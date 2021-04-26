Дом кино наказали за “Артдокфест”. Роспотребнадзор выиграл суд в Петербурге

Анна Пушкарская

Би-би-си, Петербург

28 минут назад

Автор фото, Artdocfest Petersburg

Суд в Санкт-Петербурге согласился с действиями Роспотребнадзора, который 3 апреля опечатал два зала в Доме кино, сорвав проведение международного фестиваля документального кино "Артдокфест". Оба зала по решению суда будут закрыты еще неделю. Хотя три другие зала в том же киноцентре все это время работают. Кураторы фестиваля считают такой подход "чисто политической цензурой".

Дзержинский райсуд Петербурга 26 апреля привлек к административной ответственности владельца Дома кино - петербургское подразделение Союза кинематографистов России (союз возглавляет Никита Михалков) - за нарушение "карантинной" статьи 6.3 КоАП РФ.

Эта статья предусматривает ответственность за нарушение антиковидных санитарных требований и активно применялась в период пандемии к организаторам и участникам массовых, в том числе протестных акций.

В качестве наказания суд закрыл в Доме кино два зала на 30-дневный срок, начиная с 3 апреля, когда эти залы опечатал в ходе проверки Роспотребнадзор. До истечения срока фактически осталась неделя.

Чиновники Роспотребнадзора явились с проверкой на открытие "Артдокфеста" по заявлению ультраконсервативного активиста Тимура Булатова, известного в городе подобными действиями против культурных мероприятий.

Фестиваль в итоге был сорван. Залы Дома кино, в которых показы фестиваля не шли и не планировались, контролеры санитарного ведомства не проверяли.

"Это чисто политическая цензура. Пришли именно на "Артдокфест", и все замечания были сфабрикованы под фестиваль, а все остальные залы, где те же самые условия, не трогали", - подтвердила свою позицию Би-би-си после решения суда куратор фестиваля в Петербурге Людмила Липейко.

Что выяснилось в суде

Роспотребнадзор пришел с проверкой во время первого показа "Артдокфеста" - фильма об Александре Расторгуеве, убитом в Центральноафриканской республике во время съемок о ЧВК "Вагнера" и деятельности в этой стране структур российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Автор фото, Artdocfest Petersburg

Показ контролеры прерывать не стали, но, согласно протоколу, подсчитали, что фильм шел два часа и двадцать минут, с нарушением требования дезинфекции поручней кресел, ручек дверей и других контактных поверхностей - протирать их полагалось каждые два часа.

Кроме того, в Доме кино полностью или частично отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции - причем не только перед опечатанными в итоге залами, но также при входе в здание, на лестнице, в гардеробе, перед санузлами и в фойе. На судьбе других залов это почему-то не отразилось.

Ревизоры также обвинили администрацию киноцентра в том, что она не проконтролировала использование "посетителями фестиваля" (а не всеми находившимися в здании зрителями) масок и перчаток. Не нашлось в Доме кино и бактерицидных облучателей.

Представители Дома кино в суде вину не признали. Они возражали: пункты санитарных правил, на которые сослались ревизоры, касаются требований к посетителям, но администрацию ни контролировать их, ни наносить в кинотеатре разметку не обязывают. Бактерицидные облучатели, как настаивали представители Дома кино, не являются обязательным оборудованием, а должны применяться "по возможности". У Дома кино средств на их покупку (один облучатель для таких целей стоит более 1 млн рублей) нет, а залы часто проветриваются, настаивали юристы.

Не согласны в Доме кино и с выводом об отсутствии дозатора с антисептиком в женском туалете - ответчики предположили, что чиновница Роспотребнадзора просто не смогла правильно им воспользоваться, а представителя Дома кино, который мог бы ей помочь, в санузел не пригласили.

"Мы не признали вину, но все предписания Роспотребнадзора исполнили и устранили нарушения, которые были перечислены в протоколе", сказал Би-би-си директор Дома кино Александр Бабаян. В частности, как говорилось в суде, была нанесена разметка и добавлены изменения в должностную инструкцию для билетеров.

Автор фото, Artdocfest Petersburg

Представители Дома кино просили суд не привлекать к ответственности это социально ориентированное учреждение, и так пострадавшее от пандемии, или ограничиться предупреждением. Но суд в итоге продлил закрытие залов еще на неделю.

Обжаловать это решение Дом кино, по словам его директора, не будет.

Что говорят организаторы фестиваля

"Я рада, что Дом кино не оштрафовали - этот киноцентр, насколько я знаю, никто не спонсирует", - отметила Липейко.

При этом кураторы фестиваля пока не решили, по ее словам, будут ли они судиться со второй площадкой "Артдокфеста" - Открытой студией "Лендок", которая после визита туда Роспотребнадзора накануне открытия фестиваля (запланированного на 4 апреля) в одностороннем порядке отказалась показывать программу "Артдокфеста".

Президент и основатель "Артдокфеста" Виталий Манский заявил "Открытым медиа", что закрытие залов Дома кино может быть направлено на то, "чтобы никогда больше никто не вступил ни в какие отношения с "Артдокфестом".

"Офигеть, офигеть. Взять и в родном городе закрыть на месяц [организацию] - это назло бабушке отморозить уши", - сказал режиссер.

Как Роспотребнадзор реагировал на концерт "Басты" в пандемию

Би-би-си сравнила действия Роспотребнадзора в отношении ОАО "Дворец спорта", где 27 и 28 ноября прошлого года в разгар второй волны пандемии беспрепятственно прошли два многотысячных концерта Басты. Комитет по культуре города согласовал заявку на посещение концерта более 6,2 тысячи зрителей при вместимости дворца 13,5 тысяч.

Роспотребнадзор отреагировал на нарушения при проведении концерта только после того, как в интернете появилась информация о несоблюдении антиковидных ограничений.

Из протокола Роспотребнадзора, составленного лишь через два дня после второго концерта, следует, что зрители не использовали маски и перчатки и не соблюдали социальную дистанцию и танцевали у сцены, а администрация дворца не обеспечила нахождение посетителей "исключительно на зрительских местах" и разделение потоков зрителей, что "привело к созданию толпы", сообщала Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Деятельность Дворца спорта была запрещена до рассмотрения дела судом или до 15 января 2021 года,