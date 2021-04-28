В Британии отправили в тюрьму наркодилера, представлявшегося Макгрегором

Суд в Британии приговорил к 2 годам и 9 месяцам заключения 34-летнего наркоторговца Марка Найи из графства Суррей. Он представлялся бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

Найи был задержан в феврале при попытке сбыть наркотики и два мобильных телефона. Когда его остановила полиция, он представился Конором.

У дилера при себе были визитки с надписью "Макгрегор Энтерпрайз" и пояснением: "Лучшие субстанции в Суррее".

В итоге Королевский суд Гилфорда признал Марка Найи виновным в сбыте наркотиков и вождении транспортного средства без страховки.