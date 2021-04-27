Первые фото: Елизавета II вернулась к исполнению монаршьих обязанностей

47 минут назад

Автор фото, PA Media

Появились первые после смерти принца Филиппа фотографии королевы Елизаветы II, исполняющей свои официальные обязанности: во вторник она провела аудиенции по видеосвязи из Виндзорского замка.

Это произошло по окончании двухнедельного траура, который длился до пятницы, после чего высокопоставленные члены королевской семьи вновь приступили к выполнению своих церемониальных обязанностей.

На снимках запечатлена королева, приветливо улыбающаяся новым послам Латвии и Кот-д'Ивуара, которые прибыли для этого в Букингемский дворец.

По случаю этого мероприятия королева была одета в платье нежно-голубого цвета с крупными лиловыми, белыми и желтыми цветами. На ней было жемчужное ожерелье и бриллиантовая брошь.

Послы Латвии и Республики Кот-д'Ивуар Ивита Бурмистре и Сара Аффуэ Амани в ходе аудиенции вручили королеве отзывные письма для своих предшественников и собственные верительные грамоты.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Королева и посол Латвии Ивита Бурмистре обменялись приветливыми улыбками

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В ходе аудиенции с королевой посол Кот-д'Ивуар Сара Аффуэ Амани также вручила ей свои верительные грамоты

Хотя это первые фотографии королевы, исполняющей свои официальные обязанности, появившиеся после кончины ее супруга, Елизавета II на протяжении траура не прекращала работать.

Еще 13 апреля она удостоила аудиенции графа Пиля, который официально сложил с себя полномочия лорда-камергера, а днем позже она уже возложила исполнение обязанностей лорда Чемберлена на барона Паркера, который отвечал за организацию похорон принца Филиппа.

И хотя королева не появлялась на публике, Букингемский дворец расценивает эти аудиенции как выполнение официальных обязанностей, поскольку они внесены в дворцовый протокол.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, По окончании траура герцог и герцогиня Кембриджские также вернулись к исполнению своих обязанностей членов королевской семьи

Во вторник герцог и герцогиня Кембриджские сменяли друг друга за рулем трактора во время визита на семейную ферму в графстве Дарем.

Это был их первый королевский визит после окончания траура, и состоялся он за два дня до 10-й годовщины их свадьбы.

Сама королева отметила 95-летие всего через 12 дней после смерти мужа. По случаю юбилея она поблагодарила общественность за слова утешения во времена глубокой печали.

Принц Филипп был похоронен 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в ходе частной церемонии с соблюдением всех мер предосторожности по случаю пандемии коронавируса.