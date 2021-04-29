Судан заморозил базу ВМФ России, сообщили СМИ. Дипломаты это отрицают

15 минут назад

Автор фото, Andrei Gryaznov/TASS Подпись к фото, Экипаж фрегата "Адмирал Макаров" во время празднования Дня ВМФ в сирийском Тартусе, где у России уже давно есть пункт материально-технического обеспечения

Судан приостанавливает размещение российских военных на своей территории до тех пор, пока подписанное в декабре соглашение о строительстве базы ВМФ России не будет ратифицировано, сообщили арабские СМИ. Посольство России заявило, что эти сообщения "от лукавого".

Что сообщили арабские СМИ

В среду телекомпания "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники сообщила, что Судан заморозил действие соглашения, "подписанного Москвой с прежним режимом" до его утверждения законодательным органом, пишет ТАСС. Согласно сообщению, Хартум уведомил о своем решении российскую сторону.

Судан приостанавливает любое новое размещение российских военных на своей территории до тех пор, пока подписанное в декабре соглашение о строительстве морской базы не будет ратифицировано, рассказывал накануне телеканал "Аль-Хадас", ссылаясь на собеседников в Хартуме. Некоторые суданские СМИ уточнили, что решение касается не только российской базы, но и американских военных, пишет "Коммерсант".

Посольство России в Судане в ответ заявило, что "появившиеся в региональном и суданском информационном пространстве" сообщения о приостановке реализации соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Порт-Судане не соответствуют действительности, "что бы при этом не говорилось так называемыми источниками".

"Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало", - сказано в заявлении, опубликованном в "Фейсбуке" и "Инстаграме".

В посольстве при этом оговорились, что соглашение вступает в силу только после его ратификации обеими сторонами. "Поскольку этого еще не произошло, то все остальные утверждения от лукавого", - заявили в дипмиссии.

Представитель МИД Судана Аль-Мансур Буляд заявил РИА Новости, у министерства пока нет официального подтверждения заморозки соглашения.

По данным телеканала "Аль-Джазира", в последние недели российское военное присутствие на базе в Судане стало заметным: около 70 военнослужащих ВМФ России, в том числе 10 офицеров, уже находятся там, установлены ракетные системы, а суданским военным не разрешается приближаться к объекту, что вызывает недовольство суданской стороны, пишет "Коммерсант".

На 25 лет

Российско-суданское соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения было подписано в декабре 2020 года сроком на 25 лет.

Проект соглашения с Суданом о создании российского пункта материально-технического обеспечения был представлен министерством обороны России и одобрен правительством в начале ноября. Проект был предварительно проработан с суданской стороной, подчеркивалось в документе.

Предполагалось, что одновременно в пункте обеспечения в акватории города Порт-Судан могут находиться не более четырех российских военных кораблей, "включая корабли с ядерной энергетической установкой". Судан должен передать в пользование часть порта и прилегающей акватории. Максимальная численность российских военнослужащих и гражданских специалистов в пункте обеспечения - 300 человек.

Согласно планам России, суданский порт должен использоваться для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей российских военных кораблей.

В 2019 году Москва и Хартум заключили соглашение о военном сотрудничестве, а в октябре 2020 года Россия передала Судану учебный катер из состава своего ВМФ, писали "Ведомости" со ссылкой на африканские СМИ.

Власти Судана дали согласие на создание близ города Порт-Судан пункта материально-технического обеспечения, а также на модернизацию его инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей военных кораблей, писал "Коммерсант".

Что говорили эксперты

Россия давно искала возможность "зацепиться" в Красном море, тем более что у СССР была база на острове Нокра, говорил ранее эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник.

Пункт базирования ВМФ будет не только служить морским интересам России, но и потенциально может стать "ключом" к Центральной Африке, где у России также есть интересы, в том числе в Центральноафриканской Республике, Республике Конго и Демократической Республике Конго, рассказывал "Коммерсанту" заведующий Центром социологических и политологических исследований Института Африки РАН Сергей Костелянец.

Россия заинтересована, во-первых, в военном присутствии в подверженном пиратству регионе для поддержания безопасного коммерческого судоходства, во-вторых, в присутствии в террористически опасном регионе, рассуждал Крамник. Кроме того, по мнению эксперта, Россия как игрок на рынке углеводородов, имеющий проекты в Судане, заинтересована в контроле над как можно большим числом важных для этого рынка точек.