нассара приговорили к тюремному сроку в 175 лет за многочисленные случаи сексуального домогательства и насилия к несовершеннолетним членам команды.