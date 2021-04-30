Посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз

43 минуты назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Посольство США в Москве объявило, что с 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы в связи с решением российских властей запретить дипмиссии нанимать россиян.

"С 12 мая посольство США в Москве сократит количество оказываемых консульских услуг, оставив только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти", - говорится в сообщении на сайте посольства США.

Посольство в обозримом будущем не будет оформлять неиммиграционные виды (кроме случаев дипломатических поездок), оказывать несрочные нотариальные услуги, а также услуги по замене паспортов.

В заявлении посольства сказано, что такие меры "необходимы в связи с уведомлением правительства России от 23 апреля о намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве".

Численность консульского отдела посольства США в Москве сократится на 75%, отметили в дипмиссии.

Гражданам США с истекшей российской визой посольство рекомендует уехать из России до 15 июня "в соответствии со сроками, обозначенными российским правительством", или обратиться в МВД для ее продления.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым посольства государств, "совершающих недружественные действия" против России, будут ограничены в праве нанимать на работу российских граждан.

Указ был издан на фоне дипломатического конфликта с Чехией, власти которой заподозрили Россию в причастности к взрывам складов с боеприпасами в 2014 году и заявили о высылке российских дипломатов. В ответ Москва также выслала сотрудников посольства Чехии.

В воскресенье официальная представительница МИД России Мария Захарова сообщила, что правительство работает над списком "недружественных государств" - и назвала первое из них. "А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется. Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США", - сказала она.

Позже Захарова уточнила, что нанимать россиян в свои посольства будет запрещено США и Чехии.

В апреле президент США Джо Байден ввел против России новые санкции, заявив, что это ответ на кибератаки и попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года. После этого Вашингтон и Москва обменялись высланными дипломатами.