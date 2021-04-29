На Навального, Волкова и Жданова завели новое уголовное дело, сообщили соратники

17 минут назад

Автор фото, David Frenkiel Подпись к фото, Накануне в Петербурге появилось граффити в поддержку Навального, но через четыре часа его закрасили

Соратники Алексея Навального сообщили о возбуждении нового уголовного дела против своих лидеров. Они называют "экзотической" статью УК, по которой завели дело, а адвокат - "сектантской". Речь идет о создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и Алексея Навального уголовное дело по ч.1 ст.239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), следует из сообщения в блоге Навального.

В этой публикации соратники Навального рассказали о втором дне досудебной подготовки в Мосгорсуде к рассмотрению иска московской прокуратуры о признанию структур Навального экстремистскими организациями.

"Из всех материалов [представленного в Мосгорсуд дела] можно вытащить только новое уголовное дело. В отношении Навального, Жданова и Волкова по довольно экзотической статье Уголовного кодекса, 239-й: создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", - сказано в сообщении.

Дело было возбуждено еще 2 февраля, но известно о нем стало только сейчас после изучения материалов по иску столичной прокуратуры. Материалы опубликованы на сайте Навального, подробности нового уголовного дела неизвестны.

Дело возбудило московское управление в начале февраля в отношении Навального, Жданова и Волкова, подтвердил Интерфаксу информированный источник. "В настоящее время они являются подозреваемыми", - сказал собеседник агентства.

"Возбудили уголовное дело по "сектантской статье", - прокомментировал новость адвокат Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале.

Максимальное наказание по ч.1 ст.239 УК РФ - четыре года колонии.

Издание "Медиазона" напоминает, что в мае прошлого года президент Владимир Путин расширил список уголовных статьей, осужденным по которым в течение пяти лет нельзя баллотироваться на любые выборные должности. В список входит и ч.1 ст.239 УК РФ, которую, как сообщаются, вменяют Навальному, Волкову и Жданову.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Навальный выступает в Бабушкинском суде в режиме видеотрансляции

В другом - Бабушкинском суде Москвы - сейчас рассматривают жалобу Навального на приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артменко. Навальный принимает участие в заседании по видеосвязи, Би-би-си ведет текстовую трансляцию из суда.

Прокуратура Москвы 16 апреля подала иск в Мосгорсуд с требованием признать штабы Навального экстремистскими. 26 апреля прокуратура приостановила работу штабов до решения по иску.

В четверг, 29 апреля, соратник Навального Леонид Волков объявил, что распускает сеть региональных штабов, которой он руководил. Волков объяснил это заботой о безопасности активистов, которым грозит обвинение в экстремизме после подачи иска прокуратуры.

"Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает, - написал он в телеграм-канале. - Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального. Но опускаем ли мы руки? Конечно, нет".

В январе против Волкова завели уголовное дело о склонении подростков к протестам (п.п."а, в" ч.2 ст.151.2 УК РФ).

Жданов - директор Фонда борьбы с коррупций. ФБК признан в России организацией, выполняющей функции "иностранного агента". Прокуратура требует признать фонд экстремисткой организацией, как и штабы Навального. До сих пор не было известно о том, что власти привлекают Жданова к уголовной ответственности.