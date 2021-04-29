"Гармония небес". Китай запустил ключевой модуль своей космической станции

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Китая Си Цзиньпин назвал запуск модуля важным проектом не только для освоения космоса, но и для осознания величия китайской нации

Китай запустил ключевой модуль новой космической станции, которую страна планирует ввести в эксплуатацию к 2022 году. Модуль под названием "Гармония небес" станет жилым отсеком для трех экипажей космической станции.

Модуль выведен на орбиту с космодрома Вэньчан на острове Хайнань крупнейшей китайской ракетой-носителем Long March 5B. Это первый из 11 запусков, необходимых для создания космической станции, которая будет вращаться вокруг Земли на высоте от 340 до 450 км.

Следующими Китай планирует запустить два других модуля, четыре пилотируемых и четыре грузовых корабля. Работа над программой орбитальной станции началась десять лет назад с запуска космической лаборатории Тяньгун-1 в 2011 году и Тяньгун-2 в 2016 году.

Единственная космическая станция, которая в настоящее время находится на орбите - это Международная космическая станция, созданная совместно Россией, США, Канадой, Европой и Японией. Китай участие в этом проекте не принимает.

МКС должна быть выведена из эксплуатации после 2024 года. Теоретически это означает, что китайская станция станет единственной космической станцией ​​на орбите Земли.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Модуль выведен на орбиту с космодрома Вэньчан крупнейшей китайской ракетой-носителем Long March 5B

Китай в последние годы не скрывал своих космических амбиций, хотя освоением космоса страна занялась довольно поздно. Первого космонавта на орбиту Китай отправил в 2003 году, став третьей страной, сделавшей это после Советского Союза и США.

Но уже в 2019 году Китай стал первой страной в мире, которая отправила беспилотный марсоход на обратную сторону Луны.

Президент Си Цзиньпин называет "космическую мечту" одним из шагов на пути к национальному возрождению.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китай начал осваивать космос в 2003 году, но быстро догнал и в чем-то даже перегнал остальные страны

"Космическая программа Китая стала элементом государственной пропаганды. Но почему бы и нет? После того, как Китай быстро догнал другие страны, у него появились смелые амбиции за пределами Земли", - говорит корреспондент Би-би-си в Китае Стивен Макдоннел.

"Будучи исключенным из программы Международной космической станции усилиями США, Пекин просто решил построить свою собственную. Дальше - больше. Китай уже обсуждает полет на Марс и создание лунной станции с Россией".