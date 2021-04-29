Обрушение трибун на празднике в Израиле: десятки пострадавших, есть погибшие

19 минут назад

В результате обрушения трибун и давки на массовом религиозном празднике в Израиле пострадали десятки человек, поступают сообщения о погибших.

Трагедия произошла во время торжеств по случаю праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон в Галилее. Иудеи отмечают этот праздник танцами и разжигают костры.

По сведениям агентства Рейтер, погибли не менее 38 человек, более 50 получили травмы. Сообщается, что около 20 человек находятся в критическом состоянии.

После обрушения трибуны началась давка. Как передает наш корреспондент, на земле лежат "длинные ряды мешков с телами".

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал случившееся "тяжелой катастрофой".