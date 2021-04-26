Дайджест: умерших от ковида в Индии сжигают на улицах, Россия готовит список "недружественных стран"

час назад

Автор фото, Getty Images

Коронавирусный коллапс в Индии

В Индии почти 350 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день, каждые четыре минуты в столице страны Дели умирает один человек. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что страна находится в эпицентре коронавирусного шторма.

Трупы умерших от коронавируса людей сжигают прямо на улице из-за нехватки мест, а во многих больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов.

Общее число зараженных коронавирусом составило почти 20 миллионов человек, по этому показателю Индия занимает второе место после США.

"Мы были уверены в победе после успешной борьбы с первой волной, но эта буря потрясла нацию", - сказал премьер-министр Индии в радиообращении к народу.

Великобритания в воскресенье направила в Индию 495 кислородных концентраторов, 120 неинвазивных аппаратов и 20 ручных аппаратов искусственного дыхания.

Премьер-министр Борис Джонсон пообещал, что Лондон сделает все возможное, чтобы помочь стране.

Евросоюз также пообещал отправить в Индию кислород и медикаменты.

США, которые занимают первое место по числу заболевших в мире, начнут поставлять в Индию наборы для экспресс-диагностики коронавируса, аппараты искусственного дыхания и средства индивидуальной защиты для врачей.

Энтони Фаучи, старший медицинский советник президента США Джо Байдена, добавил, что США также отправят в Индию дозы вакцины и будут помогать нарастить ее производство на месте.

"В Индии и других странах с уровнем дохода ниже среднемирового наблюдается ужасная ситуация, и мы можем сделать больше, чтобы помочь людям", - сказал Фаучи.

"Оскар"-2021: "Земля кочевников" - главный триумфатор

В Лос-Анджелесе состоялась 93-я по счету церемония вручения наград Американской киноакадемии. Фильм "Земля кочевников" стал главным победителем "Оскаров"-2021, собрав основные награды - за лучший фильм, лучшую режиссуру (Хлоя Чжао) и лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд).

Автор фото, Getty Images

Хлоя Чжао стала первой женщиной-представительницей расовых меньшинств в США, получившей "Оскара" за лучшую режиссуру, и всего лишь второй женщиной-обладательницей "Оскара" в истории в этом качестве.

Кому еще и за что достались золотые статуэтки, а также как в этом году проходила церемония награждения, читайте в нашем материале:

А наш корреспондент Александр Кан подробно рассказывает о "Земле кочевников" и причинах триумфа фильма, еще до церемонии "Оскара" собравшего множество престижных наград.

США - первые в списке "недружественных" России стран

Автор фото, Getty Images

Российский МИД в воскресенье заявил, что США станут одной из "недружественных" России стран.

Решение принято на фоне дипломатического конфликта с Чехией, заподозрившей Москву в причастности к взрывам чешских складов с боеприпасами в 2014 году и выславшей российских дипломатов. В ответ Москва выслала сотрудников посольства Чехии.

Представительница МИД России Мария Захарова сообщила, что правительство работает над списком "недружественных государств".

"А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Россия-1", уточнив, что в результате этого решения США и Чехии будет запрещено нанимать россиян в свои посольства.

Предварительное заседание суда о признании ФБК экстремистской организацией

Московский городской суд в понедельник проведет предварительное заседание по иску столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК, признан в России "иностранным агентом") экстремистской организацией. По его итогам будет назначено заседание по существу, либо же иск будет возвращен в прокуратуру. Заседание пройдет в закрытом режиме, поскольку в исковом заявлении есть секретные сведения, сообщает ТАСС.

16 апреля столичные прокуроры обратились в суд с просьбой признать экстремистскими ФБК и штабы оппозиционера Алексея Навального - это грозит его сторонникам длительными тюремными сроками.

Соболь снова в суде

Симоновский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении юриста ФБК (признан в России "иностранным агентом") Любови Соболь, задержанной в минувшую среду по обвинению в организации несогласованного митинга сторонников Алексея Навального 21 апреля. Если ее признают виновной, ей грозит арест до 30 суток либо штраф.

15 апреля Любовь Соболь признали виновной по делу о нарушении неприкосновенности жилища и назначили ей год исправительных работ условно.

Washington Post: новый уровень усилий Путина по подавлению влиния Навального

"Постановление, которое станет самой решительной попыткой сокрушить величайшую политическую угрозу Кремля". Так описывает грядущее предварительное заседание по иску столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России "иностранным агентом") экстремистской организацией газета Washington Post.

Если суд согласится с требованием прокуратуры, он поставит ФБК на одну сторону с "Исламским государством", "Аль-Каидой" и "Талибаном" (все три организации признаны экстремистскими и запрещены в России), пишет издание.

Даже продажа магнитиков на холодильник или ношение футболок с лозунгом Навального "Россия будет счастливой" может привести к тюремному заключению. А членам команды Навального грозит шесть лет тюрьмы, если они продолжат работать в ФБК.

Пожертвование организациям Навального станет сродни поддержке террористов с наказанием до 10 лет лишения свободы. К таким же последствиям может привести и ретвит антикоррупционных расследований Алексея Навального и его соратников.

Решение суда выведет на новый уровень усилия президента Владимира Путина по подавлению влияния Алексея Навального, заключает газета.

New York Times: "Испытав терпение мира, Путин отошел от края бездны"

Владимир Путин держал в напряжении Россию и весь мир перед своим посланием Федеральному собранию, пишет New York Times. Накануне у границ Украины стали скапливаться военные, а аналитики предсказывали, что российский президент может анонсировать план аннексии части Украины или слияния с соседней Беларусью. Параллельно развивалась драма с голодовкой Алексея Навального и недопуском к нему врачей.

Но в самом послании Путин ничего не сказал. Он потратил большую часть времени на частные вопросы, такие как скидки на детские летние лагеря. А когда вечером в день послания тысячи сторонников Навального устроили акции протеста по всей стране, полиция во многих городах заняла необычайно мирный подход невмешательства.

В общем, это была своего рода квинтэссенция Путина времен КГБ: держать противника в догадках и недоумении и сохранять невозмутимое лицо до конца, пишет газета. "Это театр. Но режим держится на этом театре", - прокомментировал изданию происходящее политолог Глеб Павловский, бывший главный советник Владимира Путина.

Путин может встретиться с Байденом

Financial Times пишет о признаках того, что Кремль ведет переговоры, которые могут ослабить напряженность между Москвой и Вашингтоном.

Как пишут журналисты, ссылаясь на советника Путина по внешней политике Юрия Ушакова, встреча президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, скорее всего, состоится уже в июне.

Ранее Байден предложил Путину провести саммит в третьей стране, чтобы нормализовать отношения между Москвой и Западом, которые испортились из-за новых санкций США против Кремля, наращивания военного присутствия России на границе с Украиной и опасений по поводу здоровья заключенного в тюрьму оппозиционного политика Алексея Навального.

Когда именно и где произойдет встреча - пока неизвестно. Но высокопоставленные российские официальные лица заявили, что предложение Байдена о встрече в одной из европейских стран было воспринято "положительно".

Байден признал геноцид армян

Автор фото, Armin T. Wegner

Джо Байден первым из президентов США признал резню и депортацию армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. Ереван приветствовал заявление Байдена, но оно может подорвать отношения администрации США с Турцией, назвавшей заявление Байдена популистским и искажающим исторические факты.

"Медузу" признали "иностранным агентом"

Минюст России включил издание "Медуза" в список "иностранных агентов". Издание обжалует это решение. На аудиторию "Медузы" внесение в реестр не повлияет, но есть риски для сотрудников, работающих в России. Еще один риск связан с рекламодателями.

Когда и куда вернется "скифское золото"?

Автор фото, TASS

Коллекция "скифского золота" из крымских музеев уже восьмой год хранится в запасниках голландского музея: там не знают, куда ее отдать - в Киев или в Крым. Суд в Нидерландах готовится принять окончательное решение по этому вопросу. Святослав Хоменко рассказывает историю тяжбы по поводу возвращения "скифского золота", которая длится с 2015 года.

Переселение душ в цифровом веке

Автор фото, Getty Images

Можем ли мы заменить ушедших близких их виртуальной копией или заранее позаботиться о собственном "цифровом бессмертии"? И почему одних перспектива виртуальной жизни после смерти пугает, а другим, наоборот, кажется заманчивой? Николай Воронин разбирается в перспективах цифрового бессмертия.

Как живут в российских тюрьмах пожизненно осужденные

Автор фото, Eva Merkacheva/MK

Правозащитница и журналистка Ева Меркачева выпустила книгу "Град обреченных" - о российских колониях для пожизненно осужденных. В книгу вошли ее интервью с десятками заключенных, совершившими громкие преступления. Русская служба Би-би-си поговорила с автором книги.

"Оскар" по новым правилам

С 2024 года меняются правила рассмотрения фильмов, претендующих на "Оскар" в категории "Лучший фильм". Разбираемся, насколько строги новые стандарты и что они означают для киноиндустрии.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Новые правила рассмотрения фильмов, претендующих на "Оскар" в категории "Лучший фильм".