Треш-стример Reeflay получил шесть лет колонии из-за смерти девушки в его эфире

17 минут назад

Автор фото, YouTube

Раменский суд Московской области приговорил к шести годам колонии строгого режима треш-стримера Станислава Решетняка (Reeflay) по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Дело возбудили после того, как девушка Решетняка умерла во время его стрима.

Приговорить 30-летнего блогера к такому сроку суд просила прокуратура. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 2 декабря 2020 года Решетняк в арендуемом частном доме в Подмосковье вел стрим, в котором в прямом эфире транслировал, как он выпивает алкоголь вместе со своей девушкой и ее знакомой.

Во время стрима у них произошла ссора, во время которой Решетняк стал избивать девушку, а затем выставил ее за дверь в неотапливаемую бойлерную.

После этого блогер сообщил в стриме, что запер дверь в жилую часть дома, а входную дверь открыл, оставив девушку в коридоре (на улице в ту ночь было два градуса мороза).

"Там дверь основная открыта, чтобы проветривалось. Чтобы холодно ей было, чтобы была температура, достойная того, чтобы она очухалась", - сказал он зрителям.

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, Раменский суд арестовал Решетняка 3 декабря прошлого года

Через десять минут Решетняк пошел в коридор проверить, что там происходит, и обнаружил девушку уже без сознания.

"Ребята, мне кажется, она мертвая, *****, я вам отвечаю", - сказал он зрителям и занес девушку внутрь.

Затем он начал плакать и вызвал "скорую". В то же время он не закончил прямой эфир, а продолжил общаться со зрителями и прервал стрим только тогда, когда приехала полиция.

По данным следствия, девушка скончалась еще до приезда врачей. У нее зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому (такие гематомы чаще всего бывают вызваны внутричерепными повреждениями), сообщили в СК.

Правоохранительные органы также установили, что Решетняк избивал свою девушку и в других своих стримах.

В компании Google после этого инцидента заявили, что удалили аккаунт Решетняка и его видео.