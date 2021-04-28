Бобры на 12 часов лишили интернета канадский город
Небольшой город в округе Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия на западе Канады в прошлые выходные лишился интернета на 12 часов.
Все это время около 900 человек не могли подключиться к интернету, а еще у 60 не работали телевизоры.
Оказалось, что всему виной - бобры.
Когда команда экспертов добралась до места, где кабели были зарыты под землей на метровой глубине, они обнаружили, что животные прогрызли провода, защищенные 12-сантиметровым кабелепроводом, в нескольких местах, что привело к серьезным повреждениям.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды