Болгария подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам на складах оружия

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Прокуратура Болгарии объявила, что видит связь между четырьмя взрывами на оружейных складах и заводах и попытками отравления бизнесмена Эмилияна Гебрева, в которых София в прошлом году обвинила троих российских граждан. Россияне находились в Болгарии, когда произошли взрывы.

Речь идет о четырех взрывах, которые произошли на оружейных складах и заводах с ноября 2011 года по 2020 год. Как заявила на брифинге представитель главного прокурора страны Сийка Милева, есть сходство между этими взрывами и попытками отравления трех болгарских граждан, в том числе бизнесмена Гебрева, а также другими тяжелыми преступлениями на территории других государств.

"В ходе расследования установлено, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в то время, когда произошли взрывы и когда были совершены попытки отравления трех болгарских граждан. В настоящий момент собраны доказательства, которые позволяют с высокой степенью достоверности сделать вывод, что целью действий российских граждан было прекращение поставок специальной продукции в Грузию и Украину", - сказала Милева.

16 апреля о том, что российские граждане подозреваются в причастности к взрывам на оружейных складах в Чехии, заявили чешские власти.

Представитель болгарской прокуратуры сказала, что по линии международного сотрудничества устанавливаются контакты с правоохранительными органами Чехии, чтобы провести объединенное расследование.

В феврале прошлого года Болгария назвала имена троих россиян, обвиняемых в попытке отравления Гебрева, его сына Христо Гебрева и директора их компании. Прокуратура Болгарии тогда заочно предъявила им обвинение. По ее версии, в 2015 году Гебрева пытались отравить в Софии неопознанным веществом. Болгарские СМИ писали, что это могло быть вещество класса "Новичок".

Россиян обвинили в том, что в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года они "в качестве соучастников предприняли попытку преднамеренного убийства" путем "интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом", говорилось в сообщении болгарской прокуратуры.

Что взорвалось

Первый взрыв на территории Болгарии произошел 17 ноября 2011 года возле села Долни дол - взорвался склад, принадлежащий компании EMKO. Это компания Гебрева. Были уничтожены боеприпасы, которые планировалось поставить министерству обороны Грузии. Они также принадлежали бизнесмену.

Второй случай произошел в 2015 году возле села Иганово. Тогда взорвался склад на государственном заводе "ВМЗ-Сопот". Часть уничтоженной продукции была собственностью EMKO, сказала представитель прокуратуры Болгарии.

Третий взрыв прозвучал в том же году на том же заводе "ВМЗ-Сопот", напомнила она. Позже в Софии произошел пожар в Институте специальной техники, где хранились улики по делу о взрывах. Пожарно-техническая экспертиза пришла к выводу, что это был поджог.

Четвертый случай был в прошлом году в городе Мыглиж, где взорвался склад взрывчатых веществ на заводе "Арсенал", рассказала Милева. Во всех четырех случаях есть общие черты, отличающие их от подобных происшествий в Болгарии, следует из ее слов.

При этом конкретные причины взрывов до сих пор не установлены.

Болгария после Чехии

17 апреля чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух российских граждан в связи с совершением тяжкого преступления. Как уточняли в полиции, они передвигались по территории страны, используя несколько разных паспортов - на имя гражданина Таджикистана Руслана Тобарова и гражданина Молдовы Николая Попы, а также российские на имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

Полиция также продемонстрировала фото тех же мужчин, которых в 2018 году показывала британская полиция в качестве подозреваемых в отравлении Скрипалей и которые давали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, объясняя, что в Солсбери они ездили любоваться достопримечательностями.

Людей с этими же именами Великобритания обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году. По данным расследовательской группы Bellingcat, на самом деле это офицеры российского ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Позднее чешские службы безопасности сообщили, что подозревают россиян в причастности к взрывам на оружейных складах, которые произошли в деревне Врбетице в 2014 году и унесли жизни двух человек.

По данным местных СМИ, они могли попытаться остановить экспорт вооружения на Украину или в Сирию. Официальная представительница МИД России Мария Захарова назвала это "маразматическим парадом".