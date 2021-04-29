Коронавирус во время беременности сильно повышает риск тяжелых родов

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

30 минут назад

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Беременные женщины, заразившиеся Covid-19 в период вынашивания ребенка, значительно хуже переносят и беременность, и саму коронавирусную инфекцию, установили ученые Оксфордского университета. Более того, взаимно осложняя друг друга, беременность и Covid-19 на порядок повышают риск смерти будущей матери.

Оксфордские ученые пришли к таким выводам, проведя масштабное исследование с участием более 2000 рожениц из 18 стран мира, в том числе и России.

Сами авторы работы, впрочем, призывают по этому поводу не паниковать, не делать далеко идущих выводов и не принимать поспешных решений. Например, не откладывать запланированную беременность, и уж тем более не прерывать уже начавшуюся.

"Я хотел бы отдельно подчеркнуть: беременность на фоне пандемии - еще не повод для паники, - заверил Би-би-си ведущий автор исследования, профессор Арис Папагеоргиу, возглавляющий в Оксфордском университете научное направление в Институте здоровья матери и ребенка. - У подавляющего большинства женщин беременность окончится нормальными, здоровыми родами - вне зависимости от того, были они инфицированы коронавирусом или нет".

Тем не менее, отмечает профессор Папагеоргиу, при заражении беременной женщины Covid-19 у нее действительно значительно возрастает риск развития тяжелой формы заболевания. Особенно у тех, кто находится на позднем сроке, когда плод (который, по его словам, "и так наполовину чужеродный имплант в организме матери") начинает подпирать снизу легкие, не давая ей полноценно дышать, но требуя при этом все больше кислорода.

Индивидуальный контроль

Результаты работы, продолжавшейся с марта по ноябрь прошлого года, но опубликованной только на этой неделе, значительно отличаются от представлений ученых годичной и даже полугодичной давности.

Поначалу эксперты ВОЗ считали, что новый коронавирус не представляет особой опасности для беременных - "в отличие от свиного гриппа", ставшего причиной пандемии 2009 года. Однако вывод этот был сделан, когда число подтвержденных случаев Covid-19 едва перевалило за 50 тысяч, почти все - в материковом Китае.

К лету, когда вспышка нового заболевания превратилась в полномасштабную пандемию, счет инфицированных ковидом беременных пошел на десятки тысяч. Тогда-то и стало понятно, что пациентки, ожидающие ребенка, попадают в реанимацию по меньшей мере в полтора раза чаще, чем женщины того же возраста, не находящиеся в положении. Оказалось, что к аппарату ИВЛ будущих матерей приходится подключать и того чаще.

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Однако и эти данные были довольно ненадежны: лишь о каждой четвертой коронавирусной пациентке детородного возраста врачам было известно, беременна она или нет.

Новое же исследование, по единодушному мнению экспертов, выполнено настолько тщательно, что не оставляет места для сомнений.

Во-первых, каждую его участницу ученые наблюдали на протяжении всего срока: от постановки диагноза - до самых родов и какое-то время после них. Во-вторых, каждой из таких пациенток фактически подбирали индивидуальную контрольную группу для сравнения - двух беременных женщин, максимально похожих на нее по возрасту и состоянию здоровья, но без коронавирусного диагноза.

При этом нужно отметить, что тяжелая форма Covid-19 развивалась далеко не у всех инфицированных беременных. В России, например, почти две трети участниц исследования перенесли коронавирус в легкой форме или вообще бессимптомно.

Вакцина для беременных

Тем не менее в целом разница между группами оказалась очевидной. Коронавирусные пациентки переносили беременность значительно хуже: у них намного чаще возникали осложнения, угрожающие не только здоровью, но и жизни матери и ребенка. Серьезные инфекции на фоне Covid-19 развивались в три раза чаще, а в реанимацию беременные пациентки с коронавирусом попадали чаще в целых пять раз.

Если в контрольной группе до конца исследования не дожила лишь одна роженица из 1424, то в "вирусной" скончались 11 из 706 пациенток - то есть разница в показателе смертности составила целых 22 раза. Однако соавтор "российской" части исследования, акушер-гинеколог Алексей Холин, отмечает, что летальные исходы случались в основном в регионах, где из-за нехватки ресурсов пациенткам значительно сложнее получить необходимую медицинскую помощь.

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Кроме того, женщины, инфицированные Covid-19, чаще рожали детей недоношенными, а у рожденных ими младенцев в пять раз чаще обнаруживались проблемы со здоровьем - вроде недоразвитых легких, повреждений мозга или нарушений зрения. 13% новорожденных унаследовали коронавирус от матери.

При этом ученые выяснили, что через материнское молоко вирус ребенку не передается - зато передаются защитные антитела. Правда, поскольку обеспечить безопасное расстояние при кормлении грудью невозможно, инфицированным женщинам приходилось сцеживать молоко и кормить детей "дистанционно".

Авторы исследования подчеркивают: самый надежный способ защитить будущих матерей от вируса - вакцинация, несмотря на то что беременность входит в число противопоказаний и официально ожидающим ребенка делать прививку не рекомендуется.