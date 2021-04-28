Дайджест: Кремль может объявить Британию недружественной страной; будет ли война США и Китая?

час назад

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Covid-катастрофа в Индии

Эпидемиологическая обстановка в Индии продолжает ухудшаться. Частные и государственные больницы переполнены, больным не хватает кислорода. В Дели напротив больниц, как государственных, так и частных, образовались длинные очереди из зараженных, которых врачи физически не могут принять.

Число умерших пациентов с Covid-19 к среде превысило отметку в 200 тысяч, за сутки скончались, по официальным данным, 3 293 человека - это максимум за время пандемии. За последние 24 часа было зарегистрировано 360 960 новых случаев заражения. Уже неделю страна ежедневно ставит мировые рекорды по числу новых заболевших за сутки.

Многие больницы вынуждены отказывать пациентам в приеме, а по меньшей мере в двух больные начали умирать, когда в здании закончились запасы кислорода.

Родственники инфицированных ищут кислородные маски и респираторы через соцсети, там же пытаются найти свободное место хоть в какой-то больнице.

Несмотря на нехватку вакцины, правительство призывает прививаться всех граждан старше 18 лет. Пока что в стране привито только 10% населения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Как ожидается, Байден расскажет о достижениях своей администрации в сфере экономики, а также в борьбе с ковидом

Обращение Джо Байдена к конгрессу

Президент США Джо Байден в среду впервые выступит перед обеими палатами конгресса. В пятницу наступит сотый день президентства Байдена, и его речь о положении дел в стране, как ожидается, будет посвящена эпидемиологической ситуации.

При вступлении в должность Байден заявил, что за первые 100 дней его администрация обеспечит вакцинацию 200 млн американцев. Эта цель была досигнута в минувший четверг.

Выступление Байдена пройдет в обстановке повышенных мер безопасности, а число его непосредственных слушателей будет заметно меньше, чем у предшественников: из-за коронавируса в зале будет присутствовать лишь около 200 человек вместо обычных полутора тысяч. Не будет почетных гостей, в том числе послов других государств.

Европарламент обсудит Россию

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Одним из пунктов повестки дня заседания станет подозрительная концентрация российских войск у украинских границ

Европейский парламент в рамках пленарной сессии обсудит последние действия России, в частности концентрацию войск на границе с Украиной, обвинения в участии в диверсии в Чехии и заключение Алексея Навального.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступит перед европарламентариями с докладом, в котором коснется всех этих тем.

Апелляция по делу "Сети"

Военный суд начнет пересматривать последний еще не вступивший в силу приговор 2020 года по делу "Сети" (сообщество признано в России террористическим и запрещено). Заявлявший о пытках Виктор Филинков осужден к семи годам колонии и настаивает на своей невиновности. Юлий Бояршинов вину признал, но получил пять лет и просит уменьшить срок. Обвиняемые жалуются на пытки электрошокером в ФСБ. Адвокаты называют дело сфабрикованным.

Накануне Верховный суд отклонил кассационные жалобы семи фигурантов, приговоренных по тому же делу в Пензе и уже отбывающих сроки от 6 до 18 лет. Все они признаны участниками или организаторами террористического сообщества, но виновными себя не признают.

Апелляция по делу журнала DOXA

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Что происходит с DOXA? Интервью с главредом журнала Арменом Арамяном

Суд в Москве рассмотрит апелляцию Аллы Гутниковой, редактора студенческого журнала DOXA.

Две недели назад решением суда Гутникова была фактически помещена под домашний арест по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Ранее Мосгорсуд изменил решение в отношении троих журналистов издания, сократив на два часа в сутки запрет выходить из дома..

Самый морозный апрель в Британии за 60 лет

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Столь морозный апрель стал неприятным сюрпризом для британских фермеров и садоводов

В Британии этот апрель, по всей видимости, станет самым морозным за последние 60 лет, сообщает национальное метеобюро.

Нынешний месяц уже побил рекорд по количеству дней, когда температура воздуха опускалась ниже ноля. В Англии, например, это происходило 12 раз. Это резко контрастирует с мартом, который стал вторым по теплоте за всю историю наблюдений за погодой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После необычно теплого марта рекордные апрельские заморозки удивили многих в стране

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Москва готовится обнародовать список "недружественных стран"

Российское правительство скоро представит список недружественных стран: критерии понятны, ждать осталось недолго, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.

Между тем источники газеты "Известия" говорят, что наряду с США, о которых уже упоминала представитель российского МИД Мария Захарова, в списке будет Великобритания и страны Балтии.

"По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, в список попадут США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония. Другой источник "Известий" добавил, что вполне возможно включение в перечень также Великобритании, Канады, Украины и Австралии", - пишет газета.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым государства, совершающие "недружественные действия" против России, будут ограничены в праве нанимать российских граждан: их численность будет определяться квотой.

Исследование на московских детях показало симптомы "долгого ковида"

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Дети, госпитализированные в московских больницах с симптомами коронавируса, после выписки продолжали показывать связанные с заболеванием симптомы - хроническую усталость, нарушения сна и восприятия, пишет Guardian со ссылкой на предварительное заключение международной команды ученых. Эти симптомы могут длиться до нескольких месяцев.

Исследователи поговорили с родителями более 500 детей, попавших с московские больницы с коронавирусом в период между апрелем и августом прошлого года. Около четверти из них испытывали осложнения более чем через пять месяцев после выписки.

Исследование, в котором принимали участие медики из международного института респираторных проблем и новых инфекций Isaric, предварительное, оговаривается газета, однако оно частично подтверждается информацией Бюро национальной статистики Британии.

"Мы видим, что есть проблема, - комментирует педиатр Даниил Мунблит из московского Университета им. Сеченова. - Наиболее часто встречающееся осложнение - это усталость И она длится не день или два, мы говорим о достаточно постоянной усталости, причину которой еще предстоит установить".

Война между США и Китаем: ищите сценарий в книгах

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Обозреватель New York Times Томас Фридман рекомендует прочесть этим летом книгу адмирала в отставке Джеймса Ставридиса и бывшего морского пехотинца и разведчика Эллиота Акермана "2034", а потом посмотреть новости - и удивиться схожести сюжетов.

"Эта книга - о том, как Китай и США вступают в войну в 2034 году. Конфликт начинается с морского сражения у берегов Тайваня, а Китай действует в тайном союзе с Ираном и Россией", - рассказывает Фридман.

"Не будет большим спойлером, если я расскажу, что Китай и США обмениваются серийей ядерных ударов и сжигают дотла несколько городов, а в результате доминирующей в мире державой становится нейтральная Индия (это в конце концов всего лишь роман!)".

Но сегодняшняя обстановка в мире поразительно напоминает сюжет этого романа, отмечает колумнист.

"Иран и Китай только что подписали 25-летнее соглашение о сотрудничестве, а Владимир Путин стянул военных к границе с Украиной и предупредил США, что все, кто угрожает России, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. Группы китайских истребителей оснащенные для радиоэлектронной войны регулярно летают над Тайванем, а человек, принимающий в Китае решения в области международных отношений говорит, что США не обладают квалификацией, чтобы говорить с Китаем с позиции силы".

Сегодня, пишет Фридман, Китаю, Ирану и России приходится противостоять вызовам демократии, которая требует обеспечивать постоянный экономический рост. Они делают это, предлагая гражданам концепцию агрессивного гипернационализма.

"Наше глупое решение расширить НАТО прямо в лицо России сделало из посткоммунистической державы врага, а не союзника, создав идеальные условия для возникновения такого антизападного автократа, как Владимир Путин," - пишет Фридман.

На этом фоне из-за интервенций США на Ближнем Востоке и потерей ими собственной промышленной базы, доверие мира к этой стране падает. Между тем, на Тайване, всего в нескольких милях от Китая, находится главный офис компании TSMC, ведущего в мире производителя полупроводниковых изделий.

Гарри и Меган все больше теряют популярность в Британии

Популярность принца Гарри и Меган Маркл в Британии упала до рекордно низких значений после похорон принца Филиппа, на которые Меган не приехала, пишет Daily Mail со ссылкой на свежий опрос YouGov.

В прошлый раз популярность покинувшей Британию пары упала после скандального интервью Опре Уинфри, в котором Меган обвинила королевскую семью в расизме.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Интервью Опре: Меган о самоубийстве, жизни в королевской семье и отношении к сыну

В США, судя по всему, обратная тенденция: пару пригласили принять участие в концерте Vax Live, вместе с президентом Джо Байденом, поп-звездами и другими знаменитостями первой величины. Цель концерта - призвать американских граждан к вакцинации.

Согласно опросу, самым популярным среди британцев членом королевской семьи неизменно остается королева Елизавета II. Накануне она вернулась к исполнению своих монарших обязанностей после перерыва, связанного с кончиной ее супруга герцога Эдинбургского.

Королева провела аудиенции по видеосвязи из Виндзорского замка. На первых опубликованных после похорон ее мужа фотографиях видно, что королева улыбается.

Россиянин вырвался из "ловушки" китайского реалити-шоу

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Pоссийский модельмен и переводчик Владислав Иванов невольно оказался участником китайского аналога "Фабрики звезд", но вскоре пожалел об этом и специально выступал из рук вон плохо, чтобы вылететь, пишет South China Morning Post.

27-летний манекенщик-любитель из Владивостока стал участником шоу Produce Camp 2021 после того, как продюсеры отметили его внешние данные, по ошибке приняв его за одного из соискателей, и предложили ему соблазнительный контракт. Он рассказывал, что прельстился перспективой "начать новую жизнь", и стал участником шоу под псевдонимом Lelush. Но быстро пожалел об этом.

Однако уйти, не нарушив контракта, Иванов не мог, и поэтому начал просить зрителей, чтобы они голосовали против него, а на выступлениях специально плохо пел. Однако китайским зрителям импонировала его искренность, и они голосовали за него снова и снова

Дойдя до финала, 24 апреля Lelush наконец вылетел из шоу и обрел свободу. Он стал одним из 25 финалистов конкурса.

Схема кипрских "золотых паспортов" снова заинтересовала расследователей

В ходе выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции было допущено гораздо больше нарушений, чем предполагалось до сих пор. Это выяснилось в ходе расследования бывшего главы Верховного суда островного государства Мироноса Николатоса, пишет Times.

Программу обмена паспортов на вложения, которой воспользовались главным образом россияне, приостановили в прошлом году после скандала, а 26 получивших гражданство Кипра инвесторов, включая россиянина Олега Дерипаску, его лишились.

Однако по итогам последнего расследования рекомендуется лишить паспортов еще 66 инвесторов, которые, например получили гражданство через своих родственников. Их имена и гражданство не разглашаются.

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В новом законопроекте министерство просвещения России предлагает заметно ужесточить регулирование просветительской деятельности. Как отмечают ученые и просветители, в нынешних формулировках проекта под ограничение попадут любые лекции и мастер-классы. В научной среде прогнозируют уничтожение образовательных проектов и откат к советским временам.

Фильм "Земля кочевников" собрал шесть номинаций на "Оскар" в 2021 году, а его режиссер Хлоя Чжао получила награду за лучшую режиссуру.

На создание этой картины Чжао вдохновили настоящие кочевники, путешествующие по западу Америки, их уникальный образ жизни и их истории. Некоторым из них даже удалось сыграть роли в фильме.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как живут настоящие герои оскароносного фильма "Земля кочевников"