"Акция устрашения для адвокатского сообщества". Что известно о деле адвоката Ивана Павлова

Анна Пушкарская, Сергей Горяшко, Оксана Чиж

Би-би-си

час назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Иван Павлов (слева) известен в том числе как адвокат обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова

30 апреля около 7 часов утра в Москве был задержан адвокат Иван Павлов - глава правозащитного объединения "Команда 29". Следственный комитет пришел с обысками по всем адресам Павлова через четыре дня после того, как он стал защищать структуры, созданные Алексеем Навальным на процессе в Мосгорсуде об их признании экстремистскими. Павлову вменяют статью 310 Уголовного кодекса "Разглашение данных предварительного расследования".

В адвокатском сообществе считают это акцией устрашения.

Что произошло

О том, что у Павлова проходит обыск, сообщил в 06:51 по Москве телеграм-канал "Команды 29". "Одновременно ломают дверь IT-специалисту "Команды 29" Игорю Дорфману. Он перестал отвечать на звонки", - говорилось в сообщении.

"Ориентировочно обыски начались в шесть утра, - сказал Би-би-си коллега Павлова адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов. - Я узнал от супруги Ивана, к ней тоже пришли с обыском, она позвонила в 6:45". "Проходят обыски, работает ФСБ. Больше ничего неизвестно", - написал Смирнов на своей странице в "Фейсбуке".

Позже Смирнов сообщил, что обыск у Павлова проводит центральный аппарат Следственного комитета в рамках уголовного дела, возбужденного по 310 статье УК РФ.

Эта статья предусматривает санкции за разглашение данных предварительного расследования - в случае, если обвиняемый был предупрежден о недопустимости их разглашения.

Наказание по этой статье - от штрафа до 80 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев), обязательных или исправительных работ до ареста на срок до трех месяцев.

Павлов был задержан в Москве в гостинице Mercure на Бауманской улице, где они со Смирновым остановились в соседних номерах. Возле гостиницы журналист Би-би-си заметил автомобиль ФСБ.

Cиловики также пришли с обыском по всем адресам Павлова в Санкт-Петербурге.

По словам Смирнова, обыск проводит центральный аппарат Следственного комитета при силовой поддержке ФСБ, и это связано с его профессиональной деятельностью, другие подробности пока неизвестны.

О том, по какой статье проходят обыски, силовики коллегам Павлова не говорили, они узнали это только из постановления о проведении обыска.

Какие дела ведет Павлов и его команда

"Команда 29" - это некоммерческий проект, объединяющий адвокатов, юристов и журналистов.

Они специализируются на делах, связанных с информацией, в том числе с гостайной, защищают обвиняемых в госизмене.

С 26 апреля Павлов и его коллеги из "Команды 29" защищают созданные Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (признан в России организацией, исполняющей функции иностранного агента) и штабы Навального в деле по иску прокуратуры о признании их экстремистскими организациями.

Дело рассматривается в Мосгорсуде в закрытом режиме в связи с наличием в материалах государственной тайны.

29 апреля Павлов и адвокаты "Команды 29" принимали участие во второй предварительной беседе по этому делу в Мосгорсуде. Они сообщили, что подали встречный иск о рассекречивании дела, а также о том, что против руководителей ФБК возбуждено новое уголовное дело - по части 2 статьи 239 УК РФ ("создание некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей").

Дело было возбуждено еще 2 февраля, но известно о нем стало только на этой неделе.

В день задержания, 30 апреля Павлов вместе со Смирновым должны были быть в суде по продлению меры пресечения журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому по громкому делу в госизмене. Сафронов с июля 2020 года содержится в следственном изоляторе "Лефортово", защита настаивает на его освобождении и избрании ему меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Иван Павлов и "Команда 29" также защищают интересы Маргариты Юдиной, которую во время акций протеста в поддержку Навального ударил ногой в живот омоновец.

Адвокаты добиваются установления его личности и привлечения к ответственности.

"Это акция устрашения для всего адвокатского сообщества"

Защищать Павлова будет "много адвокатов", сказал Смирнов, подчеркнув, что за него заступится адвокатское сообщество.

Задержание и обыски у главы "Команды 29" Ивана Павлова связаны с делом ФБК и штабов Алексея Навального, "чтобы его отстранить", уверена петербургский адвокат Ольга Цейтлина - коллега Павлова по петербургской палате адвокатов, ранее работавшая вместе с ним.

"Павлов не разглашал никаких конкретных фактов и сведениий из материалов этого дела. Это акция устрашения для всего адвокатского сообщества, сигнал, что все мы под дамокловым мечом - если откроешь рот, получишь негативные последствия", - заявила она Би-би-си.

По словам Цейтлиной, никаких основаниий для задержания Павлова и проведения у него обысков статья 310 УК РФ (разглашение данных расследования), не дает, а адекватной мерой было бы максимум представление в адвокатскую палату. По этой статье адвокатов не преследовали с 2013 года.

"Вместо этого такие силы тратятся на запугивание адвокатов", - возмущена Цейтлина. По ее сведениям, обыски сейчас проходят по всем адресам, где проживает Павлов.

Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин также считает, что цель таких дел в отношении адвокатов - "заткнуть защитнику рот". Для адвоката уголовное преследование по этим обвинениям чревато еще и лишением адвокатского статуса, отмечает он в своем телеграм-канале.

"Не справились с лишением статуса в адвокатской палате - пошли через уголовное дело. Интересное дело будет. С последствиями для всей адвокатуры", - подчеркнул Бадамшин.

Московские суды за последние два месяца выдали девять разрешений на обыски у адвокатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на базы данных официального портала столичных судов.

Согласно базе, было рассмотрено девять материалов "О производстве обыска, осмотра и выемка в отношении адвоката". Их рассматривали различные суды, а статьи обвинения и фамилии адвокатов уточняются не по всем делам.