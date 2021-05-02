Шарлотте исполнилось шесть лет: новое фото британской принцессы

час назад

Автор фото, Duchess of Cambridge

В честь шестого дня рождения британской принцессы Шарлотты, дочери принца Уильяма, опубликована ее новая фотография. Снимок сделан герцогиней Кембриджской Кейт на этих выходных в Норфолке.

На новой фотографии Шарлотта запечатлена улыбающейся, с распущенными волосами, на ней - синее платье с цветочным принтом.

В прошлом году герцог и герцогиня Кембриджские поделились фотографиями, сделанными во время сбора помощи для нуждающихся в графстве Норфолк. На снимках Шарлотта вместе со своей семьей помогает укладывать в коробки продукты для пожилых и для нуждающихся семей, живущих в Сандрингеме и окрестностях. На одной из фотографий принцесса стоит с продуктами у двери дома одной из семей.

Дочь герцога и герцогини Кембриджских четвертая в очереди на престол - после принца Чарльза, принца Уильяма и принца Джорджа.

Автор фото, Duchess of Cambridge/PA Media Подпись к фото, Еще одна фотография, сделанная герцогиней Кембриджской: на фото - королева Елизавета II и принц Филипп в окружении правнуков

В минувший четверг герцог и герцогиня Кембриджские праздновали 10 лет со дня свадьбы. В честь этой даты в официальном "Инстаграме" королевской семьи было опубликовано видео, где герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми - семилетним Джорджем, пятилетней (тогда еще) Шарлоттой и трехлетним Луи - гуляют по пляжу в Норфолке.

Принцесса Шарлотта появилась на свет 2 мая 2015 года в 08:34 утра в лондонской клинике Сент-Мэри. Через два месяца, 5 июля, принцессу крестили в церкви святой Марии Магдалины в Норфолке, расположенной недалеко от поместья Анмер-холл, куда герцог и герцогиня Кембриджские перебрались после рождения дочери.

Автор фото, HRH The Duchess of Cambridge Подпись к фото, Принцесса Шарлотта - эта фотография была опубликована, когда ей исполнился один год

В сентябре 2019 года принцесса Шарлотта пошла в школу. Родители выбрали для нее престижную начальную частную школу Thomas's Battersea на юго-западе Лондона. Стоимость обучения в ней для принцессы Шарлотты на тот момент составляла - 6305 фунтов (656 тыс. руб) за семестр. (В английской системе образования в учебном году - три семестра).

Герцогиня Кембриджская давно увлекается фотографией. Когда в 2015 году на свет появилась Шарлотта, герцогиня сама сделала первый официальный снимок принцессы.