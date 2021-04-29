В Архангельске бывший координатор штаба Навального получил 2,5 года за клип Rammstein
В Архангельске суд приговорил к двум с половиной годам колонии бывшего руководителя местного штаба Навального Андрея Боровикова за публикацию в соцсети клипа Rammstein - следствие и суд расценили это как по распространение порнографии.
Обвинение просило суд приговорить Боровикова к трем годам колонии строгого режима.
О возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Боровикова по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ (распространение порнографии) стало известно в сентябре 2020 года, когда к нему пришли с обыском.
Как выяснилось впоследствии, поводом к возбуждению дела стал клип на песню Pussy группы Rammstein, опубликованный активистом в соцсети "ВКонтакте" в 2014 году. Как писали "Открытые медиа", на него пожаловался один из волонтеров штаба.
"Обвинение строится на показаниях осведомителя полиции, предложившего Боровикову вместе посмотреть сохраненный ролик, а также на выводах заказанной следствием экспертизы, которая не обнаружила в откровенном клипе всемирно известной группы художественной ценности", - писала "Новая газета".
Боровиков вину не признал, а в последнем слове указал на вероятную ангажированность свидетелей и усомнился в квалификации экспертов. Он считает свое преследование политически мотивированным.
Во "ВКонтакте" по-прежнему доступны сотни репостов того же клипа. Би-би-си не удалось найти упоминаний о возбуждении других уголовных дел из-за этого видео.
Андрей Боровиков в 2019 был осужден по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Он стал третьим человеком в России, которого осудили по этой статье, также известной как "дадинская" - по имени Ильдара Дадина, который был осужден по ней первым в 2017 году. Боровиков тогда получил 400 часов обязательных работ.
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