Военные расходы в эпоху коронавируса: Россия в пятерке лидеров, Британия дышит ей в спину

40 минут назад

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Несмотря на пандемию, Россия в 2020 году проводила учения и внезапные проверки

Россия вошла в пятерку стран с самыми большими расходами на оборону в период пандемии, передает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). Ее расходы в 12 раз меньше, чем у США и почти равняются британским.

В 2020 году Россия потратила на военные нужды 61,7 млрд долларов (4,6 трлнрублей). Она занимает четвертое место в рейтинге SIPRI. Расходы на оборону пятой страны в рейтинге - Соединенного Королевства - составляют 59,2 млрд долларов.

Военные расходы России, говорится в докладе SIPRI, растут второй год подряд. Этот рост составил 2,5% по отношению к предыдущему году. При этом фактические расходы меньше на 6,6%, чем были запланированы изначально на 2020 год - то есть Россия потратила меньше, чем планировала изначально.

Однако если считать военные траты в процентах от ВВП, то Россия занимает первое место из пяти стран-лидеров - она тратит на военные нужды 4,3% ВВП, тогда как Великобритания - всего 2,2%.

По предварительным данным министерства финансов РФ, в 2020 году расходы российского бюджета по статье "национальная оборона" составляли 3,2 трлн рублей (42,2 млрд долларов). Те же данные приводит и Счетная палата.

При оценке военных расходов SIPRI использует информацию об утвержденных военных бюджетах, корректируя ее по мере поступления сведений о расходах государства на оборону и безопасность. Поэтому цифры, которые изначально приводятся в базе данных из бюджетов, впоследствии корректируются.

Как отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов в беседе с Би-би-си, SIPRI могут учитывать фактические расходы на оборону, которые в российском бюджете проводятся по другим статьям через другие ведомства, а не только по статье "национальная оборона".

Так, в российском бюджете существует отдельная статья "национальная безопасность и правоохранительная деятельность", на которую в 2020 году было потрачено, по предварительным данным минфина, 2,2 трлн рублей (29,7 млрд долларов). Эта статья касается скорее МВД и МЧС, однако и в ней имеются закрытые разделы.

Данные о некоторых странах и вовсе даны в оценке SIPRI, поскольку найти более-менее полную информацию в открытых источниках невозможно. В новом рейтинге такие оценки даны, например, в отношении расходов Китая и Саудовской Аравии.

Высокие расходы на оборону в России традиционно критикуют многие экономисты, среди которых глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который в течение нескольких лет призывал если не снизить расходы на оборону и безопасность, то хотя бы распределить расходы на перевооружение армии на больший срок.

В законе о федеральном бюджете на 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годы расходы по статье "национальная оборона" будут снижаться с 3,1% ВВП в 2020 году до 2,5% в 2023 году. Расходы по статье "национальная безопасность и правоохранительная деятельность" сократятся с 2,2% ВВП до 1,9%.

Кудрин считает это положительным прогнозом. Он сказал, что показатель в 2,5% ВВП - даже ниже оптимального, который необходим России для поддержания обороноспособности.

В докладе SIPRI, который был опубликован 26 апреля, говорится, что в 2020 году общие мировые расходы на оборону увеличились на 2,6% по отношению к 2019 году, и достигли 1,98 триллиона долларов США.

При этом мировой ВВП в том же году снизился на 4,4%, отмечают авторы доклада, ссылаясь на октябрьский прогноз Международного валютного фонда. Согласно апрельской оценке МВФ, мировой ВВП сократился в 2020 году на 3,3%.

Топ-10

Самыми большими были расходы США. Они достигли 778 млрд долларов, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. В 2020 году Вашингтон выделял на оборонные расходы 3,7% от ВВП. При этом расходы США, согласно исследованию, составляют 39% от общемировых.

На втором месте рейтинга SIPRI - Китай, чьи расходы оцениваются в 252 млрд долларов или 1,7% от общемировых. Китайские расходы на оборону растут 26-й год подряд, хотя их рост за 2020 год составил всего 1,9% - самый низкий показатель в пятерке лидеров.

На третьем месте - Индия, потратившая на оборону 72,9 млрд долларов, или 2,1% от ВВП. При этом расходы Индии на оборону выросли за год на 2,1%, а за 10 лет - на 34%. Индия проводит программу модернизации вооруженных сил, активно закупая оружие за границей и развивая собственные военные программы.

У этой страны напряженные отношения с соседними государствами - Китаем и Пакистаном, которые за последнее десятилетие также увеличили расходы, по данным SIPRI, соответственно на 76% и 55%.

По расходам на оборону в процентах от национального ВВП Россия занимает четвертое место в мире, разделяя его с Морокко - у обеих стран этот показатель равняется 4,3%. По абсолютным показателям Морокко находится на нижней строчке.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российские пилоты во время тренировок на земле на учениях "Восток-2014" на Камчатке. По словам Константина Макиенко, расходы на оборону в России традиционно велики из-за географических особенностей страны

На первом - Саудовская Аравия, которая расходует на оборону 8,4% ВВП, на втором - Кувейт, чьи военные траты составляют 6,5%, следом идет Израиль с 5,6%.

Украина расходует на оборону 4,1% от ВВП, что в абсолютных цифрах составляет 5,9 миллиарда долларов. Она на 34-м месте в списке.

"Одинокая держава"

Как рассказал Би-би-си военный эксперт из Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, высокие военные расходы России можно объяснить тем, что, в отличие от западных стран, России приходится планировать строительство и поддержание вооруженных сил в одиночку.

"Когда есть союзники, есть возможность минимизировать расходы и распространить этот бёрден [burden - англ. бремя] на всех союзников, особенно, когда есть такой союзник, как Соединенные Штаты. Россия - это одинокая держава, она вынуждена все финансировать сама", - сказал эксперт.

При этом структурно расходы на оборону в разных странах зависят от очень большого числа факторов. Например, по словам Макиенко, Россия вынуждена выстраивать оборону, учитывая угрозы по большому числу географических направлений.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Великобритания начала глубокую реформу вооруженных сил, в ходе которой будет, как ожидается, сокращено число танков

"Напряженность практически по всему периметру российских границ кроме, может быть, только китайской границы. А так у нас с Украиной проблему, на западе проблемы, если брать Польшу, Прибалтику, на Южном Кавказе проблемы, на Дальнем Востоке, если Курилы брать, проблемы. И у России всегда был повышенный по сравнению со средним уровень военных расходов", - сказал он.

Константин Богданов отметил, что у Великобритании при том же примерно уровне расходов на оборону их структура сильно отличается.

"Британия - островное государство, которое имеет крайне ограниченные сухопутные силы. У нее нет протяженных границ. У нее нет вообще протяженных необорудованных пространств. Это традиционно морская держава с другой структурой расходов и другой стратегической логикой", - сказал он, добаваив, что с примерно равным уровнем расходов на оборону военный потенциал России существенно выше.

В настоящее время Великобритания начала глубокую военную реформу. Вооруженные силы сократятся на 10 тысяч человек - к 2025 году их численность составит 72 500 военнослужащих, будут также списаны многие устаревшие вооружения, сокращен танковый парк. Но при этом будут увеличены ядерные силы, будут развиваться космические войска, Королевский военно-морской флот.

Судя по докладу SIPRI, Великобритания, хотя и увеличила на 2,9% расходы на оборону в 2020 году по сравнению с 2019 годом, они все еще на 4,2% меньше, чем в 2011 году.

Закупки вооружений

По словам Макиенко, Россия традиционно тратит больше средств на закупку новых вооружений, чем на различные социальные выплаты военнослужащим - зарплату, пенсию и так далее. По его словам, это позволяет России больше денег тратить на закупки вооружений.

При этом, как отметил Константин Богданов, рост расходов на вооружения в России не связан с увеличением объемов закупки нового оружия и техники. По его словам, увеличение расходов - "некие колебания в пределах стыка программ вооружений".

В России по традиции программы вооружений хронологически идут "внахлест" - в настоящее время действует ГПВ на 2018-2027 годы, но при этом в прошлом году завершилась программа 2011-2020. Эта схема позволяет переносить те или иные проекты на более поздний или более ранний сроки исполнения, а также более гибко планировать научно-исследовательские и конструкторские работы [НИОКР] и закупки.