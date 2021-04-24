Скандал в британской политике: "серый кардинал" Джонсона против премьера

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Каммингс считался ближайшим соратником Джонсона

В Британии разгорается политический скандал: бывший старший советник премьер-министра Доминик Каммингс, которого пресса называла "архитектором брексита" и серым кардиналом правительства, теперь резко критикует Бориса Джонсона.

Каммингс выступил против бывшего начальника в пятницу вечером. В своем блоге он поставил под сомнение компетентность правительства, негативно оценил действия в борьбе с пандемией Covid-19 и рассказал, что премьер предлагал неэтичные или даже незаконные, на его взгляд, схемы финансирования ремонта своей квартиры.

Пресс-секретарь премьер-министра отверг обвинения и заявил, что в правительстве соблюдают все этические нормы и законы, а ремонт Джонсон оплатил сам.

Каммингс считается ключевым политтехнологом кампании за выход Британии из Евросоюза, и ему приписывали значительное влияние на премьер-министра вплоть до отставки с поста старшего советника в ноябре 2020 года.

"Каммингс объявил войну премьеру" - с таким заголовком, подчеркивающим неожиданность атаки от некогда ближайшего союзника Джонсона, вышли в субботу сразу несколько британских газет.

Что написал Каммингс?

В четверг журналисты связали Каммингса, который покинул свой пост в правительстве в ноябре 2020 года, с недавними утечками переписки Джонсона в прессу.

Каммингс ответил в своем блоге - и не только резко отверг эти обвинения, но и назвал их автором пресс-секретаря премьер-министра, за которым якобы стоит сам Джонсон.

В том же посте "архитектор брексита" перешел в контратаку. Он обвинил Джонсона во вмешательстве во внутренние проверки и желании спасти другого своего советника, Генри Ньюмана, от увольнения за утечки, потому что тот был лучшим другом невесты премьера.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джонсон с невестой живут в квартире на Даунинг-стрит, 11 с июля 2019 года

Каммингс также заявил, что выступил резко против планов Джонсона насчет ремонта своей квартиры.

"<...> Я сказал ему, что считаю его планы тайно оплатить ремонт за счет [политических] доноров неэтичными, глупыми, потенциально незаконными и почти наверняка нарушающими правила раскрытия информации о политических пожертвованиях", - пишет Каммингс.

Он добавляет, что отказался помогать с организацией платежей для этой цели.

Речь идет о квартире с четырьмя спальнями по адресу Даунинг-стрит, 11, над официальной резиденцией министра финансов.

Она значительно больше квартиры над резиденцией премьера по соседству, и Джонсон с невестой предпочли жить в ней, как и ряд их предшественников.

По словам источников Би-би-си, к весне ремонт был практически закончен, но не оплачен, так как расходы превысили выделенные премьеру 30 тыс. фунтов в год (3,1 млн рублей) на обстановку служебного жилья.

Несколько британских СМИ сообщали в марте, что Джонсон рассматривает возможность создания благотворительного фонда, чтобы привлечь частные пожертвования - в подражание модели, которую используют президенты США для ремонта Белого дома.

Однако в пятницу в правительстве заявили, что Джонсон лично покрыл затраты на ремонт.

С чего все началось?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Каммингс считает, что за обвинениями против него стоит его бывший шеф

Этот скандал уходит корнями в другой: ранее на этой неделе Би-би-си опубликовала фрагменты из переписки Бориса Джонсона с миллиардером сэром Джеймсом Дайсоном, известным в том числе активной поддержкой брексита.

В сообщениях Джонсон обещает Дайсону решить налоговые вопросы, связанные с работой его компании из Британии вместо штаб-квартиры в Сингапуре.

Сообщения относятся к марту прошлого года, когда правительство делало все возможное, чтобы получить необходимое количество аппаратов ИВЛ для пациентов с осложнениями от Covid-19, и пригласило компанию Дайсона поучаствовать в разработках.

Оппозиция назвала эти сообщения свидетельством кумовства и привилегий для консервативных бизнесменов. Но Джонсон говорит, что видеть здесь нечто предосудительное - безумие. В правительстве настаивают, что действовали в условиях пандемии и в интересах страны.

В кабинете начали проверку с целью выявить ответственного за утечку. Но уже на этой неделе заметки на первых полосах нескольких британских газет прямо связали ее с Каммингсом - и именно на это бывший советник премьера ответил в своем блоге.

"Я не был прямым или косвенным источником заметки Би-би-си/Кунсберг о сообщениях премьер-министра/Дайсона", - написал Каммингс, имея в ввиду политического редактора Би-би-си Лору Кунсберг, которая первой процитировала переписку между Джонсоном и Дайсоном.

Джонатан Блейк, политический корреспондент Би-би-си:

Это сенсационное выступление человека, прежде считавшегося одним из самых преданных союзников Бориса Джонсона.

И если вам хочется закатить глаза и сказать, что это просто нытье уволенного помощника, предлагаю подумать хорошенько.

Пост Доминика Каммингса - доказательство того, что он готов раскрыть завесу тайны и рассказать о времени, проведенном в самом сердце Даунинг-стрит, и ему не важно, как это отразится на премьер-министре.

Он не только отверг обвинения в утечке, но и представил свою версию событий в двух историях, которые могут стать уязвимыми местами Бориса Джонсона.

Это вопросы о финансировании ремонта квартиры на Даунинг-стрит и утечке плана о введении локдауна.

Обилие подробностей указывает на то, что Каммингс готов подставить под удар других, защищая себя и раскрывая внутренние механизмы Даунинг-стрит, 10.

Чего ожидать дальше?

Каммингс обещает ответить на все вопросы 26 мая - на эту дату запланировано его выступление перед парламентской комиссией, изучающей действия правительства в борьбе с пандемией коронавируса.

Подпись к фото, "Каммингс объявил войну премьеру" - с таким заголовком выйдет в субботу несколько британских газет

Он также пишет, что готов опубликовать все имейлы, полученные им с июля 2019 года до ноября 2020 года - т.е. во время работы на посту старшего советника премьера.