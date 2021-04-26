Военные расходы в эпоху коронавируса: Россия в пятерке лидеров, Британия дышит ей в спину
Россия вошла в пятерку стран с самыми большими расходами на оборону в период пандемии, передает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). Ее расходы в 12 раз меньше, чем у США и почти равняются британским.
В 2020 году Россия потратила на военные нужды 61,7 млрд долларов (4,6 трлнрублей). Она занимает четвертое место в рейтинге SIPRI. Расходы на оборону пятой страны в рейтинге - Соединенного Королевства - составляют 59,2 млрд долларов.
Военные расходы России, говорится в докладе SIPRI, растут второй год подряд. Этот рост составил 2,5% по отношению к предыдущему году. При этом фактические расходы меньше на 6,6%, чем были запланированы изначально на 2020 год - то есть Россия потратила меньше, чем планировала изначально.
Однако если считать военные траты в процентах от ВВП, то Россия занимает первое место из пяти стран-лидеров - она тратит на военные нужды 4,3% ВВП, тогда как Великобритания - всего 2,2%.
По предварительным данным министерства финансов РФ, в 2020 году расходы российского бюджета по статье "национальная оборона" составляли 3,2 трлн рублей (42,2 млрд долларов). Те же данные приводит и Счетная палата.
При оценке военных расходов SIPRI использует информацию об утвержденных военных бюджетах, корректируя ее по мере поступления сведений о расходах государства на оборону и безопасность. Поэтому цифры, которые изначально приводятся в базе данных из бюджетов, впоследствии корректируются.
Как отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов в беседе с Би-би-си, SIPRI могут учитывать фактические расходы на оборону, которые в российском бюджете проводятся по другим статьям через другие ведомства, а не только по статье "национальная оборона".
Так, в российском бюджете существует отдельная статья "национальная безопасность и правоохранительная деятельность", на которую в 2020 году было потрачено, по предварительным данным минфина, 2,2 трлн рублей (29,7 млрд долларов). Эта статья касается скорее МВД и МЧС, однако и в ней имеются закрытые разделы.
Данные о некоторых странах и вовсе даны в оценке SIPRI, поскольку найти более-менее полную информацию в открытых источниках невозможно. В новом рейтинге такие оценки даны, например, в отношении расходов Китая и Саудовской Аравии.
Высокие расходы на оборону в России традиционно критикуют многие экономисты, среди которых глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который в течение нескольких лет призывал если не снизить расходы на оборону и безопасность, то хотя бы распределить расходы на перевооружение армии на больший срок.
В законе о федеральном бюджете на 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годы расходы по статье "национальная оборона" будут снижаться с 3,1% ВВП в 2020 году до 2,5% в 2023 году. Расходы по статье "национальная безопасность и правоохранительная деятельность" сократятся с 2,2% ВВП до 1,9%.
Кудрин считает это положительным прогнозом. Он сказал, что показатель в 2,5% ВВП - даже ниже оптимального, который необходим России для поддержания обороноспособности.
В докладе SIPRI, который был опубликован 26 апреля, говорится, что в 2020 году общие мировые расходы на оборону увеличились на 2,6% по отношению к 2019 году, и достигли 1,98 триллиона долларов США.
При этом мировой ВВП в том же году снизился на 4,4%, отмечают авторы доклада, ссылаясь на октябрьский прогноз Международного валютного фонда. Согласно апрельской оценке МВФ, мировой ВВП сократился в 2020 году на 3,3%.
Топ-10
Самыми большими были расходы США. Они достигли 778 млрд долларов, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. В 2020 году Вашингтон выделял на оборонные расходы 3,7% от ВВП. При этом расходы США, согласно исследованию, составляют 39% от общемировых.
На втором месте рейтинга SIPRI - Китай, чьи расходы оцениваются в 252 млрд долларов или 1,7% от общемировых. Китайские расходы на оборону растут 26-й год подряд, хотя их рост за 2020 год составил всего 1,9% - самый низкий показатель в пятерке лидеров.
На третьем месте - Индия, потратившая на оборону 72,9 млрд долларов, или 2,1% от ВВП. При этом расходы Индии на оборону выросли за год на 2,1%, а за 10 лет - на 34%. Индия проводит программу модернизации вооруженных сил, активно закупая оружие за границей и развивая собственные военные программы.
У этой страны напряженные отношения с соседними государствами - Китаем и Пакистаном, которые за последнее десятилетие также увеличили расходы, по данным SIPRI, соответственно на 76% и 55%.
По расходам на оборону в процентах от национального ВВП Россия занимает четвертое место в мире, разделяя его с Морокко - у обеих стран этот показатель равняется 4,3%. По абсолютным показателям Морокко находится на нижней строчке.
На первом - Саудовская Аравия, которая расходует на оборону 8,4% ВВП, на втором - Кувейт, чьи военные траты составляют 6,5%, следом идет Израиль с 5,6%.
Украина расходует на оборону 4,1% от ВВП, что в абсолютных цифрах составляет 5,9 миллиарда долларов. Она на 34-м месте в списке.
"Одинокая держава"
Как рассказал Би-би-си военный эксперт из Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, высокие военные расходы России можно объяснить тем, что, в отличие от западных стран, России приходится планировать строительство и поддержание вооруженных сил в одиночку.
"Когда есть союзники, есть возможность минимизировать расходы и распространить этот бёрден [burden - англ. бремя] на всех союзников, особенно, когда есть такой союзник, как Соединенные Штаты. Россия - это одинокая держава, она вынуждена все финансировать сама", - сказал эксперт.
При этом структурно расходы на оборону в разных странах зависят от очень большого числа факторов. Например, по словам Макиенко, Россия вынуждена выстраивать оборону, учитывая угрозы по большому числу географических направлений.
"Напряженность практически по всему периметру российских границ кроме, может быть, только китайской границы. А так у нас с Украиной проблему, на западе проблемы, если брать Польшу, Прибалтику, на Южном Кавказе проблемы, на Дальнем Востоке, если Курилы брать, проблемы. И у России всегда был повышенный по сравнению со средним уровень военных расходов", - сказал он.
Константин Богданов отметил, что у Великобритании при том же примерно уровне расходов на оборону их структура сильно отличается.
"Британия - островное государство, которое имеет крайне ограниченные сухопутные силы. У нее нет протяженных границ. У нее нет вообще протяженных необорудованных пространств. Это традиционно морская держава с другой структурой расходов и другой стратегической логикой", - сказал он, добаваив, что с примерно равным уровнем расходов на оборону военный потенциал России существенно выше.
В настоящее время Великобритания начала глубокую военную реформу. Вооруженные силы сократятся на 10 тысяч человек - к 2025 году их численность составит 72 500 военнослужащих, будут также списаны многие устаревшие вооружения, сокращен танковый парк. Но при этом будут увеличены ядерные силы, будут развиваться космические войска, Королевский военно-морской флот.
Судя по докладу SIPRI, Великобритания, хотя и увеличила на 2,9% расходы на оборону в 2020 году по сравнению с 2019 годом, они все еще на 4,2% меньше, чем в 2011 году.
Закупки вооружений
По словам Макиенко, Россия традиционно тратит больше средств на закупку новых вооружений, чем на различные социальные выплаты военнослужащим - зарплату, пенсию и так далее. По его словам, это позволяет России больше денег тратить на закупки вооружений.
При этом, как отметил Константин Богданов, рост расходов на вооружения в России не связан с увеличением объемов закупки нового оружия и техники. По его словам, увеличение расходов - "некие колебания в пределах стыка программ вооружений".
В России по традиции программы вооружений хронологически идут "внахлест" - в настоящее время действует ГПВ на 2018-2027 годы, но при этом в прошлом году завершилась программа 2011-2020. Эта схема позволяет переносить те или иные проекты на более поздний или более ранний сроки исполнения, а также более гибко планировать научно-исследовательские и конструкторские работы [НИОКР] и закупки.
По словам Константина Богданова это отражается и на росте расходов: "Там есть расходы на НИОКР, которые начинаются на старте, есть долги и хвосты, которые нужно зачищать по закончившейся госпрограмме 2020 года".
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