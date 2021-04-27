Верховный суд отклонил жалобу осужденных по делу "Сети"

21 минуту назад

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Верховный суд России отклонил жалобу семерых осужденных по делу организации "Сеть", которая признана в России террористической и запрещена. Фигуранты дела были несогласны с приговором и не признают вину.

Семеро осужденных и их защитники во время рассмотрения кассационных жалоб просили отменить приговор. Часть фигурантов и их адвокаты говорили о необходимости отправить материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции из-за многочисленных нарушений, допущенных следствием и судом.

"В основу приговора суд [первой инстанции] положил недостоверные, противоречивые и недопустимые доказательства", - говорится в жалобе, рассмотренной сегодня в Верховном суде.

Приговор по пензенскому делу "Сети" Приволжский окружной военный суд вынес в феврале 2020 года. Семеро обвиняемых получили сроки от шести до 18 лет, большинство - в колонии строгого режима.

Самое суровое наказание суд назначил инструктору по стрельбе Дмитрию Пчелинцеву и студенту Илье Шакурскому - 18 и 16 лет колонии соответственно. Судья Юрий Клубков тогда посчитал доказанной версию ФСБ, по которой Пчелинцев был создателем террористического сообщества "Сеть", а Шакурский руководил отдельным звеном внутри "Сети".

"В деле нет ни одного доказательства, которое указывает на то, что я якобы являлся организатором, создателем структурного подразделения в террористическом сообществе… Речь идет об абстрактных обвинениях, которые не отражают, какие именно преступления я должен был осуществлять и с какой конечной целью… Как указано в приговоре, я должен был свергнуть конституционный строй, но в приговоре не указано, какие были мои мотивы", - сказал Шакурский во время своего короткого выступления по видеосвязи из мордовской колонии.

Адвокат Пчелинцева Оксана Маркеева во время слушаний указывала на то, что приговор построен на показаниях секретных свидетелей - оперативников пензенского УФСБ - которые невозможно проверить. "Именно показания этих свидетелей носили для суда решающий характер", - сказала защитник.

При этом, подчеркнула Маркеева, сразу несколько человек в суде рассказали, что на допросах во время следствия они подверглись физическому и психологическому давлению и были вынуждены подтвердить причастность Пчелинцева к террористической организации.

"Примечательна реакция председательствующего в суде первой инстанции, - пожаловалась адвокат, - свидетель объяснил, по какой причине он подписал на стадии следствия протокол допроса, содержащий недостоверную информацию, [а] председательствующий задал ему вопрос: вы понимаете, что совершили преступление?"

"Председательствующий не объяснил ему, что человек, который дал ложные показания, освобождается от уголовной ответственности в случае, если он решил поступить правильно и дал правдивые показания. Нет, у нас председательствующий говорит о том, что свидетелю угрожает уголовная ответственность. Это ли не давление?" - удивлялась во время своего выступления Маркеева.

Дело "Сети"

По версии обвинения, которой поверил суд, целью "Сети" было "насильственное изменение конституционного строя, осуществление террористической деятельности". В планах у участников якобы были нападения на отделения полиции, органы власти, склады с оружием и офисы партии "Единая Россия".

Все семеро обвиняемых отрицают вину в создании или участии в террористическом сообществе. Они утверждают, что никакой "Сети" никогда не существовало. По их словам, уголовное дело строится на сфальсифицированных сотрудниками ФСБ доказательствах - таких как подброшенное оружие, недостоверные показания секретных свидетелей, фиктивные электронные документы и выбитые под пытками признания.

На пытки во время следствия жаловались Пчелинцев, Шакурский и Арман Сагынбаев, получивший по приговору Приволжского окружного военного суда шесть лет колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе. По словам фигурантов, после задержания в 2017 году сотрудники ФСБ применяли к ним электрошок, добиваясь признательных показаний.

Добиться проведения судмедэкспертизы и быстрого изъятия видео с камер наблюдения в пензенском СИЗО, где, по словам Пчелинцева и Шакурского, происходили пытки, им не удалось. Во время рассмотрения дела судом первой инстанции в начале 2020 года Пчелинцев говорил, что на его теле до сих пор остаются следы электротравм, которые доказали бы его версию событий.

Пензенское управление ФСБ отрицает какую бы ни было причастность к пыткам: в ответе на запрос издания "7х7" региональное управление службы заявило, что никакого насилия к подсудимым не применялось.

Вскоре после приговора в феврале 2020 года "Медуза" (признана в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) опубликовала расследование, из которого следует, что некоторые из фигурантов могут быть причастны к убийству двух человек. В частности, издание писало о возможном участии в преступлении осужденного по делу "Сети" Максима Иванкина.

И сам Иванкин, и остальные фигуранты дела "Сети" категорически отрицают, что им что-либо известно об убийстве. В марте 2021 года адвокат Иванкина Константин Карташов сообщил "Новой газете", что оперативные сотрудники приходили в колонию к его подзащитному, запугивали его и "намекали на физическую угрозу", добиваясь признательных показаний по делу об убийстве.