В столице Тувы ввели сухой закон на майские праздники
Власти Кызыла запретили продажу алкоголя с 1-го по 10 мая в магазинах, сообщила пресс-служба мэрии столицы Тувы. Это первый подобный случай, после того как президент России Владимир Путин объявил нерабочей первую треть месяца.
Алкоголь - в том числе пиво - запрещено продавать только в магазинах. Общепиту лишь рекомендовано убрать из меню алкоголь.
Введение сухого закона в мэрии объяснили желанием обеспечить "правопорядок и безопасность жизни, здоровья и имущественных прав горожан в праздничные и выходные дни, посвященные Дню весны и труда и 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне".
В период праздников полиция будет проводить в Кызыле рейды для выявления незаконной торговли алкоголем, предупредила мэрия.
23 апреля президент Путин своим указом установил с 4-го по 7 мая включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Вместе с праздниками и с учетом переноса воскресенья, 9 мая, на понедельник получается 10 дней отдыха.
Это решение власти объяснили борьбой с коронавирусом. На встрече с Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что между праздниками гражданам "приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей".
Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол утверждал, что переболел ковидом дважды. В апреле Путин отправил его в отставку.
Кызыл не раз возглавлял рейтинг городов с самой высокой бытовой преступностью. В марте издание Znak.com в своем репортаже называло столицу Тувы "российской столицей убийств".
Возглавлявший тогда республику Кара-оол остро отреагировал на публикацию. "Кто-то пытается очернить Туву, называя нас народом, который "беспробудно пьет и режет друг друга". Писаками, безусловно, займутся юристы", - писал он в "Инстаграме". В начале статьи дословно говорилось: "Население здесь целыми семьями растит на продажу коноплю, беспробудно пьет и режет друг друга".
Попытки ввести сухой закон предпринимались ранее в других регионах - в частности, на Чукотке. Во время пандемии коронавируса таких случаев стало больше.
В том же Кызыле запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе и пива) во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) вводился в 2020 году. После отмены режима самоизоляции алкоголь разрешили продавать с понедельника по пятницу с 11:00 до 15:00. Полный запрет на его розничную продажу весной 2020 года вводился также в крупных городах Якутии.
На уровне целого региона приостановить торговлю алкоголем пытался губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Запрет продержался всего четыре дня. Минпромторг России рекомендовал властям отказаться от шагов, которые могут спровоцировать "серьезное социальное напряжение". Как и в некоторых других регионах, в Забайкалье в итоге лишь ограничили время продажи алкоголя.
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