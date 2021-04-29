На Навального, Волкова и Жданова завели новое уголовное дело, сообщили соратники
Соратники Алексея Навального сообщили о возбуждении нового уголовного дела против своих лидеров. Они называют "экзотической" статью УК, по которой завели дело, а адвокат - "сектантской". Речь идет о создании организации, посягающей на личность и права граждан.
Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и Алексея Навального уголовное дело по ч.1 ст.239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), следует из сообщения в блоге Навального.
В этой публикации соратники Навального рассказали о втором дне досудебной подготовки в Мосгорсуде к рассмотрению иска московской прокуратуры о признанию структур Навального экстремистскими организациями.
"Из всех материалов [представленного в Мосгорсуд дела] можно вытащить только новое уголовное дело. В отношении Навального, Жданова и Волкова по довольно экзотической статье Уголовного кодекса, 239-й: создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", - сказано в сообщении.
Дело было возбуждено еще 2 февраля, но известно о нем стало только сейчас после изучения материалов по иску столичной прокуратуры. Материалы опубликованы на сайте Навального, подробности нового уголовного дела неизвестны.
Дело возбудило московское управление в начале февраля в отношении Навального, Жданова и Волкова, подтвердил Интерфаксу информированный источник. "В настоящее время они являются подозреваемыми", - сказал собеседник агентства.
"Возбудили уголовное дело по "сектантской статье", - прокомментировал новость адвокат Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале.
Максимальное наказание по ч.1 ст.239 УК РФ - четыре года колонии.
Издание "Медиазона" напоминает, что в мае прошлого года президент Владимир Путин расширил список уголовных статьей, осужденным по которым в течение пяти лет нельзя баллотироваться на любые выборные должности. В список входит и ч.1 ст.239 УК РФ, которую, как сообщаются, вменяют Навальному, Волкову и Жданову.
В другом - Бабушкинском суде Москвы - сейчас рассматривают жалобу Навального на приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артменко. Навальный принимает участие в заседании по видеосвязи, Би-би-си ведет текстовую трансляцию из суда.
Прокуратура Москвы 16 апреля подала иск в Мосгорсуд с требованием признать штабы Навального экстремистскими. 26 апреля прокуратура приостановила работу штабов до решения по иску.
В четверг, 29 апреля, соратник Навального Леонид Волков объявил, что распускает сеть региональных штабов, которой он руководил. Волков объяснил это заботой о безопасности активистов, которым грозит обвинение в экстремизме после подачи иска прокуратуры.
"Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает, - написал он в телеграм-канале. - Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального. Но опускаем ли мы руки? Конечно, нет".
В январе против Волкова завели уголовное дело о склонении подростков к протестам (п.п."а, в" ч.2 ст.151.2 УК РФ).
Жданов - директор Фонда борьбы с коррупций. ФБК признан в России организацией, выполняющей функции "иностранного агента". Прокуратура требует признать фонд экстремисткой организацией, как и штабы Навального. До сих пор не было известно о том, что власти привлекают Жданова к уголовной ответственности.
Волков и Жданов находятся в Литве, напоминает Интерфакс. Навальный же отбывает срок по объединенному делу "Ив Роше" и клевете на ветерана.
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