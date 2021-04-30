Дайджест: праздник в Израиле обернулся бедой; кому теперь нужен фактчекинг президента?

29 минут назад

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Израиль: десятки погибших в давке на празднике

На массовом мероприятии в честь праздника Лаг ба-Омер на севере Израиля произошла давка, жертвами которой стали десятки человек. По информации газеты Jerusalem Post, погибли 44 участника торжества. Большая часть собравшихся на мероприятии - ортодоксальные иудеи.

По словам очевидцев, многотысячная толпа попыталась спуститься с трибуны по узкому проходу. Несколько человек поскользнулись и упали, толкнув на землю еще несколько десятков. В результате началась паника и люди начали наступать друг на друга.

На видеокадрах с места события видны лежащие на земле мешки с телами.

"Никто не думал, что такое может здесь произойти, - сказал один из очевидцев израильскому 12-му телеканалу. - Радость превратилась в траур, а яркий свет - в глубокую тьму".

Это было крупнейшее массовое мероприятие в стране с тех пор, как в Израиле были отменены карантинные ограничения.

Подробности читайте в заметке "Давка на празднике в Израиле: десятки погибших и раненых".

Суд рассмотрит дело шамана Габышева

Суд в Якутске рассмотрит вопрос о принудительном лечении шамана Александра Габышева в закрытом учреждении. Его адвокат Ольга Тимофеева говорила, что по мнению привлеченных судом экспертов, Габышев представляет особую опасность.

Уголовное дело в отношении шамана завели в феврале. В марте 2019 года Габышев объявил, что отправляется в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы изгнать президента и восстановить народовластие.

Поход по маршруту протяженностью около 8 тысяч километров должен был продлиться два года. Осенью 2019 года на Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его задержали на территории Бурятии и доставили в Якутск.

Французы получат немного свободы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Продолжающийся с октября локдаун вызывает утомление у многих французов

Президент Франции Эммануэль Макрон представит парламенту поэтапную стратегию ослабления карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса. План, разделенный на четыре этапа, предусматривает снятие большинства ограничений к 30 июня.

Согласно плану, с которым накануне были ознакомлены несколько французских газет, со следующей недели ученики средних и старших классов начнут возвращаться за парты, будут отменены правила, касающиеся поездок. С 19 мая кафе, бары и рестораны смогут обслуживать посетителей на открытом воздухе, а комендантский час будет начинаться в 9 вечера, а не в 7, как сейчас. Также смогут открыться магазины, театры, музеи и кинозалы, правда, с ограничениями на число посетителей.

Иностранные туристы с "паспортами здоровья" смогут приезжать во Францию с 9 июня. С 30 июня комендантский час планируется отменить совсем, но ночные клубы останутся закрыты. При этом, по словам Макрона, правительство оставляет за собой право на использование "экстренного тормоза" для регионов, где будет отмечен рост заболеваемости ковидом.

Стрельба на границе Таджикистана и Киргизии не смолкает

Автор фото, Sergei Zhukov/TASS Подпись к фото, Конфликты на таджикско-киргизской границе стали частым явлением с момента распада СССР

На таджикско-кыргызской границе прошедшей ночью продолжались перестрелки, несмотря на достигнутое вечером в четверг соглашение о прекращении вооруженного конфликта и отводе войск. По сообщению регионального УВД в Кыргызстане, выстрелы раздавалась в селах Арка, Достук и Жаштык.

"В селе Максат горят дома кыргызстанцев. Местные жители эвакуированы в села Маргун, Дархун и Даргас. Кроме этого, в селе Арка подожгли автозаправки и торговые точки, расположенные вдоль дороги", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

По последней информации минздрава Кыргызстана, жертвами приграничного конфликта стали 13 граждан страны, более 120 человек были ранены.

Подробнее об очередном вооруженном конфликте на границе читайте в материале "Конфликт из-за воды: Бишкек заявил об атаке Таджикистана на пять погранзастав".

Умер обвиненный в госизмене ученый Виктор Кудрявцев

Автор фото, ANTON NOVODEREZHKIN/TASS

Ученый Центрального института машиностроения Виктор Кудрявцев скончался на 78-м году жизни. Он проходил по делу о госизмене и больше года провел в СИЗО.

Как сообщил адвокат Иван Павлов из "Команды 29", представлявшей интересы Кудрявцева, здоровье ученого подорвал в том числе его арест.

"Год и два месяца в "Лефортово" по абсурдному обвинению, совершенно подорвали его здоровье", - написал адвокат.

В пятницу утром в квартиру самого Ивана Павлова пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Сам он задержан.

Махмуд Аббас отменил выборы в Палестинской автономии

Автор фото, Reuters

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил о переносе на неопределенный срок парламентских выборов, которые должны были состояться в автономии в мае.

В июле должны состояться президентские выборы. Переносятся ли и они, пока непонятно.

Это должны были быть первые выборы на палестинских территориях за последние 15 лет.

Аббас заявил, что выборы в парламент пройдут, только если Израиль даст гарантии относительно голосования в Восточном Иерусалиме. Пока Израиль таких гарантий дать не может из-за политического кризиса.

По словам наблюдателей, Аббас решил отменить выборы, поскольку не был уверен в их исходе на фоне раскола в его собственной партии ФАТХ и усилении позиций соперничающих партий.

Археологи в Египте нашли беременную мумию

Автор фото, Warsaw mummy project

Группа польских ученых сообщила, что ими была впервые в истории обнаружена беременная египетская мумия.

Находка группы исследователей, работающих над проектом Warsaw Mummy Project описана в журнале Journal of Archaeological Science. В рамках этого проекта, который начался в 2015 году, эксперты с помощью новейших технологий исследуют мумии из Варшавского национального музея.

Ранее считалась, что эта мумия - мужчина-жрец, однако с после сканирования выяснилось, что на самом деле это женщина на последних стадиях беременности.

Эксперты полагают, что покойная занимала высокое положение в обществе, ей было между 20 и 30 годами, а умерла она в первом веке до нашей эры. Ей дали прозвище "таинственная леди".

В животе у мумии обнаружили замотанные и забальзамированные органы, однако зародыш из матки удален не был, рассказывают ученые.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Несмотря на предупреждение ФБР, Джулиани не отменил поездку в Киев в декабре 2019 года

Джулиани предупреждали о "российском влиянии"

ФБР в 2019 году предупреждало адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что российские власти используют его для распространения дезинформации о семье Байденов накануне президентских выборов 2020 года, пишет Washington Post.

В месяцы, предшествующие выборам, Джулиани часто появлялся в эфире консервативных ток-шоу, где распространял информацию о том, что сын Джо Байдена Хантер якобы имел коррупционные связи на Украине. Также он говорил, что Украина, а не Россия, вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США. До него это утверждал, помимо прочих, Владимир Путин.

После визита Джулиани в Киев в 2019 году с целью найти компромат на Хантера Байдена, ФБР предупредило и самого Трампа о том, что его адвоката, возможно, используют для дезинформации американской публики.

В ходе этой поездки Джулиани встречался с несколькими людьми, связанными с российской разведкой, включая депутата Андрея Деркача, которого США сегодня считают активным российским агентом.

Ушел ли фактчекинг слов президента вместе с Трампом?

Автор фото, Getty Images

Заместитель редактора консервативного британского издания Spiked-online Фрейзер Майерс в своей колонке сетует, что американские либеральные СМИ с уходом Дональда Трампа перестали заниматься проверкой фактов в президентских речах.

"Теперь у руля снова "взрослые", а популист и забияка Дональд Трамп повержен, журналисты могут отдохнуть. Расслабьтесь - старый добрый надежный дядюшка Джо обо всем позаботится."

Так, газета Washington Post, нашедшая десятки тысяч примеров лжи или ошибок у Трампа, объявила, что сворачивает проект и не планирует вести дальше аналогичную базу не соответствующих действительности утверждений Байдена, указывает колумнист.

"Наверняка тому есть политические причины. У либеральных СМИ, кажется, совсем мало желания анализировать администрацию, сменившую ненавистного Трампа. Маркос Мулицас, основатель либерального блога Daily Cos и сооснователь нового медиагиганта Vox Media, задал тон во время победной речи Байдена: "Так странно, что не нужно проверять факты в президентской речи".

"Когда у руля свои, кому нужен фактчекинг?" - задается риторически вопросом колумнист.

"Теперь, когда администрация Байдена вновь сделала политику "нормальной", когда избиратели в 2020 году старательно проставили галочки напротив правильной фамилии, больше не нужно лихорадочно поправлять президентские речи и атаковать публику "фактами". Фактчекинг свое отслужил," - резюмирует автор.

Похитителей бульдогов Леди Гаги удалось поймать

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В Лос-Анджелесе пять человек арестованы по обвинению в вооруженном ограблении и похищении двух французских бульдогов у поп-звезды Леди Гаги, пишет USA Today.

Троим предъявлены обвинения в попытке убийства и ограблении, еще двоих следствие считает сообщниками, сообщает полиция города.

Троим подозреваемым - от 18 до 27 лет. В полиции сообщают, что все они состоят в лос-анджелесских бандах. Сообщниками считают отца одного из напавших на выгуливавшего собак певицы Райана Фишера и его сожительницу, которая вернула собак через два дня после ограбления.

Бульдогов похитили еще в феврале, выстрелив в выгуливавшего их Фишера из полуавтоматического оружия. Как видно на записи камеры наблюдения, Фишер пытался отбиться от нападающих. В результате в их руки попали только двое бульдогов - Коджи и Густав.

Фишеру после нападения удалили часть легкого. Он долго восстанавливался. Леди Гага после произошедшего назвала его героем.

"Я по-прежнему люблю тебя, Райан Фишер, ты рисковал своей жизнью, борясь за нашу семью, - написала Леди Гага тогда в "Твиттере". - Ты навсегда герой".

Леди Гага - большая любительница собак и часто появляется с ними на публике. Французские бульдоги сопровождали певицу на церемонии American Music Awards и шоу Super Bowl Halftime-2017.

В Испании приговорен убийца "Игорь-русский", человек "с тысячей лиц"

Одиозный преступник по кличке "Игорь-русский" был приговорен испанским судом к пожизненному заключению, выплате компенсации в 3 млн евро и еще одному сроку в 25 лет без права освобождения в течение 30 лет, пишет Times.

14 декабря 2017 года он убил фермера, у которого скрывался от полиции, а затем, стреляя с двух рук, застрелил двоих полицейских, заставших его на месте преступления. Его арестовали только на следующий день, после того как он попал в ДТП на украденной у жертвы машине.

"Игорь-русский" - не из России. Он 40-летний сербский преступник по имени Норберт Фехер. Еще одна кличка Фехера - "Человек с тысячей лиц"; он получил это прозвище за свое умение менять внешность, скрываясь от правосудия. Ранее он выдавал себя за российского шпиона, изгнанного в Китай, и испанского сотрудника эскорт-службы. Перед отправкой в суд он напал на охранников с острым куском плитки.

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Автор фото, BABUSHKINSKY DISTRICT COURT/TASS

Бабушкинский районный суд Москвы отклонил апелляцию Алексея Навального на приговор мирового суда по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Оппозиционеру сохранили штраф в размере 850 тысяч рублей. Процесс стал первым публичным появлением оппозиционера с момента заключения в колонию и голодовки - он выступал в суде по видеосвязи.

Защита заявила, что будет обжаловать решение в кассационном порядке и далее в ЕСПЧ, заявила адвокат Ольга Михайлова после заседания.

Очень удаленный офис. Британец из-за локдауна стал работать на скале

В офисе Джейсона Гриффина нет крыши, зато отличная вентиляция и сигнал Wi-Fi. Консультант шотландского колл-центра попробовал работать со скалы в безлюдной части острова Англси к северу от побережья Уэльса. Так он попытался привлечь внимание к меняющимся условиям и возможностям работы.

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