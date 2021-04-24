"Нанггала-402": пропавшая индонезийская подлодка признана погибшей

46 минут назад

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Спасатели обнаружили фрагменты пропавшей на этой неделе индонезийской подводной лодки "Нанггала-402", сообщили в ВМС Индонезии. Субмарина, на борту которой находилось более 50 человек, объявлена затонувшей.

"Учитывая обнаруженные нами свидетельства, мы переходим от фазы, когда субмарина считалась пропавшей, к фазе, где она считается затонувшей", - приводит агентство Ассошиэйтед пресс слова начальника штаба ВМС Индонезии, адмирала Юдо Маргоно.

Среди предметов, которые обнаружили спасательные команды, - детали торпедного аппарата, емкость со смазкой для перископа и молитвенные коврики членов экипажа, уточнил Маргоно.

Субмарина "Нанггала-402" с 53 членами экипажа пропала во время учений в Балийском море. Она перестала выходить на связь в среду утром.

В штабе ВМС Индонезии говорили, что кислорода на борту подлодки хватит только до утра субботы.

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Images Подпись к фото, Связь с подлодкой "Нанггала-402" пропала в среду утром во время учебных маневров

К поискам подлодки подключились шесть военных кораблей, вертолеты и 400 человек личного состава.

Сингапур и Малайзия отправили свои корабли на поиски, Австралия, Германия, Индия, Франция и Россия предложили помощь.

В четверг индонезийские военные сообщили, что обнаружили признаки неопределенного объекта на глубине 50-100 метров, и отправили на место корабли с гидроакустическими средствами.

В субботу утром на Бали приземлился самолет американских ВВС Boeing P-8 Poseidon, который специализируется на поиске подлодок.

"Нанггала-402" была построена в Западной Германии в конце 1970-х и была одной из пяти подлодок в составе ВМС Индонезии.

Она прошла двухлетний ремонт в Южной Корее, который завершился в 2012 году.

Представитель индонезийских ВМС говорил, что это первый подобный инцидент в их истории.