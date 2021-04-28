В России разрешили выселять банкротов из единственного жилья - если оно роскошное

Анна Рында

Би-би-си

час назад

Автор фото, Sergei Malgavko/ TASS

Конституционный суд России допустил изъятие у должников единственного жилья. До этого при банкротстве у человека не могли забрать единственное жилье, даже если речь шла о дорогой недвижимости. Юристы уверены, что это изменит процедуру банкротств, которая каждый год становится все более популярной.

Запрет на изъятие единственного жилья у граждан-должников не может быть безусловным, следует из постановления Конституционного суда. Первой на него обратила внимание газета "Коммерсант".

Документ допускает, что при ряде условий может быть произведено изъятие единственного жилья у банкротов из числа физических лиц. Взамен должнику должно быть предоставлено другое жилье - более скромное. Разница от продажи так называемого роскошного жилья и трат на приобретение более скромного пойдет на погашение задолженности перед кредиторами.

Снятие защиты с единственного жилья, как говорится в постановлении, также возможно, если суды установят, что оно было приобретено со злоупотреблениями.

Это постановление Конституционный суд вынес по итогам рассмотрения жалобы Ивана Ревкова, одолжившего 20 лет назад своей знакомой 770 тысяч рублей. Вернуть одолженные деньги он так и не смог, хотя в 1999 году суд взыскал с должницы 753 тысячи рублей. Исполнительное производство было возбуждено в 2007 году, а в 2009 году должница купила квартиру в Обнинске площадью 110 кв. метров. В 2019 году она прошла процедуру банкротства, и ее долг в 4,26 млн рублей (из них - 3,9 млн рублей долг перед Ревковым с процентами) был списан.

Арбитражный суд Калужской области тогда отказался продавать за долги ее квартиру в Обнинске. Суд сослался на статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, которая запрещает продавать единственное жилье должника-банкрота для погашения долгов перед кредиторами. Даже если это роскошное жилье.

В ряде случаев должники используют заемные средства (не ипотечные кредиты, которые выдаются под залог приобретаемой недвижимости) для покупки жилья, а затем проходят процедуру банкротства. Если приобретенное жилье - единственное, суд не может принять решение о его реализации для погашения долгов.

Автор фото, DPA/TASS

Теперь, согласно постановлению Конституционного суда, суд может снять защиту с жилья, приобретенного со злоупотреблениями, а также может принять решение в пользу замены роскошного жилья на более скромное, а вырученные от реализации роскошной жилплощади средства направить на погашение - полное или частичное - задолженности перед кредиторами.

Это решение суда особенно актуально на фоне резкого роста спроса на процедуру банкротства физических лиц. Лишь в I квартале 2021 года банкротами были признаны более 40,5 тысяч граждан России - это на 81,5% больше, чем в I квартале 2020 года. Закон о банкротстве вступил в силу в октябре 2015 года, а в 2020 году процедура банкротства была упрощена. При ней у должника не изымали единственное жилье.

Зачем забирать единственное жилье?

"Это решение Конституционного суда имеет революционное значение, - рассказал Би-би-си адвокат МКГА "Бюро адвокатов "Де-юре", советник компании "Роял эдвайзерс" Вадим Макаричев. - Потому что до этого момента проблема единственного жилья должника была решена однобоко - в пользу должника. То есть у должника было единственное жилье, не важно какое - квартира 20 кв. метров или роскошный особняк в 1200 кв. метров - это всё признавалось его единственным жильем, и на него не могло быть обращено взыскание".

Руководитель аналитической службы юридической фирмы "Инфралекс" Ольга Плешанова называет постановление Конституционного суда "очень долгожданным, выстраданным и очень нужным". Юрист напоминает, что в 2012 году Конституционный суд по похожему делу принял половинчатое решение, призвав законодателей определить разумные пределы иммунитета, который распространяется на единственное жилье, и определить критерии роскошного жилья.

"Суд тогда не сказал, что этот иммунитет единственного жилья неконституционный, то есть он ГПК (Гражданско-процессуальный кодекс. - Би-би-си) не стал ломать, но сказал законодателю, что необходимо какие-то критерии определить, где достаточность, где роскошь, что оставлять, что не оставлять [должнику]", - говорит Ольга Плешанова. Законодатели также упустили момент, когда необходимо было прописать критерии роскоши, когда в 2015 году принимали закон о банкротстве физических лиц, добавляет юрист.

Из-за нежелания законодателей определять критерии роскоши в практике Верховного суда наблюдается множество проблем: туда идут один за другим дела, которые так или иначе связаны с единственным жильем, объясняет Ольга Плешанова.

"Один пласт этих проблем - дела, где есть роскошь. Как быть с тем, когда явно идет превышение стоимости и характеристик жилого помещения над общепринятым понятием пригодного для проживания жилого помещения, и при этом кредиторы остаются с носом", - говорит юрист.

То есть по сути, по словам эксперта, Конституционный суд не дождался от законодателей каких-то внятных четких предложений и в помощь Верховному суду вынес это постановление.

Автор фото, Getty Images

Вадим Макаричев говорит, что теперь с выходом постановления судебная практика по банкротствам поменяется кардинально. "Сейчас, наверняка, все юридические фирмы, адвокаты перестраивают систему консультирования физических лиц, должников, кредиторов, и перестраивают работу с финансовыми управляющими по поводу обращения взыскания на единственное жилье", - говорит юрист.

Ольга Плешанова считает, что судам теперь будет легче принимать решения в случаях явного и значительного превышения площади единственного жилья в сравнении с нормами социального найма. В случаях явного превышения суды будут требовать продажу такого помещения, считает юрист.

Могут ли пострадать должники с небольшими квартирами?

Однако, как отмечает Ольга Плешанова, критериев для определения роскошного жилья до сих пор нет.

"Конституционный суд - не законодатель, он какого-то четкого регламента написать не может. Он может только высказать общую правовую позицию, задать общий тон, общий правовой подход", - говорит юрист.

Ориентиром для судов будет жилищный кодекс, санитарные нормы, считают юристы.

"В своем постановлении Конституционный суд указал ряд вещей, которые можно считать неким тестом для определения достаточности и разумности жилья - в частности, норму жилой площади по социальному найму конкретного региона", - говорит Вадим Макаричев.

Эти нормы различаются от региона к региону. Например, в Москве они составляют 18 квадратных метров на человека, в Новосибирской области - 15 кв. м, в Удмуртии - 14 кв. м.

Судя по ответам юристов, потенциально в зоне риска могут оказаться люди с квартирами, чья площадь чуть больше установленной социальными нормами.