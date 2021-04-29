Создатели "Спутника-V" пригрозили бразильскому регулятору судом за дезинформацию

час назад

Автор фото, Vitaly Nevar/TASS

Разрабочики российской вакцины от коронавируса "Спутник-V" пригрозили подать в суд на бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa за распространение дезинформации.

"После признания бразильского регулятора Anvisa в том, что они не тестировали вакцину "Спутник-V", "Спутник-V" намерен инициировать в Бразилии судебное разбирательство по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации", - сообщается в аккаунте вакцины "Спутник-V" в Твиттере.

Ранее стало известно, что агентство Anvisa отложило одобрение вакцины "Спутник-V" в Бразилии. 27 апреля регулятор отклонил запрос региональных правительств на импорт вакцины.

Перед голосованием специалисты агентства рекомендовали отклонить запрос на импорт "Спутника-V" до тех пор, "пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков".

Как заявил позднее менеджер отдела лекарственных средств и биологических продуктов Anvisa Густаво Менндес, бразильский регулятор не получил образцы вакцины для тестирования и "не проводил тесты на реплицированный аденовирус".

Разработчики российской вакцины назвали решение бразильского регулятора политическим.

"Затягивание Anvisa принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины "Спутник V", "к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой", - сообщалось в "Твиттере" вакцины.

Вакцина "Спутник-V"

"Спутник", который Российские власти называют "первой зарегистрированной вакциной от Covid-19", получил публичную поддержку Кремля еще в начале августа прошлого года.

В эфире национального телевидения президент Владимир Путина назвал вакцину, разработанную национальным исследовательским центром академика Гамалеи, эффективной и безопасной - и даже заявил, что "Спутником" успела привиться одна из его дочерей (правда, не уточнив, которая из двух и на каком основании она получила препарат).

На следующий день "Спутник" в экстренном порядке получил временный сертификат российского миздрава для использования среди гражданского населения, сроком до 1 января 2021 г.

Необходиимые для полноценной регистрации вакцины масштабные клинические испытания на тот момент еще даже не начались. Публично о "Спутнике" было заявлено лишь то, что два варианта препарата успели испытать на небольших группах здоровых людей (фаза I-II). В общей сложности укол вакцины получили 78 волонтеров - по 39 добровольцев на препарат. Контрольная группа отсутствовала.

Статья об этом исследовании, опубликованная в сентябре авторитетным медицинском журнале Lancet, вызвала критику ученых как на Западе, так и внутри страны. Эксперты указывали на подозрительные, весьма маловероятные совпадения и требовали публикации исходных данных - как у авторов статьи, так и в редакции журнала. Однако данные опубликованы так и не были.

Третья, последняя фаза клинических испытаний "Спутника" не закончена до сих пор (последний сбор данных пока намечен на 1 мая). Более того, исследователи прекратили набор добровольцев для испытания вакцины еще в декабре, хотя из запланированных 40 тысяч участников прививку (или укол плацебо) получили лишь чуть больше половины.

Дело в том, что многие волонтеры, принимавшие кчастие в исследовании, в индивидуальном порядке сделали тест на антитела, таким образом фактически сорвав заявленное двойное рандомизированное слепое исследование.

Впрочем, это не помешало российским властям объявить массовую вакцинацию. 26 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первым компонентом вакцины привились почти 12 млн россиян и 7,5 млн - привились обоими компонентами.