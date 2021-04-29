"Тела привозят бесконечным потоком". Крематории в Индии не успевают сжигать умерших от коронавируса

костры в Индии

Автор фото, Danish Siddiqui / Reuters

Люди умирают, не дождавшись койки в больнице, кислород в госпиталях заканчивается, тела умерших от вируса из-за нехватки места в крематориях сжигают на улицах и парковках, в парках Дели вырубают деревья на дрова для погребальных костров. За последние семь дней в Индии было зарегистрировано больше случаев коронавируса, чем в любой другой стране.

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Родственников умерших от коронавируса просят приносить свои дрова для кремации покойников

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В индуизме кремация традиционно является самой важной частью похоронных обрядов: считается, что тело должно быть уничтожено, чтобы душа могла отделиться от него

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"Никто в Дели не видел такого ужаса. Кремируют пятилетних детей, подростков, молодоженов. На это невозможно смотреть", - говорит медицинский работник из столицы Индии

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"Мы сооружаем погребальные костры везде, где можем найти место, но тела привозят бесконечным потоком", - говорят сотрудники крематориев

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Родственникам умерших приходится ждать очереди на кремацию своих покойников, так как крематории не справляются

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В Индии 28 апреля 2021 года зарегистрировано 379 тысяч новых случаев коронавируса

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По официальным данным, за весь период пандемии коронавирусом в Индии заразились около 18 млн человек, умерли 200 тысяч. Но реальные цифры могут быть гораздо выше.

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Погребальные костры горят круглосуточно, напротив окон жилых домов

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В стране провакцинировано всего 1,6% населения, власти говорят о нехватке препаратов, несмотря на то, что Индия является их крупнейшим производителем

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"Правительство ничего не делает. Мы спасаем себя сами", - говорит житель Дели, чья мама заболела коронавирусом, но места в больнице для нее пока не нашлось

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Великобритания, Ирландия, Германия, Сингапур и Австралия направили в Индию гуманитарную помощь, включающую респираторы, аппараты ИВЛ, запасы концентрированного кислорода и средства индивидуальной защиты

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В марте в Индии прошел крупнейший религиозный фестивалю Кумбха мел, собравший миллионы паломников

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Больницы Индии переполнены, там нет лекарств и кислорода, люди умирают прямо на входе в госпитали

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Международное сообщество критикует правительство Нарендры Моди за недостаточно жесткие ограничительные меры