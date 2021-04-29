Обрушение трибун на празднике в Израиле: десятки пострадавших, есть погибшие
В результате обрушения трибун и давки на массовом религиозном празднике в Израиле пострадали десятки человек, поступают сообщения о погибших.
Трагедия произошла во время торжеств по случаю праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон в Галилее. Иудеи отмечают этот праздник танцами и разжигают костры.
По сведениям агентства Рейтер, погибли не менее 38 человек, более 50 получили травмы. Сообщается, что около 20 человек находятся в критическом состоянии.
После обрушения трибуны началась давка. Как передает наш корреспондент, на земле лежат "длинные ряды мешков с телами".
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал случившееся "тяжелой катастрофой".
Праздник проводился несмотря на антивирусные ограничения.
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