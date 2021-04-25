Индонезийскую подлодку нашли расколотой на три части. Погибли все 53 члена экипажа
Индонезийскую подводную лодку KRI Nanggala-402, затонувшую у берегов острова Бали в среду, нашли на дне моря, она была расколота на три фрагмента. Все 53 члена экипажа погибли, подтверждают во флоте страны.
Представитель флота в воскресенье заявил, что утром военные поймали слабый радиосигнал, исходившей от подлодки, которая находилась на глубине около 800 м.
В место, где находился источник сигнала, был спущен батискаф, визуально подтвердивший гибель судна. Подлодку в течение нескольких дней искали шесть военных кораблей и вертолет.
В поисковой операции участвовали корабли Сингапурского и Малайзийского флотов, Австралия, Германия, Индия и Франция предложили помощь.
Подлодка исчезла в ходе маневров, после того, как запросила разрешения погрузиться на большую глубину. Причина ее гибели пока не ясна. Изготовленной в Германии субмарине было 40 лет, но в 2012 году она прошла переоборудование.
В субботу индонезийский флот подтвердил, что в районе, где исчезла подлодка, были обнаружены ее фрагменты и ряд личных вещей, в том числе молельные коврики.
Глава командования флота Юдо Маргоно добавил, что из затонувшего корабля достали еще ряд предметов, в числе которых якорь и спасательные жилеты.
"KRI Nanggala раскололась на три части - корпус корабля, хвостовая часть и основные части отделились друг от друга, в основной части трещина", - сказал он на пресс-конференции в воскресенье.
Главнокомандующий индонезийскими вооруженными силами Хади Тжаджато добавил, что экипаж подлодки никак не мог выжить.
"С большой печалью я могу сообщить, что все 53 находившихся на борту человека скончались", - сказал он журналистам.
Ранее эксперты говорили, что подлодку нашли на глубине, которая значительно превосходила максимальные возможности субмарины, а запасов кислорода у моряков было всего на три дня.
Президент страны Джоко Видодо назвал экипаж затонувшей субмарины "лучшими из патриотов", и добавил: "Вся Индонезия хочет передать, особенно членам семей экипажа, что глубоко скорбит в связи с инцидентом".
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды