Дайджест: первое обращение Байдена к конгрессу и предупреждение Путину от МИ-6

4 минуты назад

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Послание Байдена конгрессу: "Америка возвращается"

Президент США Джо Байден выступил со своим первым обращением к обеим палатам конгресса, провозгласив, что за первые сто дней после инаугурации его администрации удалось сдержать распространение эпидемии коронавируса, начать восстановление экономики страны и вернуть Америке достойное место в мировом сообществе.

Обычно во время ежегодных обращений президента в зале конгресса присутствует почти 1500 гостей, но из-за пандемии выступление главы Белого дома слушали лишь 200 законодателей.

По словам президента, его предшественник оставил ему страну, находящуюся в самом тяжелом экономическом кризисе со времен Великой депрессии, переживающую страшную пандемию и столкнувшуюся с мощнейшими атаками на американскую демократию.

"Всего через сто дней я могу сказать вам: Америка снова возвращается, Америка снова движется вперед", - подчеркнул он.

Главной темой обращения Байдена стали внутренние проблемы США: вопросы стимулирования экономики, борьбы с полицейским насилием и расовой несправедливостью, ужесточение правил обращения оружия в стране.

Байден обратился к законодателям с просьбой поддержать его новый амбициозный проект помощи американцам, получивший название "План американских семей" (American Families Plan) и оцениваемый в 1,8 трлн долларов.

Согласно этому плану, федеральные власти США собираются потратить $225 млрд на детское здравоохранение, еще 225 млрд на увеличение оплачиваемых отпусков по беременности и болезни. 200 млрд может быть выделено на отплату медицинских страховок для малоимущих. В такую же сумму обойдется программа создания бесплатных детских садов, а еще $109 млрд Белый дом собирается потратить, введя бесплатное двухлетнее обучение в муниципальных колледжах для всех американцев.

Байден напомнил, что его администрация уже передала в конгресс еще один масштабный план восстановления дорожной и транспортной инфраструктуры, оцениваемый в $2,3 трлн.

Как и ожидалось, вопросам внешней политики в своей продолжавшейся более часа речи Байден уделил совсем немного времени. Он упомянул о разногласиях США с Китаем и назвал страны, которые в Вашингтоне считают основными противниками Соединенных Штатов: это Северная Корея, Иран и Россия.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что, по его мнению, США пропорционально ответили российским властям на санкционированное Кремлем вмешательство в выборы и хакерские атаки.

"Что касается Россия, я очень ясно дал понять Путину, что мы не стремимся к эскалации, но у действий, которые они совершают, будут последствия", - сказал президент США.

Байден добавил, что несмотря на противоречия в двусторонних отношениях, в Вашингтоне считают, что по-прежнему могут сотрудничать с Россией в вопросах разоружения и борьбе с изменениями климата.

Помощь от США долетит до Индии

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В Индию, где продолжает стремительно ухудшаться эпидемиологическая ситуация, в четверг прибудет первая партия помощи от США. Америка направляет в Индию тысячу баллонов с кислородом, 15 млн масок, миллион тестов для диагностики. В денежном эквиваленте это около 100 млн долларов.

Кроме того США переоформили свой заказ прекурсоров вакцины AstraZeneca на Индию, что значит, что страна сможет изготовить более 20 млн дополнительных доз вакцины.

Число умерших от Covid-19 в Индии превысило 200 тыс. За последние сутки в стране умерли еще около 3300 заболевших, выявлено 360 тыс. новых случаев заболевания. Однако эксперты считают, что на самом деле цифры выше, так как вести точную статистику в стране с населением в 1,3 млрд человек и ограниченными административными ресурсами невозможно.

Пакистан - рост смертности

Заболеваемость коронавирусом растет и в соседнем с Индией Пакистане: по итогам среды в стране скончалось 200 больных, это самый высокий показатель с начала пандемии. Граничащий с Индией штат Пенджаб переживает резкий всплеск количества заражений, система здравоохранения штата работает на пределе. Правительство готовится со следующей недели объявить двухнедельные локдауны в 20 городах или округах страны.

Локдаун в Турции

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Карантин в Турции вводится сроком до 17 мая

С 15 часов по местному времени в четверг в Турции вступает в силу общенациональный локдаун. Жители должны будут оставаться дома, если у них нет уважительной причины для выхода. Все школы будут закрыты и перейдут на онлайн-обучение; чтобы покинуть город нужно будет получить разрешение властей, заполненность общественного транспорта будет ограничена.

Протесты в Чехии из-за России

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Чешская инициатива Milion chvilek pro demokracii ("Миллион мгновений для демократии") планирует провести акцию протеста против президента Милоша Земана. Активисты обвиняют его в действиях в интересах России.

Чехия и Россия на позапрошлой неделе вступили в дипломатическое противостояние. 17 апреля власти Чехии заявили, что высылают 18 российских дипломатов из-за подозрений в работе на российские спецслужбы. Россия ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства. Позже стало известно о высылке еще 63 сотрудников российского посольства в Праге.

Приговор за клип Rammstein и политику

Суд в четверг вынесет приговор по делу бывшего координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова. Его судят за размещение на странице во "ВКонтакте" клипа группы Rammstein на песню Pussy, содержащего сексуальные сцены. Оппозиционера овинили в распространении порнографии. Прокурор потребовал осудить Боровикова на три года колонии строгого режима.

Уильям и Кейт: 10 лет вместе

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Герцога и герцогиня Кембриджские отмечают десятилетие свадьбы. Чтобы отметить дату, Уильям и Кейт опубликовали фотосессию, снятую фотографом Крисом Флойдом, который известен прежде всего портретами брит-поп групп 1990-х.

В четверг на британском телевидении в честь юбилея будет показан документальный фильм о жизни пары.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По разным данным, за последние месяцы из Франции было депортировано около десятка чеченцев

Франция продолжает борьбу с радикализмом

Накануне в Страсбурге прошла масштабная антитеррористическая операция. По ее итогам было задержано восемь человек, большинство из них - выходцы из Чечни. Их обвиняют в преступном сговоре и финансировании терроризма.

Имена задержанных не называются, известно, что им от 28 до 48 лет. Источники в полиции утверждают, что один из них ездил в Сирию, а другие могут быть причастны к организации денежных переводов сирийским боевикам.

Собеседники Би-би-си из чеченской общины во Франции, не захотевшие называть своих имен публично, сказали: "Этим людям с их взглядами нечего делать во Франции. Они тут решили практиковать ваххабитский вариант ислама".

Прошлой осенью 18-летний чеченец обезглавил французского школьного учителя Самюэля Пати, показавшего ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда. После громкого убийства французские власти начали массовые проверки мечетей, в регионах и Париже прошли задержания "нежелательных элементов".

В последние недели Франция развернула масштабную кампанию по борьбе с радикализмом, включающую лишение статуса беженца и депортацию из страны.

Испания готовится открыться для туристов

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Испанские власти обещают пускать в страну британцев лишь в случае, если Британия сделает то же самое в отношении туристов из Испании

Власти Испании надеются с июня открыть страну для иностранцев, внедрив цифровую систему сертификатов о состоянии здоровья. Как заявил глава испанского министерства туризма, работоспособность системы будет испытана в мае, с тем чтобы месяцем позже страна смогла открыть двери для приезжающих из-за рубежа.

Евросоюз в свою очередь к лету должен подготовить "ковид-паспорта", которые будут выдаваться вакцинированным и служить пропуском в теплые страны.

Правительство Британии к лету должно определить новые категории стран по степени риска, связанного с поездками.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С этой недели Греция принимает туристов из семи стран, включая Россию

Сейчас для туристов открыта Греция. На этой неделе она отменила обязательный карантин для въезжающих в страну граждан России при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата о вакцинации. Правда, в страну пускают только четыре тыс. россиян в неделю.

Предупреждение Путину: глава МИ-6 рассказал о диалоге по Украине

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ричард Мур был назначен главой внешней разведки меньше года назад

Корреспондент газеты Times поговорил с Ричардом Муром, недавно назначенным главой британской секретной службы МИ-6. Занимающие этот пост офицеры разведки работают под позывным "Си".

Мур - 17-й "Си" в 123-летней истории разведслужбы и единственный, чье имя стало известно публике: до 1992 года само существование МИ-6 было государственной тайной.

"На стене своего просторного кабинета новый глава МИ-6 повесил портрет одного из самых важных агентов его службы времен холодной войны. На этой картине - иностранец, который решил изменить своей стране и работать на Британию по этическим причинам", - так начинается интервью.

Сейчас одна из основных проблем, которыми занимается "Си" и МИ-6 - наряду с изменением климата на планете - это Владимир Путин и безрассудство его режима, пишет Times.

Напоминая о недавней концентрации российских войск на границе с Украиной, Мур говорит, что Британия и США сделали предупреждение России до того, как военные были отведены.

"Си" рассказывает, что Британия и США предупредили Путина, что если произойдет вторжение, то за него придется заплатить серьезную цену. "У русских нет никаких сомнений в том, какова позиция Британии по этому вопросу. У них нет сомнений и в позиции администрации Байдена: каналы открыты", - говорит глава МИ-6.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До 1992 года само существование МИ-6 было государственной тайной

Говоря о поступившей на прошлой неделе информации о том, что одиозная российская разведслужба ГРУ взорвала завод по производству оружия в Чехии, убив двух человек, "Си" добавляет: "Когда видишь такие паттерны безрассудного поведения, то вслед за этим, конечно, обращаешь внимание на происходящее на Украине. Разумеется, это нас волнует. Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с союзниками, чтобы удостовериться, что мы посылаем президенту Путину четкие сигналы".

"Я лично никому не звонил, но у меня есть способы коммуницировать то, что мне нужно. Мы сидим рядом с ними в Совете Безопасности ООН в качестве постоянных членов, и у нас есть возможность с ними общаться," - говорит он.

"Си" уверен, что режим Путина находится под давлением из-за упадка в России. "Россия - держава, которая объективно находится в демографическом и экономическом упадке. Сейчас им очень сложно. И обращение с Алексеем Навальным, которое, как мы видели, стало причиной многотысячных протестов, и не только в Москве - это показывает, что в Путине многие разочарованы", - добавляет глава МИ-6.

Отдельно он говорит об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

"Солсбери по-прежнему вызывает у меня гнев, потому что я знаю, что мы были очень близки к серьезным жертвам. Представьте, что было бы, если бы этот материал [нервно-паралитическое вещество "Новичок"] подобрал и распространил бы ребенок", - говорит "Си".

Эпидемия Ransomware: вымогатели получили $350 млн за год

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Западные компании и государственные структуры в прошлом году в несколько раз чаще подвергались кибератакам с помощью программ Ransomware, которые "запирают" компьютер, требуя от пользователя выкуп.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на доклад группы экспертов Ransomware Task Force, в прошлом году хакеры с помощью этого метода получили около $350 млн. Это в три раза больше, чем годом ранее. При этом американские эксперты говорят о связи между этими группами и правительствами таких государств как Северная Корея и Россия.

Официально доклад Ransomware Task Force будет представлен в четверг. Как ожидается, эксперты потребуют более строгой регуляции криптовалют, с помощью которых хакеры взимают оплату со своих жертв.

Только неделю назад минюст США создал рабочую группу по Ransomware. Банки и регуляторы по всему миру спорят о том, стоит ли регулировать криптовалюты. И если стоит, то как.

Экспертная группа Ransomware Task Force, как ожидается, предложит регулятивные правила для криптовалюты. Для внедрения ряда этих правил понадобится одобрение конгресса США. Большая часть из них направлена на деанонимизацию криптовалютных транзакций.

Смерть "хохотуна"

Испанский комик Хуан Хойя Борха, ставший мемом и получивший известность в интернете как "испанский хохотун", скончался в Севилье.

Популярность Борха приобрел в 2015 году, когда в соцсетях начали размещать отрывок из его интервью с истерическим смехом, накладывая на него собственные субтитры.

Борха скончался из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. В сентябре он пережил операцию, лишился ноги и с тех пор находился в больнице. Смерть наступила из-за внезапного рецидива болезни.

В оригинальном интервью Борха смеется, рассказывая, как работал посудомойщиком, замочил на ночь 20 сковород для паэльи в океане, а утром обнаружил, что их все, кроме одной, унесло с отливом.

Амурский тигр провел несколько часов в китайской деревне в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Самец в возрасте 2-3 лет и весом 225кг напал на колхозницу, а также проломил боковое стекло автомобиля.

Позже тигра поймали, усыпили и отвезли в заповедник. Там он на 45 дней останется под наблюдением, после чего будет выпущен на волю, сообщают китайские СМИ.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как Амурский тигр парализовал жизнь в китайской деревне.