С наследства главы Samsung заплатят налог в $11 млрд. Его коллекция искусства достанется южнокорейскому государству

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Семья покойного патриарха Samsung Ли Гон Хи пообещала выделить миллиарды долларов в благотворительные фонды здравоохранения и пожертвовать государственным музеям его коллекцию произведений искусства, а также заплатить 11 миллиардов долларов налога на наследство - это одна из крупнейших подобных сумм в мире.

После смерти Ли в октябре 2020 года самой влиятельной семье Южной Кореи дали шесть месяцев, чтобы объяснить налоговым органам, что будет с имуществом богатейшего человека страны, в том числе с 60-процентным налогом на наследство с его состояния в 20 миллиардов долларов.

Смерть и налоги

В публичном заявлении в среду семья отметила, что налоговый счет "в три-четыре раза превышал общие доходы [южнокорейского] правительства от налога на недвижимость в прошлом году".

Семья Ли "рассчитывает заплатить более 12 триллионов вон (около 11 миллиардов долларов) налогов, связанных с наследством, что составляет более половины стоимости всего имущества покойного председателя", - говорится в заявлении Samsung.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В январе фактический глава корпорации Ли Джэ Ён оказался в суде по обвинениям в коррупции

Налог будет выплачиваться шестью траншами в течение пяти лет. "Это наша гражданская обязанность и ответственность - заплатить все налоги", - заявили родственники Ли, отметив также, что сумма налога на наследство "является одной из крупнейших в Корее и во всем мире".

Родственники Ли также объявили о ряде благотворительных пожертвований, в том числе о сотнях миллионов долларов на лечение раковых заболеваний у детей, строительство первой в стране специализированной инфекционной больницы и исследования вакцин.

Картины и антиквариат

23 тысячи произведений искусства и антиквариата, которые Ли собирал долгие годы, также будут переданы в дар музеям Южной Кореи. В коллекции есть работы Сальвадора Дали, Клода Моне, Поля Гогена и Пабло Пикассо, а также знаменитых корейских художников, таких как Пак Су Кеун, Ли Чжон Соп и Ким Ван Ки.

Пожертвования произведений искусства уменьшат налоговые обязательства родственников Ли.

"В Samsung реалистично рассчитали пожертвование коллекции покойного Ли, - сказал в интервью Франс пресс Ким Дэ Чжон, профессор бизнеса в университете Седжонг в Сеуле. - Если бы они не пожертвовали ее, а оставили в наследство детям, это облагалось бы высоким налогом. Принеся в дар столь ценные работы, они избавлены от налога, и в то же время это идет на пользу обществу".

От рыбной лавки до промышленной империи

Группа Samsung, начинавшая с торговли сушеной рыбой и овощами в 1930-х годах, когда Корейский полуостров был колонией Японии, со временем стала одним из ведущих мировых производителей компьютерных микросхем, смартфонов и огромного количества других электронных устройств и компонентов.

Флагманская компания конгломерата Samsung входит в число крупнейших в мире производителей смартфонов и компьютерных чипов. Сегодня Samsung - крупнейшая из индустриальных империй под контролем одной семьи - "чеболей", - занимающих ведущее положение в экономике Южной Кореи, 12-й по величине в мире.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Общий товарооборот конгломерата примерно равен пятой части ВВП страны.

Ли представлял второе поколение руководства Samsung, под его управлением компания превратилась в глобальную технологическую корпорацию. По словам семьи, эти пожертвования "сохранят его наследие и внесут вклад в создание лучшего общества".

Коррупционные скандалы

Старший сын покойного председателя и фактический глава Samsung Ли Джэ Ён в настоящее время находится в тюрьме, он уже отбыл половину срока в 30 месяцев, к которому его приговорили за дачу взяток и иные преступления.

Это стало частью коррупционного скандала, стоившего кресла бывшему президенту страны Пак Кын Хе.

В интернете в среду уже появились призывы освободить Ли Джэ Ёна: на крупнейшем южнокорейском портале Naver опубликованы сообщения: "Samsung так много делает для общества, пожалуйста, отпустите Ли Чжэ Ёна".

Ранее на этой неделе пять крупных южнокорейских финансово-промышленных групп обратились в администрацию президента с просьбой о помиловании Ли-младшего ввиду его значения для национальной экономики.