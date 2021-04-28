Уральцу, застреленному спецназом после кражи обоев, отказали в посмертной реабилитации

Елена Бердникова

Би-би-си

24 минуты назад

Автор фото, YouTube Подпись к фото, Владимир Таушанков поднимается на лифте в свою квартиру, где его позже застрелили силовики

Свердловский областной суд прекратил дело против 27-летнего екатеринбуржца Владимира Таушанкова, которого бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии 1 июня 2020 года застрелили в квартире, где он жил.

Суд также постановил уничтожить ряд вещественных доказательств, среди которых - контактограмма, дающая представление о дистанции, с которой были сделаны выстрелы.

Оглашая решение, председательствовавший судья напомнил, что по закону "уголовное дело подлежит прекращению в случае смерти подозреваемого или обвиняемого за исключением случаев, когда производство по данному делу необходимо для реабилитации умершего".

Этим судья фактически признал, что Таушанков не имеет перспективы реабилитации по статьям, в которых его посмертно обвиняли: части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти), и статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее следственные органы сообщали, что Таушанков похитил из магазина четыре рулона обоев, угрожая ножом персоналу, а потом оказал вооруженное сопротивление полиции и спецназу, когда те пытались попасть в его квартиру. В ходе штурма Таушенкова застрелили. Случившееся вызвало серьезный резонанс - в интернете и СМИ многие выражали сомнение в обоснованности действий спецназовцев.

Родители молодого уральца согласились на посмертный процесс по делу погибшего сына, "чтобы точно установить, что в тот день происходило", пояснил газете "Комменсант-Урал" екатеринбургский адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы родителей Таушанкова.

В установлении канвы произошедшего в многоэтажке на улице Рассветная в Екатеринбурге участвовали четыре сотрудника 1-го боевого отделения СОБР Росгвардии, а также несколько полицейских.

Среди последних - майор Павел Давыдов и старший лейтенант Алиев. Давыдов - тот полицейский, которому некая женщина в строительном магазине "Лео" указала на Таушанкова как на похитителя обоев. Он безуспешно гнался за Таушанковым от магазина до подъезда, а после вызвал подкрепление. Среди прибывших был старший лейтенант Алиев - ему Таушанков брызнул в лицо из перцового баллончика.

В закрытом процессе не называли по именам росгвардейцев, прибывших на подкрепление полицейским. Судья оглашал только их рабочие "псевдонимы": 096-2005, 096-2012, 096-2013 и 096-2014.

"В ходе проведения специальной операции ответными действиями сотрудников СОБР Таушанкову причинены огнестрельные ранения, от которых он скончался на месте происшествия", - постановил суд.

Росгвардия в первом комментарии после смерти Таушанкова утверждала, что он "ранее был судим за незаконный оборот наркотиков", однако суд сегодня назвал его несудимым. Также суд отметил, что Таушанков не работал и не был женат.

Обстоятельства и мера адекватности действий собровцев не рассматривалась в данном процессе: он был целиком посвящен действиям самого Таушанкова.

Его родственникам было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СОБР. Адвокат Алексей Бушмаков заявил, что будет обжаловать это решение.

При этом, как заявил судья, близкие родственники Таушанкова согласились с прекращением дела против него, а адвокат Бушмаков поддержал в судебном заседании их позицию.

Против прекращения уголовного дела возражал лишь прокурор Соколов. Если прокуратура не подаст апелляцию, решение вступит в законную силу.

Среди прочего это решение предполагает уничтожение четырех конвертов с контактограммой - изображением тканей человека с оттиском попавших в него пуль.

Также будут уничтожены "три пули в пластиковых контейнерах", заявил суд. Очевидно, это именно те три пули из семи, выпущенных собровцами, которые и попали в Таушанкова. При этом спустя год нет ясности в вопросе, который горячо обсуждался в местных СМИ сразу после события: с какого расстояния и в каких именно условиях велась стрельба.

Судя по тому, что дело прекращено, суд не усмотрел причин для последующей возможной реабилитации погибшего.