Доходы россиян продолжили падать. Данные опубликовали только после послания Путина

16 минут назад

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Реальные располагаемые доходы населения в первом квартале 2021 года упали на 3,6%, отчитался в этот четверг Росстат. Эти данные должны были быть обнародованы 20 апреля накануне послания президента Владимира Путина федеральному собранию, но ведомство отложило их публикацию.

Располагаемые доходы - это то, сколько на руках у населения остается после обязательных платежей вроде коммунальных услуг и платежей по кредитам. В реальном выражении их динамика также учитывает инфляцию.

Росстат публикует данные о доходах раз в квартал. Доклад "О социально экономическом положении России" должен был выйти 20 апреля, но ведомство перенесло его публикацию, объяснив это необходимостью "уточнения некоторых данных".

Одним из первых заметило перенос публикации издание Forbes. Оно связало это с посланием президента Владимира Путина к Федеральному собранию, с которым он выступил 21 апреля. В нем он рассказал о новых мерах по поддержке семей с детьми, а также рассказал о новом финансировании инфраструктурных проектов

Почти весь кризисный 2020 год реальные располагаемые доходы населения снижались. По итогам года они снизились на 3%, а во втором квартале, на который пришелся режим "нерабочих" дней и закрытие компаний сферы услуг из-за пандемии коронавируса, доходы падали на 8%. При этом правительство вводило различные меры поддержки населения, например, выплаты семьям с детьми и другие.

Судя по данным Росстата, влияние кризиса на доходы сохраняется, несмотря на активные меры поддержки со стороны властей.

Реальные располагаемые доходы населения начали падать еще в 2014 году - тогда резко упал курс рубля к доллару на фоне санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма. В последующие годы темпы роста российской экономики замедлились, а реальные располагаемые расходы в течение более чем пяти лет сокращались.

К этой и другой статистике было много претензий у властей. В 2017 году Росстат перешел в подчинение министерству экономического развития, что, по мнению экономистов, могло привести к конфликту интересов. В 2018 году Росстат возглавил выходец из минэкономразвития Павел Малков.

После этого в ведомстве начали пересматривать методологию расчета многих показателей. Самый громкий пересмотр коснулся как раз методологии расчета реальных располагаемых доходов. Если до реформы статистика по доходам выходила раз в месяц, то после реформы - уже раз в три месяца.

Ведомство пересчитало данные о падении доходов с 2014 года: в некоторых случаях оно оказалось меньше падения, которое изначально рассчитывали эксперты. В 2019 году доходы населения впервые за несколько лет начали показывать устойчивый рост, но уже в 2020 году опять начали падать.

Максим Решетников, который сейчас занимает пост министра экономического развития, на этой неделе высказал претензии к методологии расчета реальных располагаемых доходов Росстатом. По словам Решетникова, нужно модернизировать методологию сбора данных о реальных доходах населения, а также расширить состав обрабатываемых источников информации, пишет ТАСС.