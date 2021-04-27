В столице Тувы ввели сухой закон на майские праздники

5 минут назад

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, Кызыл. Архивное фото

Власти Кызыла запретили продажу алкоголя с 1-го по 10 мая в магазинах, сообщила пресс-служба мэрии столицы Тувы. Это первый подобный случай, после того как президент России Владимир Путин объявил нерабочей первую треть месяца.

Алкоголь - в том числе пиво - запрещено продавать только в магазинах. Общепиту лишь рекомендовано убрать из меню алкоголь.

Введение сухого закона в мэрии объяснили желанием обеспечить "правопорядок и безопасность жизни, здоровья и имущественных прав горожан в праздничные и выходные дни, посвященные Дню весны и труда и 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне".

В период праздников полиция будет проводить в Кызыле рейды для выявления незаконной торговли алкоголем, предупредила мэрия.

23 апреля президент Путин своим указом установил с 4-го по 7 мая включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Вместе с праздниками и с учетом переноса воскресенья, 9 мая, на понедельник получается 10 дней отдыха.

Это решение власти объяснили борьбой с коронавирусом. На встрече с Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что между праздниками гражданам "приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей".

Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол утверждал, что переболел ковидом дважды. В апреле Путин отправил его в отставку.

Кызыл не раз возглавлял рейтинг городов с самой высокой бытовой преступностью. В марте издание Znak.com в своем репортаже называло столицу Тувы "российской столицей убийств".

Возглавлявший тогда республику Кара-оол остро отреагировал на публикацию. "Кто-то пытается очернить Туву, называя нас народом, который "беспробудно пьет и режет друг друга". Писаками, безусловно, займутся юристы", - писал он в "Инстаграме". В начале статьи дословно говорилось: "Население здесь целыми семьями растит на продажу коноплю, беспробудно пьет и режет друг друга".

Попытки ввести сухой закон предпринимались ранее в других регионах - в частности, на Чукотке. Во время пандемии коронавируса таких случаев стало больше.

В том же Кызыле запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе и пива) во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) вводился в 2020 году. После отмены режима самоизоляции алкоголь разрешили продавать с понедельника по пятницу с 11:00 до 15:00. Полный запрет на его розничную продажу весной 2020 года вводился также в крупных городах Якутии.