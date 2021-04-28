Скучный президент. 100 дней Байдена в Белом доме

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

49 минут назад

Автор фото, EPA

На этой неделе Джо Байден отметит 100 дней пребывания на посту президента США. После инаугурации он пообещал, что его президентство обойдется без "неожиданностей", и ближайшие четыре года будут посвящены только решению "неотложных проблем". Русская служба Би-би-си изучила, что сумел сделать глава Белого дома за этот срок.

В ответ на просьбу кратко описать первые месяцы президентства Джо Байдена большинство американских политологов обычно используют слово "cкучный".

"Если действительно использовать только одно слово, то это будет "нормальность", - говорит преподаватель колледжа Кларемонт Маккенна Джон Питни. - Теперь в течение нескольких дней можно спокойно не следить за новостями, не волнуясь, что мы пропустили какой-либо скандал, или очередной президентский "твит", грозящий обрушить фондовый рынок".

Сам Байден во время своей предвыборной кампании говорил, что его главная цель - "понизить температуру в Вашингтоне", сгладив разногласия между демократами и республиканцами.

Судя по опросам общественного мнения, сделать этого ему пока не удалось. По данным вышедшего в начале этой недели совместного опроса радиостанции NPR, телепрограммы PBS NewsHour и компании Marist, деятельность 46-го президента одобряют 53% американцев.

Эта цифра выше, чем показатели Трампа за все время его президентства, хотя и ниже большинства других президентов США в начале первого срока. Но при этом решениями Байдена довольны 93% сторонников демократов, и лишь 12% республиканцев.

"Рейтинги Трампа никогда не были особенно высоки, но они были стабильными все четыре года, - говорит Джон Питни. - Даже Барака Обаму в начале президентства поддерживали 93% демократов, и почти 37% республиканцев. Так что после первых 100 дней Байден все еще остается президентом расколотой страны".

Эпидемия

С самого первого дня пребывания Джо Байдена у власти в Белом доме не особенно скрывали, что новый президент в первую очередь намерен решить две проблемы: развернуть масштабную программу вакцинации и убедить Конгресс одобрить новую программу экономической помощи жителям страны.

"Когда я занял эту должность, я решил - и это было сравнительно простой, базовый вывод - что меня выбрали, чтобы я решал проблемы, - сказал сам президент США в марте этого года. - Самые неотложные проблемы для американцев - это ковид и экономические сложности, с которыми столкнулись миллионы человек".

Еще во время предвыборной кампании Байден обещал, что в первые 100 дней его президентства будет сделано 100 млн уколов вакцины от коронавируса.

Этого результата удалось добиться на 58-й день пребывания Байдена у власти.

Затем "планку" подняли до 200 млн доз за те же первые 100 дней. О выполнении этой задачи американские власти отчитались за восемь дней до назначенного срока, 22 апреля.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Очередь в центр вакцинации во Флориде

Всего к концу апреля в различные штаты было доставлено 290 млн доз вакцины, сделано более 230 млн прививок. Сейчас в США полностью вакцинированы почти 96 млн человек, или 37% всего населения страны.

Разработка и производство вакцин были одобрены администрацией Трампа, но именно при Байдене появились сотни площадок для массовой вакцинации, а доставка вакцин была признана главным приоритетом для федеральных властей.

В результате резко снизились показатели смертности от ковида: в день инаугурации Байдена этот показатель в США достигал 3 000 человек в день. Сейчас эта цифра не превышает 700 человек, а общее число заражений снизилось на 73%.

"Сейчас почти половина американцев уже получили как минимум первую дозу вакцины, - говорит исполнительный директор Американской ассоциации общественного здоровья. - Но более 20% населения по-прежнему категорически не согласны вакцинироваться. Так что администрации Байдена предстоит решить еще одну проблему - убедить почти четверть населения страны в необходимости прививок".

Экономика

Первые недели в Белом доме Байден отметил передачей в Конгресс нового законопроекта, получившего громкое название The American Rescue Plan (Американский план спасения). Проект стимулирования экономики, пострадавшей от пандемии, оценили в $1,9 трлн.

План, в числе прочих мер, предполагал единовременные выплаты до $1 400 для каждого американца, программу льготных и безвозмездных кредитов для малого и среднего бизнеса, новые выплаты для детей, продление сроков предоставления пособий для безработных и расширение моратория на выселение арендаторов, которые не смогли из-за эпидемии оплачивать жилье.

Несмотря на сопротивление республиканцев в Конгрессе, законопроект был принят.

Экономисты считают, что благодаря мерам по стимулированию экономики, а также из-за ускоренных сроков вакцинации американская экономика в этом году может вырасти на 7%.

По официальным данным, сегодня почти у 10 млн американцев нет работы, но эти цифры постепенно сокращаются. В первые 100 дней президентства Байдена в стране было создано более 1,2 млн новых рабочих мест, но показатели безработицы все еще составляют 6%.

Внешняя политика

Первые внешнеполитические решения Байдена стали неожиданностью для политологов.

"Все без исключения считали, что администрация будет в первую очередь заниматься проблемами эпидемии и экономикой, отложив на потом ключевые внешнеполитические решения, - говорит профессор университета Стони-Брук Джонатан Сандерс. - Но Байден уже в первые недели сделал сразу несколько максимально жестких шагов именно во внешней политике".

Еще в конце января новая администрация объявила о том, что президент распорядился провести масштабный анализ политики в отношении Москвы. Еще до того, как подготовленный несколькими ведомствами документ был передан в Белый дом, в Вашингтоне объявили о серии новых санкций против Кремля.

Санкции были введены из-за вмешательства Москвы в выборы 2020 года, масштабной кибератаки, получившей название SolarWind, и, наконец, из-за применения Кремлем "оружия массового поражения" - именно так расценили в Вашингтоне попытку отравления оппозиционера Алексея Навального.

Настоящий скандал в американо-российских отношениях разразился после того, как в интервью телекомпании Эй-би-си Байден без особых раздумий признал, что считает Путина "убийцей".

При этом, правда, официальные лица в Вашингтоне постоянно подчеркивали, что введенные санкции касаются только "прошлых прегрешений" Москвы, и новая администрация намерена выстроить с Кремлем "стабильные и предсказуемые отношения". Первым шагом к таким отношениям должна стать встреча лидеров двух государств, которая может пройти в Европе уже в середине июня.

В отношении Тегерана и Пекина, которые наряду с Москвой обычно упоминаются в списке "главных противников Америки", подобных шагов Байден делать не стал. Он отказался отменить введенные Трампом санкции, хотя именно это в Иране называли главным условиям для возвращения к переговорам о судьбе иранской ядерной программы.

Байден также оставил в силе дополнительные торговые пошлины, введенные Трампом в отношении Китая, утвердил новые санкции против Пекина из-за преследований оппозиции в Гонконге и репрессий против уйгурского населения в провинции Синьцзян.

Новая администрация одобрила инициативу Конгресса о введении запрета на продажу военной техники и вооружений Саудовской Аравии, и, несмотря на протесты Анкары, официально признала массовые убийства и депортацию армян в Османской империи "геноцидом".

Иммиграция

В Вашингтоне подсчитали, что в первые 100 дней президентства Байден отменил 62 исполнительных распоряжения, подписанных Трампом.

Среди прочего Байден восстановил членство США во Всемирной организации здравоохранения и Парижском соглашении по климату. Часть отмененных распоряжений касалась изменения иммиграционной политики.

По решению Байдена было прекращено строительство новых участков стены на границе с Мексикой, отменен запрет на въезд в США гражданам 13 ближневосточных и африканских стран, большинство населения в которых составляют мусульмане.

Но предвыборные обещания Байдена ослабить иммиграционные запреты привели к новому кризису на южных границах США. По официальным данным, каждый месяц пересечь границу Соединенных Штатов пытаются почти 80 тыс. человек из стран Латинской Америки, включая детей.

Временные убежища для таких мигрантов сейчас переполнены, несмотря на то, что администрация Байдена распорядилась срочно открыть новые места для содержания нелегалов. Многим из тех, кто пытался найти убежище в США, было в этом отказано со ссылкой на ситуацию с эпидемией коронавируса.

Оружие

Во время избирательной кампании Байден обещал ужесточить законы об обращении с оружием в США, ввести более строгие наказания за полицейское насилие и поручить министерству юстиции провести анализ всех случаев нарушения правоохранителями прав граждан.

Пока ни одно из этих обещаний не было реализовано. Только в этом году в США было зарегистрировано 163 инцидента с массовой стрельбой, в результате каждого из которых погибло несколько человек.

Но первый исполнительный указ, подписанный Байденом в конце марта, лишь ограничивает оборот так называемых "пистолетов-призраков" - оружия, собранного из запчастей, заказанных на интернет-сайтах.

Для более серьезных реформ, включая введение запрета на продажу штурмовых полуавтоматических винтовок и магазинов повышенной вместимости к ним, Байдену нужно будет заручиться поддержкой Конгресса. Позиция республиканцев, выступающих против подобных ограничений, вряд ли позволит ему это сделать.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Один из последних случаев массовой стрельбы произошел на складе FedEx в Индиане 16 апреля

Социальные сети

Во время предвыборной кампании консервативные издания нередко называли Байдена "кандидатом из бункера". В течение нескольких месяцев он действительно строго соблюдал все карантинные правила, проводя все предвыборные мероприятия исключительно по видеосвязи из подвала своего дома в штате Делавэр.

В отличие от своего предшественника, 46-й президент США не слишком активен в социальных сетях. В его официальном аккаунте в "Твиттере", например, в среднем появляется не более шести сообщений в день.