Дайджест: Лондон ввел санкции против замешанных в коррупции россиян, США отдадут вакцину AstraZeneca другим странам

5 минут назад

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США поделятся вакциной AstraZeneca

Администрация президента Байдена отдаст 60 млн доз вакцины AstraZeneca другим странам, как только препараты будут в наличии, сообщил главный советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у США нет необходимости использовать AstraZeneca в следующие несколько месяцев, поскольку в стране разрешены и доступны в больших количествах три другие вакцины.

Власти США критиковали за то, что они аккумулируют запасы вакцины от ковида, в то время как другие страны отчаянно в ней нуждаются.

Вакцина AstraZeneca, миллионы доз которой складированы в США, не используется из-за отсутствия официального одобрения американского регулятора.

Ряд стран отказались от использования этой вакцины из-за небольшого риска образования тромбов после прививки; в тех странах, где она применяется, введены возрастные ограничения на ее использование.

Санкции против россиян

Великобритания ввела санкции против 14 россиян, связанных с "делом Магнитского". Они обвиняются в хищении 230 млн долларов из российского бюджета в 2007 году. Сами они отрицали какую-либо причастность к хищениям и обвиняли в них самого Магнитского. Их активы в Соединенном Королевстве будут заморожены, а им самим запрещено въезжать в страну.

Под санкции попали, в том числе, бывший сотрудник МВД Артем Кузнецов и бывший следователь Павел Карпов, а также еще несколько бывших следователей, связанных с "делом Магнитского".

Британские санкции введены в отношении не только россиян, но также граждан Индии и представителей еще четырех стран в рамках нового антикоррупционного режима в Великобритании, вступившего в силу после выхода страны из Евросоюза.

"Британия - не убежище для грязных денег"

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил войну тем, кто использует Соединенное Королевство как "убежище для грязных денег", пишет Financial Times.

Первым шагом стало введение санкций в отношении 22 человек из шести стран. 14 из них - россияне, замешанные в хищениях на сумму 230 миллионов долларов. Речь идет о налоговых махинациях в 2006-2007 годах, о которых сообщил юрист Сергей Магнитский, позже скончавшийся в тюрьме.

В числе тех, кто попал под санкции - Дмитрий Клюев, владелец ныне прекратившего существование Универсального сберегательного банка России.

Санкции также введены в отношении Ашрафа Сид Ахмеда Хусейна Али, суданского бизнесмена, обвиненного в незаконном присвоении государственного имущества, и братьев Гупта, которые были связаны с коррупцией в Южной Африке.

Эти 22 человека больше не будут иметь доступа к британским банкам, их активы в стране будут заморожены и им запретят въезжать в Великобританию. "Они больше не приветствуются в нашей стране", - заявил Доминик Рааб.

"Наш статус глобального финансового центра делает нас привлекательным местом для инвестиций. Но это также делает нас притягательным местом для коррумпированных лиц, которые стремятся отмыть свои грязные деньги через британские банки или через бизнес", - объяснил свое решение Рааб.

Урсула фон дер Ляйен жалуется на сексизм

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Одна из самых влиятельных женщин Европы, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, рассказала, что сталкивается с сексистским отношением к себе даже после того, как она стала президентом Еврокомиссии, пишет Washington Post.

Выступая в Европарламенте, она рассказала, что на встрече с президентом Турции в начале апреля ей было отказано в кресле и равном отношении. Президента Европейского совета Шарля Мишеля посадили на стул рядом с лидером Турции, тогда как фон дер Ляйен предложили сесть на диван, напротив министра иностранных дел Турции, которого она превосходит по рангу. Мы писали об этом в этой статье.

Президент Еврокомиссии считает, что это произошло из-за того, что Шарль Мишель - мужчина, а она - женщина.

"Я не могу найти никакого другого оправдания такому отношению. Произошло бы это, если бы я носила брюки и галстук? На фотографиях с предыдущих встреч я не заметила недостатка в креслах. Но я также не заметила и женщин, сидящих в этих креслах", - заявила она.

Технически Шарль Мишель превосходит фон дер Ляйен в дипломатическом протоколе, но на подобных встречах они обычно имеют равный статус. На предыдущих переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, когда президентами и Еврокомиссии, и ЕС были мужчины, они все сидели вместе.

"Меня это задело, и я чувствовала себя в одиночестве, и как женщина, и как представительница Европы", - сказала фон дер Ляйен членам парламента.

"Потому что дело не в рассадке или протоколе. Речь идет о ценностях, которые отстаивает Евросоюз, и случившееся показывает, как далеко нам еще до того, когда с женщинами будут обращаться как с равными всегда и везде", - добавила она.

В Туркменистане новый национальный праздник - День алабая

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Вслед за золотой статуей алабая в Туркменистане появился и новый одноименный праздник, сообщает газета Guardian.

Он отмечается в один день с праздником ахалтекинской породы лошадей, которую Туркменистан также считает своим национальным достоянием - 25 апреля.

В этот день в Ашхабаде был проведен конкурс среди собак этой породы. Победителя награждал сам президент Гурбангулы Бердымухамедов и его сын Сердар. Они вручили медаль собаке и автомобиль ее хозяину.

Ранее 63-летний Бердымухамедов, который управляет Туркменистаном с 2007 года, написал 272-страничную книгу об алабаях, а в 2017 году подарил президенту России Владимиру Путину на день рождения щенка.

Глава МИД Ирана: "Русские не думали, что сделка состоится"

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Иранские СМИ опубликовали утечку с фрагментами интервью министра иностранных дел страны Джавада Зарифа (его копия есть в распоряжении Персидской службы Би-би-си). В нем он критикует убитого в прошлом году генерала Касема Сулеймани за то, что тот совместно с Москвой якобы пытался саботировать сделку Ирана с Западом по ядерной программе.

Нормализация отношений между Ираном и Западом во главе с США - не в интересах России, именно поэтому ядерная сделка не была в ее интересах, говорит Зариф.

Россия в пятерке лидеров по военным расходам

Россия вошла в пятерку стран с самыми большими расходами на оборону в период пандемии, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). Военные расходы России, говорится в докладе SIPRI, растут второй год подряд - они в 12 раз меньше, чем у США, и почти сравнялись с британскими. Высокие военные расходы Москвы эксперты объясняют тем, что, в отличие от западных стран, России приходится планировать строительство и поддержание вооруженных сил в одиночку.

Редактор DOXA рассказал о происходящем со студенческим журналом

14 апреля к редакторам студенческого журнала DOXA пришли с обысками. Сотрудники правоохранительных органов забрали всю технику у журналистов и их родственников, предъявив обвинения в вовлечении несовершеннолетних в протесты. Причиной стал видеоролик, который редакция DOXA опубликовала в январе этого года после возвращения Алексея Навального в Россию. Русская служба Би-би-си побывала в гостях у редактора DOXA Армена Арамяна.

"Ты, по ходу, против системы собралась?"

Осужденный Андрей Радченко умер в декабре 2009 года в лечебной колонии в Челябинске. Официально - от тромба, спровоцированного старой травмой головы. Но его жена не поверила в это, увидев тело с ранами и гематомами. Джесси Кейнер и Андрей Козенко рассказывают, как Марина Радченко в одиночку пошла против российской правоохранительной и исправительной системы.

Говорил ли Джонсон про "груду тел"?

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Как стало известно Би-би-си из осведомленных источников, в ходе бурных обсуждений возможности введения очередного локдауна в Британии осенью прошлого года премьер-министр Борис Джонсон выступал против этой меры и якобы бросил фразу "да пусть лучше растет груда из тысяч тел". Джонсон отрицает, что говорил подобное. История по понятным причинам бурно обсуждается в Британии.

"Груз, который навсегда изменил нас"

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