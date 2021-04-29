Коронавирус в мире: мир спешит помочь Индии, Турция и Пакистан вводят локдаун

7 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Индийцы кремируют умерших от ковида родственников прямо на улице. На снимке - территория крематория в Нью-Дели

Мир объединился, чтобы помочь Индии, где ситуация продолжает ухудшаться, Пакистан вводит локдаун, а в Турции раскупают алкоголь в преддверии локдауна. Эти и другие новости о ситуации в мире - в нашем обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире приблизилось к 150 млн, умерших - 3,1 млн. США по-прежнему лидируют по обоим показателям (32,2 млн и 574,3 тыс. соответственно). Однако ситуация там стабилизировалась в отличие от Индии, занимающей второе место по числу инфицированных (уже более 18 млн).

Пик в Индии еще далеко

Индия продолжает бить рекорды суточной заболеваемости - за последние сутки в стране заразилось более 379,2 тыс. человек. Это огромная цифра даже для страны с населением в 1,3 млрд.

По данным ВОЗ, из 5,7 млн новых случаев заболеваний во всем мире, зафиксированных за последнюю неделю, доля Индии составляет 38%.

Между тем в штате Западная Бенгалия проходит последний тур местных выборов. У избирательных участков выстроились длинные очереди.

В 11 регионах штата Джамму и Кашмир с четверга до утра понедельника вводится комендантский час. В среду в этой местности было зафиксировано более 3 тыс. новых случаев заражения, это вдвое больше, чем 10 дней назад.

Ученые Университета Вашингтона смоделировали индийский сценарий пандемии и предсказывают, что ее пик будет пройден не раньше середины мая.

Но смертность можно начать снижать уже сейчас, если в Индии все поголовно начнут элементарно носить маски, говорят исследователи.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Несмотря на пандемию, индийцы выстроились в очереди у избирательных участков

С начала пандемии это правило носило в стране рекомендательный характер. На фотографиях с недавнего многолюдного фестиваля Кумбха мела, в котором приняли участие миллионы человек, видно, что маски надели очень немногие.

Международная солидарность

Ученые давно бьют тревогу, призывая мировое сообщество обратить пристальное внимание на Индию, так как происходящее там не может пройти бесследно для всех остальных.

Великобритания, Ирландия, Германия, Сингапур и Австралия уже направили в Индию гуманитарную помощь, включающую респираторы, аппараты ИВЛ, запасы концентрированного кислорода и средства индивидуальной защиты.

Сейчас к ним присоединились еще три страны - Россия, Южная Корея и Канада.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Россия также отправляет гуманитарную помощь в Индию

Накануне президент Путин позвонил премьер-министру Индии Наренде Моди и заверил его, что Россия посильно поможет в борьбе с пандемией. Позднее в своем заявлении министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ближайшие дни Россия направит в Индию большой медицинский груз.

Канада выделила в помощь Индии 10 млн долларов, Сеул ведет с Дели переговоры о поставках медицинского оборудования.

Первый гуманитарный груз из Британии прибыл в Дели в минувший вторник, и Лондон намерен продолжать поставки.

"Раньше Индия помогала другим, теперь наша очередь помочь ей. Мы выиграем эту битву", - сказал принц Чарльз. Это было первое заявление представителя королевской семьи по поводу кризиса в Индии.

Обострение у соседей

Ситуация в соседнем с Индией Пакистане тоже заметно ухудшилась. В среду в стране было зафиксировано рекордное суточное количество смертей за все время пандемии - 200 умерших.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Пакистане зафиксировано рекордное число смертей от ковида, власти намерены ввести локдаун в 20 городах и регионах

Во многих регионах страны, особенно в густонаселенной провинции Пенджаб больницы жалуются, что их ресурсы на исходе. Со следующей недели власти планируют ввести локдаун в 20 городах и регионах.

Раньше власти Пакистана активно противились локдаунам, заявляя, что это убьет экономику страны. Ограничительные меры вводились в провинциях, во главе которых находятся представители оппозиции.

Но происходящее в соседней стране заставило Исламабад пересмотреть свои позиции.

Турция готовится к жесткому локдауну

В четверг вечером Турция погрузится в свой первый общенациональный локдаун, он вызван новым ростом заражений и смертности. Люди смогут покидать дома только для того, чтобы купить продукты или сходить к врачу. Закрываются школы. Для поездок между городами потребуется специальное разрешение от властей.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Streets and markets are crowded ahead of the lockdown which starts on Thursday evening

В последние часы относительной свободы население страны устремилось за покупками в магазины товаров не первой необходимости. Торговые центры Стамбула и других городов полны народа, на рынках идет активная торговля, на дорогах пробки.