Уральцу, застреленному спецназом после кражи обоев, отказали в посмертной реабилитации
- Елена Бердникова
- Би-би-си
Свердловский областной суд прекратил дело против 27-летнего екатеринбуржца Владимира Таушанкова, которого бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии 1 июня 2020 года застрелили в квартире, где он жил.
Суд также постановил уничтожить ряд вещественных доказательств, среди которых - контактограмма, дающая представление о дистанции, с которой были сделаны выстрелы.
Оглашая решение, председательствовавший судья напомнил, что по закону "уголовное дело подлежит прекращению в случае смерти подозреваемого или обвиняемого за исключением случаев, когда производство по данному делу необходимо для реабилитации умершего".
Этим судья фактически признал, что Таушанков не имеет перспективы реабилитации по статьям, в которых его посмертно обвиняли: части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти), и статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Ранее следственные органы сообщали, что Таушанков похитил из магазина четыре рулона обоев, угрожая ножом персоналу, а потом оказал вооруженное сопротивление полиции и спецназу, когда те пытались попасть в его квартиру. В ходе штурма Таушенкова застрелили. Случившееся вызвало серьезный резонанс - в интернете и СМИ многие выражали сомнение в обоснованности действий спецназовцев.
Родители молодого уральца согласились на посмертный процесс по делу погибшего сына, "чтобы точно установить, что в тот день происходило", пояснил газете "Комменсант-Урал" екатеринбургский адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы родителей Таушанкова.
В установлении канвы произошедшего в многоэтажке на улице Рассветная в Екатеринбурге участвовали четыре сотрудника 1-го боевого отделения СОБР Росгвардии, а также несколько полицейских.
Среди последних - майор Павел Давыдов и старший лейтенант Алиев. Давыдов - тот полицейский, которому некая женщина в строительном магазине "Лео" указала на Таушанкова как на похитителя обоев. Он безуспешно гнался за Таушанковым от магазина до подъезда, а после вызвал подкрепление. Среди прибывших был старший лейтенант Алиев - ему Таушанков брызнул в лицо из перцового баллончика.
В закрытом процессе не называли по именам росгвардейцев, прибывших на подкрепление полицейским. Судья оглашал только их рабочие "псевдонимы": 096-2005, 096-2012, 096-2013 и 096-2014.
"В ходе проведения специальной операции ответными действиями сотрудников СОБР Таушанкову причинены огнестрельные ранения, от которых он скончался на месте происшествия", - постановил суд.
Росгвардия в первом комментарии после смерти Таушанкова утверждала, что он "ранее был судим за незаконный оборот наркотиков", однако суд сегодня назвал его несудимым. Также суд отметил, что Таушанков не работал и не был женат.
Обстоятельства и мера адекватности действий собровцев не рассматривалась в данном процессе: он был целиком посвящен действиям самого Таушанкова.
Его родственникам было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СОБР. Адвокат Алексей Бушмаков заявил, что будет обжаловать это решение.
При этом, как заявил судья, близкие родственники Таушанкова согласились с прекращением дела против него, а адвокат Бушмаков поддержал в судебном заседании их позицию.
Против прекращения уголовного дела возражал лишь прокурор Соколов. Если прокуратура не подаст апелляцию, решение вступит в законную силу.
Среди прочего это решение предполагает уничтожение четырех конвертов с контактограммой - изображением тканей человека с оттиском попавших в него пуль.
Также будут уничтожены "три пули в пластиковых контейнерах", заявил суд. Очевидно, это именно те три пули из семи, выпущенных собровцами, которые и попали в Таушанкова. При этом спустя год нет ясности в вопросе, который горячо обсуждался в местных СМИ сразу после события: с какого расстояния и в каких именно условиях велась стрельба.
Судя по тому, что дело прекращено, суд не усмотрел причин для последующей возможной реабилитации погибшего.
Процесс шел в закрытом режиме, поскольку суд получил дело из управления СКР по Свердловской области под грифом "совершенно секретно". В самом управлении дело комментировать отказались.
Силовики застрелили уральца, подозреваемого в краже обоев. Теперь его судят посмертно, а дело засекретили
В Екатеринбурге засекретили уголовное дело против местного жителя Владимира Таушанкова, убитого в 2020 году при штурме его квартиры бойцами Росгвардии. Официальная версия утверждает, что 27-летний мужчина украл четыре рулона обоев.
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