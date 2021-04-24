"Золотая малина"-2021: нейротипичные не должны играть аутистов, Джулиани в интересном положении и не тот Дулиттл
Режиссерский дебют австралийской певицы Сии получил несколько "Золотых малин" - наград голливудской антипремии, отмечающей худшие работы в кино.
Сыгравшая главную роль в фильме "Музыка" Кейт Хадсон названа худшей актрисой, ее партнерша по картине Мэдди Зиглер - худшей актрисой второго плана, а сама Сия - худшим режиссером.
Фильм, в котором рассказывается история девушки с аутизмом, подвергся критике из-за того, что на эту роль была взята нейротипичная (т.е. не страдающая расстройством аутического спектра) актриса.
По сюжету недавно завязавшая с наркотиками девушка (Хадсон) становится опекуном своей младшей сводной сестры с аутизмом (Зиглер). Критики называли картину неинклюзивной и непродуманной.
Австралийская поп-звезда ранее извинялась за то, что на роль девушки с РАС взяли нейротипичную актрису, неоднократно снимавшуюся в ее клипах, а также за сцены, изображающие ограничения в отношении аутичных людей.
"Я планирую убрать эти сцены. Я слушала не тех людей, и это моя ответственность - мое исследование проблемы было явно недостаточно тщательным", - написала певица в "Твиттере" незадолго до удаления своего аккаунта.
Сия также объясняла, что пробовала работать с актрисой с аутизмом, но для нее съемки оказались слишком нервным процессом.
"Фестиваль фейк-ньюс"
Антипремии "Золотая малина", которой в этом году исполнилось 40 лет, ранее получали в том числе музыкальный фильм "Кошки" и даже "Шоугелз" Пола Верховена. Победители этого года были объявлены в видеоролике на YouTube.
Премия за самый плохой фильм досталась "Абсолютному доказательству", в котором утверждается, что на президентских выборах 2020 года были подлоги. Режиссер фильма Майк Линделл, который также сыграл и главную роль, был назван самым плохим актером.
Бывший юрист бывшего президента Дональда Трампа, а также бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани получил приз как самый плохой актер второго плана за небольшую роль в "Следующем фильме о Борате". Полное название фильма: "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана". Джулиани заявил, что сцена, где он показан лежащим на гостиничной кровати с руками, засунутыми в брюки, является "полным вымыслом".
Ну а ремейк "Доктора Дулиттла" Роберта Дауни-младшего стал призерем в номинации "самый плохой ремейк, плагиат или сиквел".
Особый приз достался самому календарному 2020 году, который стал "самым плохим календарным годом всех времен".
Полный список призеров "Золотой малины"-2021:
- Худший фильм - "Абсолютное доказательство"
- Худший актер - Майк Линделл, "Абсолютное доказательство"
- Худшая актриса - Кейт Хадсон, "Музыка"
- Худшая актриса второго плана - Мэдди Зиглер, "Музыка"
- Худший актер второго плана - Руди Джулиани, "Следующий фильм о Борате"
- Худший актерский дуэт - Руди Джулиани и застежка-молния на его брюках "Следующий фильм о Борате"
- Худший режиссер - Сия, "Музыка"
- Худший римейк, плагиат, или сиквел - "Дулиттл"
- Худший сценарий - "365 дней"
- Особый приз - 2020 год - как худший календарный год всех времен
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