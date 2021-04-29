В Архангельске бывший координатор штаба Навального получил 2,5 года за клип Rammstein

12 минут назад

Автор фото, Borovikov's vk page

В Архангельске суд приговорил к двум с половиной годам колонии бывшего руководителя местного штаба Навального Андрея Боровикова за публикацию в соцсети клипа Rammstein - следствие и суд расценили это как по распространение порнографии.

Обвинение просило суд приговорить Боровикова к трем годам колонии строгого режима.

О возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Боровикова по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ (распространение порнографии) стало известно в сентябре 2020 года, когда к нему пришли с обыском.

Как выяснилось впоследствии, поводом к возбуждению дела стал клип на песню Pussy группы Rammstein, опубликованный активистом в соцсети "ВКонтакте" в 2014 году. Как писали "Открытые медиа", на него пожаловался один из волонтеров штаба.

"Обвинение строится на показаниях осведомителя полиции, предложившего Боровикову вместе посмотреть сохраненный ролик, а также на выводах заказанной следствием экспертизы, которая не обнаружила в откровенном клипе всемирно известной группы художественной ценности", - писала "Новая газета".

Боровиков вину не признал, а в последнем слове указал на вероятную ангажированность свидетелей и усомнился в квалификации экспертов. Он считает свое преследование политически мотивированным.

Во "ВКонтакте" по-прежнему доступны сотни репостов того же клипа. Би-би-си не удалось найти упоминаний о возбуждении других уголовных дел из-за этого видео.