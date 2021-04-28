Последние осужденные по делу "Сети" дождались апелляции

Анна Пушкарская

Би-би-си

53 минуты назад

Апелляционный военный суд начал рассматривать жалобу на последний не вступивший в силу приговор 2020 года по делу "Сети" (сообщество признано в России террористическим и запрещено). Его обжаловали фигуранты из Санкт-Петербурга. Заявлявший о пытках Виктор Филинков, получивший семь лет колонии, настаивает на своей невиновности. Юлий Бояршинов вину признал, он получил пять с половиной лет и просит уменьшить срок.

Апелляционный военный суд под председательством Сергея Бутусова рассматривает жалобы в подмосковной Власихе, осужденные и их защитники участвуют в процессе по видеосвязи из Петербурга. Филинков и Бояршинов находятся в СИЗО, а их адвокаты - в зале 1-го Западного окружного военного суда. В среду прошло первое заседание.

Адвокат Виталий Черкасов настаивал на том, чтобы Филинкова привезли в петербургский суд, ссылаясь на необходимость конфиденциального общения с подзащитным в ходе заседания.

На заседание не явились трое представителей прокуратуры Петербурга, но суд с согласия осужденных и защиты решил продолжать заседание. "Ничего интересного они все равно не расскажут", - сказал Филинков.

В начале заседания защита Филинкова попросила суд приобщить замечания на протокол по 174 пунктам. Защита настаивает, что в протоколе искажены или существенно изменены показания, данные в суде, что повлияло на приговор.

Кроме того, адвокат Филинкова заявил еще несколько ходатайств об исключении недопустимых, по его мнению, доказательств из материалов дела. По мнению Черкасова, суд не имел права делать на основании них выводы о виновности Филинкова.

В частности, считает адвокат, ноутбук, изъятый у пензенского фигуранта дела Ильи Шакурского, следует отправить на экспертизу. По мнению Черкасова, положенный в основу приговора файл с текстом "протокола съезда "Сети" мог быть создан уже после изъятия ноутбука.

Черкасов также попросил допросить в качестве свидетеля об этом ноутбуке специально приехавшую из Пензы мать осужденного Шакурского. Сам Шакурский осужден на 16 лет по обвинению в организации террористического сообщества и отбывает срок в колонии.

Выслушав ходатайства, суд попросил адвоката прислать из суда в Петербурге в суд во Власихе около 150 листов документов, заявленных для приобщения к делу. После это в заседании объявили перерыв. Оно возобновится 29 апреля.

Накануне Верховный суд России отклонил кассационные жалобы семи фигурантов, приговоренных по тому же делу в Пензе и уже отбывающих сроки от шести до 18 лет. Все они признаны участниками или организаторами террористического сообщества, но вину не признают.

Заключивший сделку со следствием в Петербурге Игорь Шишкин получил три с половиной года и этим летом должен выйти на свободу.

Кто такие Филинков и Бояршинов и в чем их обвиняют

Подпись к фото, Филинов и Бояршинов участвуют в заседании по видеосвязи из СИЗО, в зале присутствуют адвокаты, а также мать и сестра Филинкова (на фото слева), отец (справа) и жена Бояршинова

26-летний Виктор Филинков - гражданин Казахстана, до ареста несколько лет работал в Петербурге высокооплачиваемым программистом. 29-летний Юлий Бояршинов - сын петербургских художников, занимался промышленным альпинизмом и экологическими волонтерскими проектами.

Оба фигуранта считают себя антифашистами, следствие же причисляло их к анархистам. По версии обвинения, они входили в петербургские ячейки сообщества "Сеть", якобы созданного с целью свержения конституционного строя.

Оба фигуранта были арестованы в январе 2018 года, вскоре после первых арестов других молодых людей в Пензе (их дело вели пензенские следователи ФСБ) и Петербурге. Дела Филинкова и Бояршинова (а также предпринимателя Шишкина) расследовало петербургское управление ФСБ.

Судили их на выездном заседании в Петербурге судьи московского Второго западного окружного военного суда. Филинков и Бояршинов признаны участниками террористического сообщества и осуждены по части 2 статьи 205.4 УК РФ. Наказание по этой статье составляет от пяти до десяти лет лишения свободы.

Филинков вину отрицает, во время следствия и суда безуспешно жаловался на пытки, его осудили на семь лет. Бояршинов (ему также вменяют незаконное хранение 408,9 г дымного пороха по статье 222.1 УК) вину признал и получил пять лет. Он безуспешно жаловался на пыточные условия в СИЗО.

Оба фигуранта после отклонения своих жалоб российскими судами обратились в Европейский суд по правам человека.

Что обжалуют Филинков и его защита

Подпись к фото, Рисунок Виктора Филинкова, приложенный к его апелляционной жалобе

Накануне апелляционного процесса защита Филинкова заявила, что формат заседания, не позволяющий адвокатам находиться рядом с ним, нарушает его право на защиту и гласное судебное разбирательство.

Филинков лично написал от руки объемную апелляционную жалобу, сопроводив ее рисунками и схемами.

Один из его рисунков иллюстрирует выводы лингвистической экспертизы о том, что следователь ФСБ Геннадий Беляев в протоколе допроса Филинкова скопировал более чем на 92% предыдущий протокол его опроса оперативником Константином Бондаревым - ранее в жалобах Филинкова он фигурировал в числе пытавших его при задержании сотрудников ФСБ.

Об ожогах от электрошокера на теле Филинкова говорится и в опубликованном в 2018 году докладе членов Общественной наблюдательной комиссии. Применение электрошокера не отрицали и оперативники ФСБ - они утверждали, что применили его после задержания в автомобиле, поскольку Филинков якобы собирался из него бежать.

"Можно подумать, что УФСБ по СПб и ЛО не очень умные ребята, что пришивают к делу компромат на себя. Можно же обойтись без оперских "опросов" и палевных "оперсправок", - пишет в жалобе Филинков. - Но они просто наглые. Это наглость, дерзость, которые они могут себе позволить. Ну, пытали. И че? Ну, сфабриковали дело. И чё? И что скажет суд? Суд скопирует обвинительное".

"Суд просто проигнорировал доводы защиты и показания других фигурантов, не дав оценки многим материалам дела", - утверждает осужденный. В конце жалобы Филинков заявил: "Ну позорно же, нет? Позорно, конечно. А честь стерпит".

Защитник Филинкова Черкасов в своей апелляционной жалобе утверждает, что молодого человека изначально подвергли 30-часовому незаконному задержанию, пыткам электрошокером и психологическому давлению с целью принуждения к самооговору и оговору других лиц (от признательных показаний он впоследствии отказался).

Суд при вынесении приговора не учел обстоятельства, выясненные во время процесса, считает адвокат. Он также возражает против интерпретации судом заключений экспертов, изучавших тексты с электронных носителей пензенских фигурантов. Содержание этих файлов следствие и суд сочли доказательствами террористической направленности сообщества "Сеть".

Один из текстов признан "инструкцией, регламентирующей основные принципы организации сети боевых отрядов, способных противостоять имеющейся системе власти". Однако защита указывает на противоположные и противоречащие друг другу выводы в экспертных заключениях и настаивает, что это не документы, а разрозненные фрагменты переписки, которая велась в разное время.

Адвокаты также считают недоказанной подлинность этих текстов, поскольку электронные носители после обыска были приобщены к материалам дела в неупакованном и неопечатанном виде, и сотрудники ФСБ, по мнению защиты, могли совершать с ними "непроцессуальные действия".

Что обжалует Бояршинов и его защита

Адвокаты Юлия Бояршинова - Ольга Кривонос и Алексей Царев считают назначенное ему наказание несправедливым и чрезмерно суровым. Они указывают на смягчающие вину обстоятельства: "активное способствование раскрытию и расследованию преступления", а также "изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления".

При этом защита ссылается на показания Бояршинова как в ходе следствия, так и во время судебного процесса.