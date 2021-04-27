ФАС оштрафовала Apple на 12 млн долларов по жалобе "Лаборатории Касперского"

час назад

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую корпорацию Apple на 906 299 392 рубля (более 12 млн долларов) по делу об ограничении конкуренции на рынке приложений в App Store. Дело было возбуждено в 2019 году по жалобе "Лаборатории Касперского".

"Эту сумму компания должна заплатить за злоупотребление доминирующим положением", - говорится в сообщении на сайте ФАС.

Дело против Apple было возбуждено в сентябре 2019 года. Поводом для него стала жалоба "Лаборатории Касперского", которая обвинила американскую компанию в необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

В прошлом году ФАС пришла к выводу, что Apple ограничивает конкуренцию на рынке распространения приложений.

Как установила служба, "Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля".

Кроме того, ФАС выдала Apple предписание, согласно которому компания должна удалить из своей документации положения, позволяющие ей не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков, даже если они соответствуют всем необходимым требованиям.

Предписание было необходимо исполнить до 30 ноября 2020 года, но его исполнение приостановили из-за обжалования в суде, пояснили в ФАС.

В российском представительстве Apple заявили, что компания не согласна с решением ФАС и намерена его обжаловать.