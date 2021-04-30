Ожерелья, браслеты и заколки: в Швеции в лесу нашли клад бронзового века

4 часа назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Этот клад - одна из ценнейших находок бронзового века, когда-либо сделанных в Швеции

Кто бы мог подумать, что спортивное ориентирование - такое полезное занятие, но спросите лучше об этом у шведского картографа Томаса Карлссона. Изучая по просьбе своего клуба лес на западе Швеции, он наткнулся на сокровища бронзового века.

В общей сложности он обнаружил около 50 предметов, от браслетов и серег до одежных заколок.

"Сначала мне показалось, что это лампа, но потом я пригляделся, и понял, что это старинные украшения", - признался Карлссон.

По словам археологов, обнаружить такой клад в лесу - очень редкая удача, поскольку древние племена обычно делали жертвоприношения на берегах рек.

Ученые полагают, что клад потревожили животные, которые рыли землю возле камней и случайно задели скрытые на небольшой глубине сокровища, которые относятся предположительно к 750-500 годам до нашей эры.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Среди обнаруженных предметов - преимущественно женские украшения

Карлссон рассказал, что заметил металлический отблеск, когда работал с картами. Поначалу он решил, что это какие-то современные украшения, сделанные под старину, поскольку предметы были в отличном сосоянии. Но потом, как пишет местная газета Goteborgs-Posten, Карлссон все же решил отправить электронное сообщение о находке местному археологу.

По словам специалистов, клад - а в подлинности обнаруженных предметов они уже не сомневаются - был оставлен в лесу под Гетеборгом намеренно, как дар или жертвоприношение, чтобы задобрить какого-то бога или сразу несколько богов, или в качестве "инвестиции" в загробную жизнь.

По словам профессора Гетеборгского университета Йохана Линга, мнение которого приводит та же Goteborgs-Posten, все обнаруженные предметы отлично сохранились.

"Большинство из этих вещиц так или иначе связано с женщиной или женщинами, причем имевшими высокий статус в обществе", - поясняет профессор Линг.

Автор фото, Mats Hellgren/vgregion Подпись к фото, Ученые полагают, что такое кольцо служило женским украшением и одевалось на лодыжку, как у кельтов

Автор фото, Mats Hellgren/vgregion Подпись к фото, Бронзовая заколка для плаща из "клада Карлссона"

По законам Швеции, любой, кто обнаружит такие древности, обязан сообщить об этом полиции или местным властям, поскольку они считаются государственной собственностью.

И уже потом Совет по национальному достоянию Швеции решает, достойна ли находка вознаграждания, и если да, то какого.

"Получить награду было бы приятно, но для меня это не столь важно, - признался Карлссон, - просто приятно было прикоснуться к истории. Ведь мы очень мало знаем об этом периоде, потому что у нас нет письменных источников".

В Скандинавии бронзовый век продолжался примерно с 1700 по 500 годы до н.э., после чего его сменил век железный. Тот, в свою очередь, длился до 800-х годов уже новой эры, а затем наступил расцвет викингов.

Автор фото, Johanna Lega/vgregion Подпись к фото, Археолог Матц Хеллгрен за работой