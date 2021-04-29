Последний приговор по делу "Сети" вступил в силу

час назад

Автор фото, Petr Kovalev/TASS Подпись к фото, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов

Апелляционный военный суд подтвердил приговор по делу "Сети" (сообщество признано в России террористическим и запрещено) Виктору Филинкову, получившему семь лет колонии. Второму фигуранту дела Юлию Бояршинову, получившему пять с половиной лет, суд сократил срок на три месяца.

Филинков в жалобе настаивал на своей невиновности. Бояршинов вину признал и просил вышестоящую инстанцию сократить ему срок. В итоге суд оставил в силе приговор первой инстанции - и теперь решение вступило в силу.

В четверг прения продолжались около четырех часов. Адвокаты выступали больше трех из них, перечисляя нарушения, допущенные, по их мнению, при рассмотрении дела в первой инстанции. При этом вынесение решения по жалобе заняло у суда всего час.

Жалобы рассматривались в подмосковной Власихе. Осужденные и их защитники участвовали в процессе по видеосвязи из Петербурга. Филинков и Бояршинов находятся в СИЗО, а их адвокаты - в зале 1-го Западного окружного военного суда.

Подпись к фото, Обвиняемые принимали участие в заседании по видеосвязи

26-летний Виктор Филинков - гражданин Казахстана, до ареста несколько лет работал в Петербурге высокооплачиваемым программистом. 29-летний Юлий Бояршинов - сын петербургских художников, занимался промышленным альпинизмом и экологическими волонтерскими проектами.

Оба фигуранта считают себя антифашистами, следствие же причисляло их к анархистам. По версии обвинения, они входили в петербургские ячейки сообщества "Сеть", якобы созданного с целью свержения конституционного строя.

Оба фигуранта были арестованы в январе 2018 года, вскоре после первых арестов других молодых людей в Пензе (их дело вели пензенские следователи ФСБ) и Петербурге. Дела Филинкова и Бояршинова (а также предпринимателя Шишкина) расследовало петербургское управление ФСБ.

Судили их на выездном заседании в Петербурге судьи московского Второго западного окружного военного суда. Филинков и Бояршинов признаны участниками террористического сообщества и осуждены по части 2 статьи 205.4 УК РФ. Наказание по этой статье составляет от пяти до десяти лет лишения свободы.

Филинков вину отрицает, во время следствия и суда безуспешно жаловался на пытки, его осудили на семь лет. Бояршинов (ему также вменяют незаконное хранение 408,9 г дымного пороха по статье 222.1 УК) вину признал и получил пять с половиной лет. Он безуспешно жаловался на пыточные условия в СИЗО.

Оба фигуранта после отклонения своих жалоб российскими судами обратились в Европейский суд по правам человека.

Ранее Верховный суд России отклонил кассационные жалобы семи фигурантов, приговоренных по тому же делу в Пензе и уже отбывающих сроки от шести до 18 лет. Все они признаны участниками или организаторами террористического сообщества, но вину не признают.