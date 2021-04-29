Умер ученый Виктор Кудрявцев. Его обвиняли в госизмене

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Ученый Центрального института машиностроения Виктор Кудрявцев скончался на 78-м году жизни. Он проходил по делу о госизмене и больше года провел в СИЗО.

О смерти ученого сообщил адвокат Иван Павлов из "Команды 29", представлявшей интересы Кудрявцева. По его словам, здоровье ученого подорвал в том числе его арест.

"Год и два месяца в "Лефортово" по абсурдному обвинению, совершенно подорвали его здоровье", - написал адвокат.

Кудрявцева задержали в июле 2018 года после обысков в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

После того, как суд заключил Кудрявцева под стражу, ученый, которому на тот момент было 75 лет, стал самым пожилым арестантом московского СИЗО "Лефортово".

В сентябре 2019 года ФСБ согласилась изменить ученому меру пресечения в связи с состоянием его здоровья - Кудрявцева отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Виктор Кудрявцев - кандидат физических наук. Он был научным сотрудником Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), головной научной организации "Роскосмоса".

Как сообщал адвокат Павлов, речь в уголовном деле в отношении Кудрявцева шла о передаче секретных данных в двух электронных письмах в Фон Кармановский научный институт в Бельгии, с которым ЦНИИмаш работал в рамках программы FP7-SPACE.

По версии следствия, которую адвокат Павлов пересказал Интерфаксу, ученый получал от бельгийского института задания, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал, и направлял ему отчеты об исследованиях. Как считает следствие, эти данные могли быть использованы для создания нового оружия.