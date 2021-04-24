Кислород на исходе: пропавшую в Индонезии подлодку еще не нашли
На пропавшей в среду возле острова Бали подводной лодке KRI Nanggala-402 к утру субботы должен был закончиться кислород, заявили в штабе ВМС Индонезии.
Субмарина с 53 членами экипажа пропала во время учебных маневров в Балийском море. Она не вышла на связь в среду утром.
К ее поискам уже подключились шесть военных кораблей, вертолет и 400 человек личного состава.
Сингапур и Малайзия отправили свои корабли на поиски, Австралия, Германия, Индия и Франция предложили помощь.
А в субботу утром на Бали приземлился самолет американских ВВС Boeing P-8 Poseidon, который специализируется на обнаружении субмарин.
Совместные усилия пока не увенчались успехом.
Запас кислорода на судне должен был закончиться около 03:00 субботы по местному времени (23:00 пятницы по Москве), рассказал начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно.
В четверг индонезийские военные сообщили, что обнаружили признаки неопределенного объекта на глубине 50-100 метров и отправили на место корабли с гидроакустическими средствами.
KRI Nanggala была построена в Западной Германии в конце 1970-х и является одной из пяти подлодок в ВМС Индонезии.
Она прошла двухлетний ремонт в Южной Корее, который завершился в 2012 году.
Представитель индонезийских ВМС заявил, что это первый подобный инцидент в их истории.
Последний случай исчезновения подводной лодки произошел в 2017 году, когда пропала субмарина ВМС Аргентины "Сан Хуан" с 44 членами экипажа.
Через год после исчезновения ее нашли на дне Атлантического океана. Причиной катастрофы назвали взрыв.
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