Британия пополнила санкционный список россиянами, связанными с "делом Магнитского"
Британский санкционный список пополнился именами россиян, связанных с "делом Магнитского". Их имена уже можно увидеть в аналогичных списках, принятых США и Евросоюзом. Британский министр иностранных дел Доминик Рааб называл санкции мощным новым инструментом для борьбы с коррупцией во всем мире.
Всего в новый список вошли 22 человека из шести стран, россиян среди них почти две трети, 14 человек. В соответствии со вступившим в 2018 году в Соединенном Королевстве законом о санкциях, их активы в Соединенном Королевстве будут заморожены, а им самим запрещается въезжать в страну.
Россияне, попавшие в список 26 апреля, ранее упоминались в связи с "делом Магнитского", названного так по имени сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, погибшего в конце 2009 года в московской тюрьме "Матросская тишина". Первыми так называемый Закон Магнитского приняли в 2013 году Соединенные Штаты, затем их примеру последовали Канада и несколько европейских стран.
Эти люди обвиняются в хищении $230 млн бюджетных средств. Сами они отрицали какую-либо причастность к хищениям и обвиняли в них самого Магнитского.
Юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский умер в 2009 году в СИЗО после того, как провел почти год в заключении, находясь под следствием по делу о неуплате налогов. Коллеги юриста и правозащитники утверждали, что в тюрьме ему не оказывали медицинскую помощь, а также избивали, добиваясь нужных показаний.
"Новый санкционный режим даст нам дополнительный мощный инструмент для привлечения к ответственности коррупционеров. Мы помешаем им использовать Британию как гавань для грязных денег, он поможет нам в борьбе с коррупцией во всем мире", - заявил он, выступая в парламенте.
Помимо россиян в список вошли братья Гупта, обвиняемые в коррупционных преступлениях в ЮАР, бизнесмен из Судана по кличке Аль-Кардинал, а также граждане Гондураса, Никарагуа и Гватемалы. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, комментируя пополнение санкционного списка в понедельник, назвал коррупцию риском для безопасности Британии.
Будет ли эффект?
Ольга Просвирова - корреспондент Би-би-си
Уже не в первый раз Европа вводит индивидуальные санкции против россиян, хотя их эффективность довольно сомнительна. У многих фигурантов и так никогда не было счетов в Британии, а значит, никаких существенных проблем попадание в под санкции для них не создает, говорил ранее в разговоре с Би-би-си британский политик, знакомый с процессом составления санкционных списков. Хотя Павел Карпов, например, бывал в Лондоне неоднократно.
Однако в Евросоюзе считают иначе: индивидуальные санкции там рассматривают как один из самых действенных инструментов - но не экономического, а именно политического давления. Однако даже в ЕС все чаще задаются вопросом: способствуют ли санкции в принципе демократическим изменениям в стране, в отношении которой они вводятся?
Российские чиновники привыкли говорить, что экономика страны полностью адаптировалась и не страдает из-за всевозможных секторальных санкций, затрагивающих отдельные отрасли экономики. Но в МВФ подсчитали, что с 2014 года западные санкции - речь идет именно о секторальных - сдерживали экономический рост России на 0,2% ежегодно.
Кто попал в список:
- Артем Кузнецов, бывший заместителем главы шестого отдела Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Москве.
- Павел Карпов, бывший следователь Главного следственного управления ГУВД по г. Москве. В 2012 году ушел в отставку.
- Станислав Гордиевский, занимавший должность следователя Следственного комитета при прокуратуре Южного Округа Москвы.
- Ольга Степанова, в 2001-2011 годах руководитель 28-й налоговой инспекции по Москве.
- Владлен Степанов, бывший муж Ольги Степановой.
- Елена Химина, глава 25-й инспекции ФНС.
- Андрей Павлов, юрист по корпоративным вопросам.
- Алексей Шешеня, юрист.
- Виктор Маркелов, бизнесмен.
- Дмитрий Клюев, владелец ныне прекратившего деятельность Универсального банка сбережений.
- Олег Уржумцев, следователь.
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