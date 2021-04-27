Суд ограничил деятельность фондов Навального по иску об экстремизме

55 минут назад

Автор фото, TASS

Московская прокуратура добилась в суде запрета определенных действий для Фонда борьбы с коррупцией (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента). Решение принято в качестве обеспечительных мер по иску прокуратуры - до завершения процесса о признании ФБК экстремистской организацией и ее ликвидации.

Прокуратура просила запретить Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), а также зарегистрированному в 2020 году сторонниками Навального Фонду защиты прав граждан (ФЗПГ, тоже признан иностранным агентом) распространять информацию в СМИ и интернете, устраивать любые виды акций и публичных мероприятий и принимать участие в выборах. Кроме того, прокуратура просила суд наложить ограничения на использование банковских вкладов.

По итогам рассмотрения ходатайства Мосгорсуд ограничил деятельность фондов. При этом в сообщении пресс-службы суда не сказано, какие именно действия запрещены фондам, так как дело рассматривается в закрытом режиме.

Еще до вынесения решения директор ФБК Иван Жданов подчеркнул в комментарии Би-би-си, что никаких банковских вкладов у фонда нет, а есть только счета. "Мы исходим из того, что деятельность ФБК решением о запрете определенных действий не приостанавливается, и счета не блокируются, а запрешаются лишь некоторые операции по этим счетам. Следовательно, административной ответственности жертвователей и нас как получателей пожертвований при дальнейшем перечислении средств на счета ФБК наступить не может", - сказал Жданов.

Деятельность штабов Навального уже приостановлена: соответствующее решение 26 апреля подписал прокурор Москвы.

Юридически ФБК, ФЗПГ и штабы Навального имеют разный статус. Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан - зарегистрированные некоммерческие организации. Поэтому вопрос о запретах в их отношении до рассмотрения иска по существу - компетенция суда, он рассматривает такие ходатайства в рамках Кодекса административного производства, объяснила Би-би-си адвокат Валерия Ветошкина из Команды 29 (представляет в суде интересы ФБК).

Решение же о приостановке деятельности штабов находится в ведении прокуратуры. Такой порядок предусмотрен законом "О противодействии экстремистской деятельности" для общественных объединений, к которым относятся штабы (в отличие от ФБК и ФЗПГ они не имеют юрлица и не зарегистрированы в реестре НКО).

Прокуратура могла наложить эти меры с момента подачи в суд иска о признании штабов экстремистской организацией.

"Экстремистская деятельность движения влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству", - говорится в документе о приостановке деятельности штабов, который выложил в своем "Твиттере" глава ФБК Иван Жданов.

Для штабов Навального вынесенное прокуратурой решение о приостановке деятельности несет те же последствия, что и наложенные судом на ФБК запреты: им запрещено организовывать публичные акции, участвовать в выборах и пользоваться банковскими счетами, если только речь не идет о погашении штрафов и убытков.

Штабы Навального закрываются

Штабы Навального уже заявили о прекращении работы в прежнем формате и заморозке своих действующих страниц в соцсетях, пояснив, что "это небезопасно" для их сотрудников и сторонников. "Начиная с сегодняшнего дня на этой странице не будет появляться никакой информации. В ближайшее время мы поменяем у неё название и максимально обезличим. Это же произойдет и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях" - говорится в посте телеграм-канала штаба Навального в Санкт-Петербурге.

Аналогичные сообщения появились и на страницах штабов из других регионов.

"Мы приостановили полностью работу, сотрудники уволены, из помещений вывозим вещи", - рассказала Би-би-си координатор штаба в Краснодаре Анастасия Панченко. По ее словам, так ликвидируется вся система штабов, которые, вероятно, скоро будут признаны экстремистской организацией. Следующее заседание суда пройдет 29 апреля.

Анастасия рассказала, что у нее и других людей, работавших в штабе, больше нет доступа к штабным соцсетям. Что дальше будет со страницами, пока непонятно: сейчас они заморожены.

"С завтрашнего дня штаб Навального в Новосибирске прекращает свою работу. Глупо ввязываться в бой, который не выиграть. Надо поберечь людей", - написал в "Фейсбуке" глава штаба в Новосибирске Сергей Бойко. Сам он собирается заниматься местной политикой и решать городские проблемы: в сентябре прошлого года Бойко при поддержке "Умного голосования" стал депутатом горсовета.

По словам Анастасии Панченко, бывшие сотрудники штабов пока и сами не знают, в каком формате смогут продолжить свою работу.

Сотратник Навального Леонид Волков обещал в ближайшее время объявить план дальнейших действий в условиях, когда структуры Навального будут признаны экстремистскими.

Чего хочет прокуратура

Московская прокуратура требует признать ФБК, ФЗПГ, а также штабы Навального экстремистскими организациями и ликвидировать их. Предполагается, что процесс пройдет в закрытом режиме из-за грифа гостайны на неких присутствующих в деле документах.