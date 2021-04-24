Пожар в больнице в Багдаде: десятки погибших и раненых
По меньшей мере 27 человек погибли и 46 пострадали при пожаре в коронавирусном отделении багдадской больницы Ибн аль-Хатыб, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на врачей.
Пожар начался в субботу вечером из-за взрыва кислородных баллонов, по данным агентства.
Фотограф Рейтер стал свидетелем того, как кареты скорой помощи забирают пострадавших из больницы.
Глава департамента гражданской обороны Ирака генерал-майор Кадхим Бохан рассказал, что пожар начался в отделении реанимации, передает гос. агентство INA.
По его словам, из 120 пациентов удалось эвакуировать 90 человек.
Из отделения увезли всех пациентов - не только раненых.
Генерал Бохан рассказал, что пожар уже потушен.
В Ираке сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, а вакцинация от Covid-19 лишь начинается.
По данным минздрава страны, за все время пандемии коронавирусом переболели больше 1 млн ее жителей, и 15 тыс. человек умерли.
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