"Гармония небес". Китай запустил ключевой модуль своей космической станции
Китай запустил ключевой модуль новой космической станции, которую страна планирует ввести в эксплуатацию к 2022 году. Модуль под названием "Гармония небес" станет жилым отсеком для трех экипажей космической станции.
Модуль выведен на орбиту с космодрома Вэньчан на острове Хайнань крупнейшей китайской ракетой-носителем Long March 5B. Это первый из 11 запусков, необходимых для создания космической станции, которая будет вращаться вокруг Земли на высоте от 340 до 450 км.
Следующими Китай планирует запустить два других модуля, четыре пилотируемых и четыре грузовых корабля. Работа над программой орбитальной станции началась десять лет назад с запуска космической лаборатории Тяньгун-1 в 2011 году и Тяньгун-2 в 2016 году.
Единственная космическая станция, которая в настоящее время находится на орбите - это Международная космическая станция, созданная совместно Россией, США, Канадой, Европой и Японией. Китай участие в этом проекте не принимает.
МКС должна быть выведена из эксплуатации после 2024 года. Теоретически это означает, что китайская станция станет единственной космической станцией на орбите Земли.
Китай в последние годы не скрывал своих космических амбиций, хотя освоением космоса страна занялась довольно поздно. Первого космонавта на орбиту Китай отправил в 2003 году, став третьей страной, сделавшей это после Советского Союза и США.
Но уже в 2019 году Китай стал первой страной в мире, которая отправила беспилотный марсоход на обратную сторону Луны.
Президент Си Цзиньпин называет "космическую мечту" одним из шагов на пути к национальному возрождению.
"Космическая программа Китая стала элементом государственной пропаганды. Но почему бы и нет? После того, как Китай быстро догнал другие страны, у него появились смелые амбиции за пределами Земли", - говорит корреспондент Би-би-си в Китае Стивен Макдоннел.
"Будучи исключенным из программы Международной космической станции усилиями США, Пекин просто решил построить свою собственную. Дальше - больше. Китай уже обсуждает полет на Марс и создание лунной станции с Россией".
"Аналогии с гонкой вооружений времен холодной войны напрашиваются сами. Только сейчас речь идет о космической гонке, где научные амбиции смешиваются с международным недоверием, а потенциальная милитаризация космоса оправдывает огромные денежные вложения", - считает Стивен Макдоннел.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды