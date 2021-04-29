"Тела привозят бесконечным потоком". Крематории в Индии не успевают сжигать умерших от коронавируса

час назад

Люди умирают, не дождавшись койки в больнице, кислород в госпиталях заканчивается, тела умерших от вируса из-за нехватки места в крематориях сжигают на улицах и парковках, в парках Дели вырубают деревья на дрова для погребальных костров. За последние семь дней в Индии было зарегистрировано больше случаев коронавируса, чем в любой другой стране.