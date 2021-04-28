Бобры на 12 часов лишили интернета канадский город

16 минут назад

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Небольшой город в округе Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия на западе Канады в прошлые выходные лишился интернета на 12 часов.

Все это время около 900 человек не могли подключиться к интернету, а еще у 60 не работали телевизоры.

Оказалось, что всему виной - бобры.